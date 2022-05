Gouverneur der Bank of England warnt vor „apokalyptischer“ Lebensmittelknappheit, während Indien den Export von Weizen stoppt und China Weizenfelder vernichtet

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führe zu einer „apokalyptischen“ Nahrungsmittelknappheit, sagte der Gouverneur der Bank von England, Andrew Bailey, am Montag vor einem Ausschuss des Parlaments. Bailey sagte, das Hauptproblem bestehe darin, dass die Ernten des weltweit wichtigsten Getreidelieferanten Ukraine aufgrund des Krieges nicht exportiert werden können. Der Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen warnte, dass „Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sterben werden“, wenn die ukrainischen Schwarzmeerhäfen weiterhin von Russland blockiert werden. Letzte Woche warnte der Vorsitzende der Italienischen Liga, Matteo Salvini, dass die sich abzeichnende kriegsbedingte Nahrungsmittelknappheit bis zu 20 Millionen Menschen aus Afrika zur Migration nach Europa veranlassen könnte.

Der Evening Standard berichtete über die „apokalyptischen“ Warnungen der Bank of England und der Vereinten Nationen:

Der Gouverneur der Bank of England hat am Montag eine „apokalyptische“ Warnung vor einer drohenden Nahrungsmittelknappheit infolge des Einmarsches von Wladimir Putin in der Ukraine ausgesprochen.

Andrew Bailey teilte den Abgeordneten mit, dass er sich „große Sorgen“ über die Versorgung mit Nahrungsmitteln, insbesondere in den Entwicklungsländern, mache.

Vor dem Finanzausschuss des Unterhauses wurde er zu einer Reihe von Themen befragt.

„Ich fürchte, das Thema, zu dem ich mich apokalyptisch äußern werde, sind Lebensmittel“, sagte er.

Bailey fügte hinzu, dass nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Finanzminister bei einem Treffen des Internationalen Währungsfonds in Washington die künftige Versorgung mit vielen Grundnahrungsmitteln infrage gestellt sei.

…David Beasley, Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, appellierte an den russischen Präsidenten, die Blockade der Schwarzmeerhäfen zu beenden.

„Millionen von Menschen auf der ganzen Welt werden sterben, weil diese Häfen blockiert sind“, warnte er.

Er betonte, dass der historische Hafen von Odesa, der unter schweren russischen Beschuss geraten ist, und andere Häfen innerhalb der nächsten zwei Monate wieder in Betrieb genommen werden müssen, um eine Katastrophe für die ukrainische Wirtschaft zu verhindern, die sich stark auf die Landwirtschaft konzentriert, auf die zuletzt etwas mehr als 40 Prozent der Exporte entfielen.

Nach Angaben der US-Regierung gehört die Ukraine zu den fünf weltweit führenden Exporteuren mehrerer wichtiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse, darunter Mais, Weizen und Gerste, und ist außerdem der größte Exporteur von Sonnenblumenöl und -mehl.

Letzten Samstag kündigte Indien ein Verbot von Weizenexporten an (Auszug über CNBC)

Indien hat am Samstag die Weizenexporte verboten, nur wenige Tage nachdem es erklärt hatte, dass es in diesem Jahr Rekordlieferungen anstrebe, da eine sengende Hitzewelle die Produktion einschränkte und die lokalen Preise angesichts der starken Exportnachfrage ein Allzeithoch erreichten.

Die Regierung erklärte, dass sie Exporte für bereits ausgestellte Akkreditive und auf Anfrage von Ländern, die versuchen, „ihren Bedarf an Nahrungsmittelsicherheit zu decken“, weiterhin zulassen werde.

Globale Käufer setzten auf den zweitgrößten Weizenproduzenten der Welt, nachdem die Exporte aus der Schwarzmeerregion nach Russlands Einmarsch in der Ukraine Ende Februar eingebrochen waren. Vor dem Verbot hatte Indien für dieses Jahr eine Rekordausfuhr von 10 Millionen Tonnen geplant.

Das indische Verbot könnte die Weltmarktpreise auf neue Höchststände treiben und arme Verbraucher in Asien und Afrika treffen.

CBS News berichtet, dass die Weizenpreise in dieser Woche ein Rekordhoch erreicht haben:

Die jüngste Entscheidung Indiens, die Weizenexporte angesichts einer verheerenden Hitzewelle stark einzuschränken, hat die Weltmarktpreise für den Grundstoff auf ein Rekordniveau getrieben und Warnungen vor einer drohenden Nahrungsmittelknappheit auf der ganzen Welt hervorgerufen. Der Preis für Weizenfutures stieg am Montag in Chicago um 5,9 % auf ein Allzeithoch von 12,68 $ pro halben Scheffel, bevor er sich am Dienstag wieder leicht erholte. Auf dem europäischen Markt stieg der Preis auf 436,25 Euro pro Tonne – ein Plus von 4,68 % im Laufe des Handelstages.

Der Preis für das Grundnahrungsmittel ist in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen um mehr als 60 % gestiegen, vor allem aber wegen der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Unterbrechungen. Auf Russland und die Ukraine – lange Zeit als „Brotkorb Europas“ bekannt – entfiel in den letzten Jahren fast ein Drittel der gesamten Weizenexporte der Welt. Düngemittelknappheit und schlechte Ernten haben zu den steigenden Preisen beigetragen. Die indische Regierung, nach China der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt, verbot am 13. Mai private Weizenexporte mit der Begründung, dies sei notwendig, um die nationale Ernährungssicherheit angesichts der Bedrohung durch die große Hitze im Land zu gewährleisten.

…Nach Angaben der Vereinten Nationen sind die Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr weltweit um etwa 30 % gestiegen. Zusammen mit den steigenden Kraftstoff- und Energiepreisen treibt dies die Inflation auf der ganzen Welt in die Höhe. Dies hat die Angst vor Hungersnöten und sozialen Unruhen in ärmeren Ländern geschürt, in denen Millionen von Menschen schon jetzt nicht genug zu essen haben.

Derweil ist Chinas Winterweizenernte angeblich in Schwierigkeiten (Bloomberg):