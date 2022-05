Beweise für Verbindung zwischen spanischen und EU-Waffenverkäufen an die Saudis und Kriegsverbrechen im Jemen

Westliche Waffenverkäufe heizen den Konflikt im Jemen weiter an

Jason Ditz

Ein neuer Bericht (PDF) des European Center for Constitutional And Human Rights untersucht Waffenverkäufe von Unternehmen aus EU-Ländern, insbesondere von Airbus Spanien, an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Der Bericht stellt einen direkten Zusammenhang zwischen den Waffenverkäufen und den in den letzten sieben Jahren im Jemen begangenen Kriegsverbrechen fest. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass dies die Frage nach der Komplizenschaft, insbesondere Spaniens, bei internationalen Verbrechen aufwirft.

Im Kontext der EU gilt die Besorgnis vor allem Spanien, aber auf internationaler Ebene sind es vor allem Länder wie die USA und das Vereinigte Königreich, die Waffen an die Saudis für den Krieg verkauft haben.

All dies ist gut dokumentiert und trägt dazu bei, dass sich das saudische Königreich von einem Land, das wenig Geld für sein Militär ausgibt, zu einem der größten der Welt entwickelt hat, das riesige Mengen an Waffen, insbesondere für Luftangriffe, importiert, um jahrelang einen brutalen Krieg zu führen, in dem zahlreiche Zivilisten getötet werden.

Die Frage nach der Mittäterschaft ist nicht weiter verwunderlich, da dieser Luftkrieg ohne die vielen Waffenverkäufe nicht in diesem Ausmaß hätte geführt werden können. Immer wieder wurde die Frage, ob die Verkäufe den Krieg verlängern, beiseite geschoben und die moralischen Fragen mit den Milliarden Dollar beantwortet, die die Unternehmen verdient haben.

Die Saudis haben die moralischen Fragen abgetan und die Kriegsverbrechen geleugnet, aber ihre wiederholten Erklärungen machen deutlich, dass ihnen ständig die Bomben ausgehen und dass dieser Krieg ziemlich schnell zu Ende sein könnte, wenn die Länder ihre Eillieferungen einstellen würden.