Im Folgenden finden Sie die vollständige deutsche Übersetzung eines Interviews des Corbett Report mit dem Titel Vorbereitung auf Bilderberg mit Jacob Nordangård, aufgezeichnet am 9. Juni 2025. In diesem Gespräch diskutieren James Corbett und Jacob Nordangård die Bedeutung des bevorstehenden Bilderberg-Treffens in Stockholm, Schweden, und dessen Verbindungen zur mächtigen Wallenberg-Familie sowie zu globalen Machtstrukturen. Nordangård beleuchtet die Themen der Externalisierung der Macht, die Rolle der Trilateralen Kommission und die okkulten Bezüge zu Alice Baileys Vorhersagen für das Jahr 2025. Die Übersetzung hebt klar hervor, wer spricht, und bewahrt die Tiefe und Komplexität des Originals.

Direkt zum Video in Englisch:

James Corbett: Es stehen große Dinge bevor, Dinge, die in den kommenden Jahren alles verändern werden, und jetzt wollen sie das System erneut aufrüsten, und sie haben immer wieder betont, dass sie eine große Krise brauchen, um diese neue, aktualisierte Version der Vereinten Nationen einzuführen. Sie hören The Corbett Report.

Willkommen, Freunde. Hier ist James Corbett, CorbettReport.com, und dies ist ein Gespräch, das am 9. Juni 2025 aufgezeichnet wird, am Vorabend des Beginns der Bilderberg-Konferenz. Genau, es ist Juni, also weiß jeder, dass dies die Zeit ist, in der das globalistische Konklave beginnt. Diesmal findet es in Stockholm, Schweden, statt, auch bekannt als das Revier unseres früheren Gastes im Corbett Report, Jacob Nordangård. Sie kennen Jacob Nordangård mittlerweile, wenn nicht durch seine Bücher wie Rockefeller, Controlling the Game oder Temple of Solomon, dann hoffentlich durch seine Schriften, die natürlich auf seiner Website jacobnordangard.se verfügbar sind. Er ist auch auf Substack unter The Pharos Chronicles zu finden, und ich werde all diese Links in den Shownotes angeben, falls Sie sie nicht kennen. Bitte schauen Sie in die Shownotes, wenn Sie den Links folgen möchten, über die wir sprechen. Aber heute wollen wir ganz speziell über Jacob Nordangårds neuesten Artikel über die Bilderberger in Stockholm sprechen, Externalization of the Money Masters, Teil 2. Und wenn Sie ein aufmerksamer Zuhörer des Corbett Report sind, erinnern Sie sich, dass wir vor nur wenigen Monaten über die Externalisierung der Geldmeister und das Jahr 2025 gesprochen haben, das als ein Jahr von besonderer okkulter Bedeutung vorhergesagt wurde. Bitte gehen Sie in die Archive zurück, falls Sie dieses Gespräch verpasst haben. Aber lassen Sie uns Jacob Nordangård im Programm willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns sind.

Jacob Nordangård: Ja, danke, dass ich hier sein darf, James.

James Corbett: Alles klar. Lassen wir uns in dieses sehr interessante Thema eintauchen. Meine regelmäßigen Zuhörer wissen natürlich alles über Bilderberg, die jährliche Bilderberg-Konferenz. Wenn nicht, was machen Sie? Bitte beginnen Sie, in den Archiven des Corbett Report danach zu suchen. Kurz gesagt, die jährliche Konferenz von etwa 200 der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt. Nein, nicht die politischen Marionetten, die vor uns baumeln, sondern die Menschen, die tatsächlich hinter den Kulissen arbeiten, um das politische Puppenspiel zu inszenieren. Und dieses Jahr kommen sie nach Stockholm, Schweden. Und wie Sie in Ihrem Artikel schreiben, findet das diesjährige Bilderberg-Treffen in der Innenstadt von Stockholm statt. Die Familie Wallenberg, die Bankiers und Industriellen, die dafür bekannt sind, in Schweden eine Menge Macht hinter den Kulissen auszuüben, veranstaltet das Ereignis. Und Sie bemerken, dass das Treffen im Luxushotel, dem Grand Hotel, stattfindet, das in einem Gebiet liegt, das als schwedisches Zentrum der Finanzmacht bekannt ist, mit den Büros von Wallenbergs Investor und SEB Group sowie dem schwedischen Freimaurerorden in unmittelbarer Nähe zum Königsschloss, den Regierungsvierteln und dem Parlament, nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Klingt nach einem perfekten Ort, um zu konspirieren, also zusammen Luft zu atmen. Lassen Sie uns also darüber sprechen, was hier wirklich passiert. Und für unwissende Dummköpfe wie mich, die es vielleicht nicht wissen, erzählen Sie uns von der Familie Wallenberg und ihrer Bedeutung in der schwedischen Machtstruktur.

Jacob Nordangård: Ja, jeder in Schweden kennt die Wallenbergs. Sie besitzen etwa 40 % der schwedischen Börse, und sie sind Eigentümer und kontrollieren große Konzerne und Unternehmen in Schweden wie Saab, den Hersteller von Kampfflugzeugen, und sie sind im Verteidigungsbereich tätig, außerdem haben wir Electrolux und Unternehmen wie Ericsson, natürlich Telekommunikation, sehr, sehr wichtig heutzutage. Und sie üben seit den letzten 100 oder 120 Jahren einen großen Einfluss in Schweden aus und haben auch viel Einfluss auf die Politik. Wie ich in meinem Artikel schreibe, ist es in Schweden so, als hätten wir ein Zwei-Parteien-System: die Wallenberg-Partei, die rote, und die Wallenberg-Partei, die blaue. Also, es ist so, als würden sie den Spitzenpolitikern Anweisungen geben, die Dinge einfach zu befolgen…

James Corbett: Und ich unterstreiche das, Sie sagen das ganz bewusst, denn in Ihrem Artikel verlinken Sie einen kürzlichen Bericht des schwedischen Fernsehens über die Familie Wallenberg, in dem sie Markus Wallenberg interviewen. Ich habe es mir mit englischer Übersetzung angesehen, offensichtlich. Und wie Sie darauf hinweisen, sprechen sie in diesem Interview über eine Reihe interessanter Dinge, einschließlich der Tatsache, dass Wallenberg, in diesem Fall, ist es Jacob oder Marcus? Jedenfalls spricht er darüber, wie er natürlich jeden Premierminister und Oppositionsführer und alle anderen auf Kurzwahl hat. Er kann ihnen jederzeit eine Nachricht schicken. Und so funktioniert Macht wirklich in der schwedischen Gesellschaft. Und jeder in Schweden weiß das anscheinend und akzeptiert es einfach.

Jacob Nordangård: Nun, ich weiß nicht, ob wirklich jeder das versteht. Es ist so, dass sie das in den Hauptnachrichten gezeigt haben, aber ein großer Teil der Bevölkerung sieht das nicht. Und es ist, als wollten sie es nicht wissen und verstehen es nicht, auch wenn es direkt vor ihren Augen liegt. Natürlich weiß jeder in Schweden von den Wallenbergs, das ist sicher. Aber es ist immer noch so, dass viele Menschen denken, dass sie eine bestimmte Partei wählen können und das alles verändert.

James Corbett: Es ist wie bei Menschen in fast jedem Land der Welt heutzutage, die wirklich glauben, dass die widerwilligen Politiker wichtig sind. Aber ich denke, das Bilderberg-Treffen ist eine perfekte Möglichkeit, diese dumme und kindische Vorstellung zu untergraben, die die Leute haben, dass das politische Schattenspiel, das auf der Höhlenwand stattfindet, irgendeine Bedeutung hat, denn zum Beispiel, wer sitzt im Lenkungsausschuss von Bilderberg? Oh, richtig, Marcus Wallenberg, zusammen mit Peter Thiel und Alex Karp und Eric Schmidt und Jose Manuel Barroso und einer Reihe anderer Namen, die wahrscheinlich viele Menschen einfach nicht kennen, aber sie sollten sie kennen, denn das sind einige der Menschen, die tatsächlich die Gespräche lenken, die auf dem elitistischen Konklave stattfinden, wo jeder seine Marschbefehle erhält und sie zurück in ihre jeweiligen Länder bringt, um sie umzusetzen, unabhängig davon, wer im Amt der Macht sitzt. Ich denke also, Bilderberg ist eine gute Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit wieder auf das zu lenken, was wirklich wichtig ist, nämlich nicht das politische Schauspiel, sondern die Menschen, die dieses Schauspiel inszenieren.

Jacob Nordangård: Ja, und es ist auch interessant. Wir haben jetzt das Bilderberg-Treffen, und ich nehme an, dass einige der Spitzenpolitiker in Schweden hier teilnehmen werden, wie die Oppositionsführerin Magdalena Andersson. Aber kürzlich war sie auch beim Treffen der Trilateralen Kommission in Washington, zusammen mit Jacob Wallenberg und einer ganzen Reihe anderer Leute, die mit der Wallenberg-Stiftung verbunden sind. Es ist, als ob jeder, der in Schweden Macht hat, zur Trilateralen Kommission geht, und alle diese Leute stammen auch aus dem Wallenberg-Netzwerk. Und wir haben auch einige ehemalige Politiker gefunden, die am Trilateralen-Treffen beteiligt waren.

James Corbett: Nun, nicht nur ehemalige Politiker. Wie Sie darauf hinweisen, war natürlich Scott Besant aus der Trump-Administration dort und hat mit dem CFR-Vorsitzenden David Rubenstein beim Treffen der Trilateralen Kommission gesprochen. Also nicht nur ehemalige Politiker, sondern…

Jacob Nordangård: Nein, nein, ich sprach von den schwedischen…

James Corbett: Ah, ja, richtig.

Jacob Nordangård: Ja. Natürlich, es sind Spitzenpolitiker und Leute, die sehr aktiv im Spiel sind. Zum Beispiel Magdalena Andersson, sie ist die Vorsitzende der Sozialdemokraten in Schweden. Sie wurde vor zwei Jahren in die Trilaterale Kommission gewählt, und jetzt war sie beim Bilderberg-Treffen. Es ist, als hätten sie entschieden, dass Magdalena nach der nächsten Wahl nächstes Jahr die Macht in Schweden übernehmen wird. Das ist, was ich denke, wird passieren. Und ich schreibe auch etwas anderes in diesem Artikel, das bemerkenswert ist. Es ist, dass wir in Schweden eine Partei haben, die sich Linkspartei nennt, Vänsterpartiet. Sie waren früher als Kommunistische Partei in Schweden bekannt. Und sie wurden nie in die Regierung eingeladen, weil sie als Sicherheitsrisiko galten, als Kommunisten. Also haben sie die Sozialdemokraten zuvor eher passiv unterstützt. Aber diesmal ist es, als wollten sie sie in die Regierung einladen. Aber vorher müssen sie eine Art Schulung durchlaufen. Und um Schweden zu regieren, werden sie von Jacob Wallenberg und ein paar anderen Politikern, die mit dem Wallenberg-Netzwerk verbunden sind, beraten. Und das zeigt einfach, dass alles nur ein großes Theater ist. Und sie sind jetzt ganz offen damit.

James Corbett: Das ist also eines der Dinge, die ich, wenn ich über die Externalisierung der Hierarchie mit 2025 nachdenke, und die Familie Wallenberg jetzt, sie sind wirklich, wirklich offen in dem Interview, das sie gegeben haben, und auch mit der Einladung und dem Bilderberg-Treffen im Zentrum von Stockholm.

Jacob Nordangård: Normalerweise ist es aus Sicherheitsgründen besser, es irgendwo auf dem Land abzuhalten, wo man…

James Corbett: In der Nähe des Flughafens, denke ich, im Allgemeinen, damit sie sich schnell rein und raus bewegen können.

Jacob Nordangård: Ja, ja. Also, ich meine, das ist eine schwierige Sicherheitslage, würde ich sagen. Aber es ist, als ob sie jetzt sagen: Okay, wir entscheiden. So funktioniert es. Und jetzt geben wir es endlich zu.

James Corbett: Nun, Jacob, während wir hier sitzen und dies aufzeichnen, es ist der 9. Juni, während wir aufzeichnen, und derzeit auf BilderbergMeetings.org, der jetzt die offizielle Website von Bilderberg ist, weil sie vor etwa einem Jahrzehnt endlich ihre Existenz enthüllen mussten, nachdem Leute wie wir und andere in den alternativen Medien nicht aufgehört haben, über sie zu reden. Sie gaben schließlich zu, dass sie existieren, starteten eine Website, sodass Sie zu BilderbergMeetings.org gehen können und finden, was sie jedes Jahr veröffentlichen. Sie stellen normalerweise eine Teilnehmerliste und eine Agenda mit verschiedenen Themen zur Verfügung, die besprochen werden, und nehmen Sie es, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele informelle Gespräche gibt, die stattfinden, und es gibt Teilnehmer, die wahrscheinlich nicht auf der Teilnehmerliste erscheinen. Aber abgesehen davon sind weder die Teilnehmerliste noch die Agenda zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung verfügbar. Wir wissen also nicht genau, was auf der Agenda stehen wird, die natürlich vom Lenkungsausschuss geformt wird, einschließlich Leuten wie Marcus Wallenberg. Aber wir haben einige Hinweise darauf von dem Treffen der Trilateralen Kommission, das, wie Sie sagten, früher in diesem Jahr im April in Washington stattfand. Können Sie uns sagen, was das Thema dieses Treffens der Trilateralen Kommission war? Worüber haben sie diskutiert?

Jacob Nordangård: Ja, das Thema war die Ära der Revolutionen. Also, es stehen große Dinge bevor, Dinge, die in den kommenden Jahren alles verändern werden. Sie hatten viele interessante Sitzungen zu diesem Thema. Sie hatten ein paar interessante Themen auf der Agenda, wie den Ukraine-Krieg, natürlich, die Zukunft der europäischen Sicherheit, die Revolution der künstlichen Intelligenz, Soft Power im Zeitalter von Trump, Kryptowährung, ein großes Thema jetzt, Nordamerika in Schwierigkeiten. Und das handelt mehr oder weniger vom Rückgang der Vereinigten Staaten als führende Macht. Und einige interessante Themen wie Neurotechnologien und der Kampf um Ihr Gehirn und Technologie im militärischen Bereich. Es ist, als ob sie sich auf Dinge vorbereiten, die kommen werden. Und ich vermute, dass das Bilderberg-Treffen diese Themen besprechen wird. Und was kommt als Nächstes? Worauf soll man sich vorbereiten?

James Corbett: Es wäre sehr überraschend, wenn die Bilderberg-Agenda diese sehr wichtigen Themen nicht auf irgendeine Weise widerspiegelt. Offensichtlich sind es breite Themen, aber offensichtlich sehr aktuell. Neurotechnologien im Kampf um Ihr Gehirn oder Technologie im militärischen Bereich, die natürlich mit Dingen wie dem Ukraine-Krieg und den dramatischen Drohnenangriffen, die wir kürzlich gesehen haben, usw. übereinstimmen. Ja, ich bin sicher, sie werden keine Mangel an Themen haben, über die sie sprechen und diskutieren können auf ihrem kleinen Konklave dort. Aber lassen Sie uns weitermachen zu dem, was wirklich wieder einmal verblüffend ist, Ihre Artikel zu lesen und wie es immer wieder auf dieselben Themen und Ideen zurückkommt, aber in dem Abschnitt über die Vorbereitung und das Profitieren von Kriegen sprechen Sie darüber, wie letztes Jahr eine Übung für einen möglichen verheerenden Bioterroranschlag am 4. Juli 2025 abgehalten wurde. Es ist eine der vielen Optionen auf dem Tisch, die alle zu einem großen globalen Konflikt führen. Und Sie sprechen über die tiefen Verbindungen der Familie Wallenberg zur schwedischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Sprechen Sie darüber, was diese Ära der Revolutionen für uns bereithalten könnte, wenn diese Leute ihren Willen bekommen.

Jacob Nordangård: Ja, ich würde sagen, ich schreibe nicht darüber in dem Artikel, aber es ist im Grunde dasselbe, wofür die Vereinten Nationen mit dem Pakt für die Zukunft vorbereitet haben. Und in diesem Pakt sprechen wir über die zukünftigen Herausforderungen, und auch während des Gipfels der Zukunft und unserer gemeinsamen Agenda sprachen wir über sieben Arten von Krisen, die in der Zukunft kommen könnten und auf die wir vorbereitet sein müssen. Das waren Pandemien, natürlich, Klimakatastrophen und wie ein Bioangriff und ein paar andere. Und fast alles ist auch mit Krieg verbunden. Natürlich ist der Bioangriff sehr stark mit Krieg verbunden. Also denke ich, dass sie sich auf ein Kriegsszenario in den kommenden Jahren vorbereiten. Dritter Weltkrieg. Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, führte der Erste Weltkrieg zur Gründung des Völkerbundes, der Zweite Weltkrieg führte zur Gründung der Vereinten Nationen, und jetzt wollen sie das System erneut aufrüsten, und sie haben immer wieder betont, dass sie eine große Krise brauchen, um diese neue, aktualisierte Version der Vereinten Nationen einzuführen. Das ist also, was ich sehe, was passiert, und das ist die Ära der Revolutionen, denn das ist, was passiert ist, bevor das System, das neue System, kommt, und die Vereinigten Staaten werden als einzige große Weltmacht abnehmen. Ich habe viele Berichte darüber von Denkfabriken wie dem Stimson Center gelesen. Das Stimson Center war sehr stark an den Vorbereitungen für den Pakt für die Zukunft beteiligt und an der Entwicklung der Idee dieses neuen Regierungsmodells. Und sie sprechen in zwei neuen Szenarien darüber, wie die Vereinigten Staaten einfach abnehmen werden, und in einem Modell werden sie nur ein weiterer Akteur in einem multilateralen System, und im anderen treten sie aus dem System aus, und auf diese Weise werden die anderen Länder der Welt zusammenarbeiten, und am Ende werden die Vereinigten Staaten zurückkommen und wollen wieder ein Teil davon sein, wenn sie eine neue Administration bekommen. Also haben wir mit solchen Szenarien gerechnet, und ich weiß auch, dass die Wallenbergs, ich glaube, es war Jacob Wallenberg, vor einigen Jahren sagte, dass wir in eine wütende Welt eingetreten sind. Es wird eine schwierige Zeit werden. Also wissen sie Bescheid. Aber die Wallenbergs sind auch vorbereitet, denn wie Sie sagten, profitieren sie vom Krieg, und es war ein Boom für sie in Bezug auf Verteidigungsverträge in Schweden und auch mit dem Beitritt Schwedens zur NATO, was ein großer Erfolg für sie war, und das war etwas, wofür sie durch ihre gehorsamen Marionetten in der linken und rechten Seite lobbyiert haben.

James Corbett: Genau richtig. Kontrollieren Sie beide Flügel des Raubvogels und schicken Sie ihn dann los, um auf das Ziel zu stoßen, das Sie erreichen wollen. Und wenn es stimmt, dass man kein Omelett machen kann, ohne ein paar Eier zu zerbrechen, dann kann man wohl auch kein Ordo schaffen, ohne ein wenig Chaos zu erzeugen. Und das scheint der Teil der Agenda zu sein, in dem wir uns gerade befinden, diese Ära der Revolutionen, die sie mit ihren Trilateralen und/oder Bilderberg-Überlegungen und Verschwörungen vorbereiten. Aber lassen Sie uns das mit dem verbinden, worüber wir in unserem vorherigen Gespräch gesprochen haben. Nochmals, wenn die Leute das nicht gesehen haben, würde ich dringend empfehlen, dass sie es tun, denn wir haben über Ihren Artikel über die Externalisierung der Geldmeister gesprochen, über den Aufstieg von Mark Carney in Kanada und was das auf der größeren geopolitischen Bühne, aber auch auf der wirtschaftlichen, finanziellen Bühne bedeuten könnte und wie das mit dem Okkulten zusammenhängt, insbesondere mit Alice Baileys neo-theosophischen Vorhersagen darüber, was im Jahr 2025 passieren würde, dem entscheidenden Jahr der Generalversammlung der Hierarchie. Also, all das vorausgesetzt. Sie kommen in diesem Artikel darauf zurück und bemerken, dass es kein bloßer Zufall ist, dass das Bilderberg-Treffen genau zur gleichen Zeit wie der Vollmond während des Christusfestes stattfindet, einem Festival, das von Alice Baileys Organisation Lucius Trust initiiert wurde, um das spirituelle Potenzial der Menschheit zu feiern, den persönlichen Willen mit dem Willen Gottes zu vereinen. Der 11. Juni ist zufällig auch der Welt-Invokationstag von Lucius Trust, ein Welttag des Gebets und der Meditation, der den Boden für die Wiederkehr des Christus bereitet. Könnte dies ein Hinweis auf den Aufstieg eines KI-Gottes oder Cyber-Christus sein, der verspricht, uns aus dem Zeitalter des Chaos und der Oligarchie zu retten, die ihre Macht externalisiert? Für Menschen, die Temple of Solomon noch nicht gelesen haben, aber hoffentlich werden, erzählen Sie uns, worauf Sie sich beziehen, worum es geht, wie das mit Bilderberg zusammenhängt und was wir diese Woche in Stockholm sehen könnten.

Jacob Nordangård: Ja, ich fand es sehr, sehr interessant, zu sehen, dass es so verbunden war. Es ist dieselbe Woche. Zufall. Aber die Sache ist, wie Sie sagten, Bailey spricht in ihren Büchern über 2025, das erste Jahr, in dem die Meister der Weisheit sich externalisieren und sich auf die Ankunft des Christus vorbereiten. Aber es ist nicht der Christus, von dem Christen sprechen, es ist ihre eigene Version des Christus. Es ist, wie eine Weltregierung zu gründen und sich um die Erde zu kümmern. Aber wenn man Bailey liest und was ich während meiner Studien über Bailey gefunden habe, gibt es viele Verweise auf die Anglo-Saxons und wie sie diejenigen sind, die die Welt vereinen werden. Und sie haben, es ist, als hätten sie die Lektionen gelernt, und sie sind dein Karma. Alles, was sie während des Britischen Empire getan haben, ist vergeben worden. Sie haben daraus gelernt, und jetzt können sie hier sein und dieses neue Paradies schaffen. Also fand ich, dass es viele Verweise auf die Roundtable-Gruppe gab, würde ich sagen. Und ich stelle in meinem Buch fest, dass es so ist, als ob Lucius Trust die spirituelle Abteilung der Roundtable-Gruppen ist. Die Roundtable-Gruppen, natürlich, sprechen wir jetzt über den Council on Foreign Relations und die Trilaterale Kommission und die Bilderberg-Gruppe. All diese sind Teil davon, und es ist im Grunde dieselbe Agenda und dieselben Ideen und auch die Idee einer Gesellschaft, die von denen regiert wird, die die Besten sind, die Weisesten, diejenigen, die die Fähigkeit haben, zu regieren. Und aufgrund dessen, was sie erreicht haben, aufgrund dessen, was sie haben, all der Reichtum, den sie verdient haben, und auch, natürlich, sehr verbunden mit dem internationalen Bankensystem, denn das ist die wahre Sache, und so werden wir alles regieren.

James Corbett: Und etwas, das mir während meiner Lektüre von Temple of Solomon wirklich ins Auge sprang, und ich habe es nur einmal gelesen, aber ich denke, ich muss es noch einmal lesen, weil es viele dicht gepackte Informationen gibt. Aber eine Sache, die mir wirklich klar wurde, war die Idee des planetarischen Geistes und Bewusstseins, das sie zu fördern und hervorzubringen versuchen durch die Schaffung dieses elektrischen, elektrifizierten Bewusstseins, der Vereinigung des menschlichen Körpers in diesen planetarischen Geist, den sie zu schaffen versuchen. Und das bezieht sich auf die neue Sphäre und all diese Dinge, über die wir in unserem vorherigen Gespräch gesprochen haben oder zumindest angeschnitten haben. Aber ich bin sehr interessiert daran zu sehen, welche Art von KI-Gespräch zweifellos diese Woche bei Bilderberg stattfinden wird, weil ich denke, dass das KI-Gottheit, an die einige Menschen tatsächlich glühend glauben und andere, denke ich, vielleicht zynisch für ihre eigenen Zwecke nutzen, aber auf jeden Fall, das wird offensichtlich immer mehr Teil des Gesprächs, wird Teil des Gesprächs dort bei Bilderberg sein mit Leuten wie Eric Schmidt und Peter Thiel und Alex Karp und anderen Mitgliedern der Technokratie, die eifrig daran arbeiten, eine Art KI-Gottheit oder Dämonenkopf oder was auch immer es ist, zu schaffen. Ich stelle mir vor, dass das Teil dieses Gesprächs sein wird. Und offensichtlich hängt es mit Ihrer Arbeit zusammen. Haben Sie etwas zu diesem bestimmten Aspekt zu sagen?

Jacob Nordangård: Ja, ich denke, Sie haben absolut recht damit. Natürlich ist KI jetzt überall, und das ist das wichtigste Thema. Und KI wird Teil der zukünftigen Regierungsstruktur sein. Also ist es nur natürlich. Und deshalb habe ich auch diese Verbindungen hergestellt, indem ich in die okkulte Arbeit von Alice Bailey geschaut habe. Es ist einfach so verbunden. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, wir werden bald diese Pressemitteilung veröffentlichen, damit wir hören können. Denn gleichzeitig ist es sehr, sehr schwer, Dinge geheim zu halten.

James Corbett: Das ist es sicherlich. Ist das gut oder schlecht? Ich denke, das ist gut, weil Dinge ans Licht kommen, aber es ist Teil des Externalisierungsplans, nicht wahr?

Jacob Nordangård: Ja, das ist es. Und es ist totale Transparenz. Niemand kann in der Zukunft Geheimnisse haben.

James Corbett: Alles klar. Nun, auf dieser fröhlichen Note verstehe ich, dass Sie nach Stockholm reisen werden, um zumindest zu sehen, was dort passiert. Können Ihre Leser eine Aktualisierung oder eine Art Bericht von dort erwarten? Oder werden Sie es spontan entscheiden?

Jacob Nordangård: Ja, ich werde etwas darüber schreiben, wenn ich mehr Wissen darüber erhalte, was passiert ist und was los war und wenn wir eine Pressemitteilung haben und so weiter.

James Corbett: Ausgezeichnet. Nun, ich freue mich sicherlich darauf. Und ich werde mein Publikum informieren, wann und ob und wie dieser Bericht eintrifft. In der Zwischenzeit halte ich die Temple of Solomon-Ausgabe, die Sie so freundlich waren, mir nach unserem vorherigen Gespräch zu schicken. Vielen Dank dafür. Ich verstehe, dass dies jetzt in einer zweiten Auflage erhältlich ist. Können Sie den Leuten davon erzählen?

Jacob Nordangård: Ja. Als ich das letzte Mal mit Ihnen sprach, vor drei Monaten, war das Buch kurz nach der Veröffentlichung des Interviews ausverkauft. Also danke dafür. Also musste ich eine weitere Aktualisierung machen, und es passiert viel. Also habe ich in dieser zweiten Aktualisierung einige neue Informationen hinzugefügt. Und ich denke, ich werde später in diesem Jahr eine dritte Auflage machen müssen, weil es eine sehr, sehr interessante Zeit ist.

James Corbett: Das ist es sicherlich. Können Sie den Leuten sagen, A, wie sie Ihr Buch bekommen können und B, wie sie Ihren Schriften im Allgemeinen folgen können?

Jacob Nordangård: Ja, mein Buch kann in meinem Webshop gefunden werden, das ist farosmedia.se. Und Sie können es auch über meine Homepage jacobnordangard.se finden. Sie können meine neuesten Artikel auf meinem Substack finden, und das über die Bilderberger und auch meine zukünftigen Berichte natürlich.

James Corbett: Ausgezeichnet. Nun, das heutige Gesprächsthema war Bilderberger über Stockholm, Externalization of the Money Masters, Teil 2. Und natürlich, wie ich sage, das sowie alles andere, worüber wir heute gesprochen haben, wird in den Shownotes auf CorbettReport.com verlinkt, falls Sie den Link benötigen. Ich hoffe, die Leute werden dem folgen und diesen Artikel durchlesen. Es gibt viele Informationen darin, einschließlich des bereits erwähnten Berichts des schwedischen Fernsehens, den ich interessant fand. Wiederum, vielleicht Teil der Externalisierung. Aber auf jeden Fall viele interessante Informationen. Und ich bin sicher, wir werden einige interessante Dinge aus diesem Bilderberg-Treffen sehen. Alles, was ich sagen kann, ist, Jacob, bleiben Sie sicher in Stockholm. Ich weiß, dass alternative Medienpersönlichkeiten bei solchen Veranstaltungen dazu neigen, verhaftet zu werden. Also hoffe ich, dass Sie sicher sind und alles in Ordnung ist. Aber bitte lassen Sie uns wissen, wie die Dinge laufen, und passen Sie auf.

Jacob Nordangård: Das werde ich. Und danke.

