Neue Forschung zeigt, dass das „Ernten von Blut und Körperteilen junger Menschen“ helfen könnte, „Unsterblichkeit“ zu erlangen

Neue wissenschaftliche Untersuchungen der Universität Stanford zeigen, dass die „Entnahme von Blut und Körperteilen junger Menschen in der Hoffnung, Unsterblichkeit zu erlangen“, nicht mehr nur eine „Trope in Horrorromanen“ ist, sondern eine realistische Möglichkeit.

Ja, wirklich.

Einem Bericht der Zeitung Telegraph zufolge zeigen Forschungsergebnisse der Stanford-Universität, dass „die Infusion von zerebrospinale Flüssigkeit (Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor) ist die Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt. Sie wird kontinuierlich in größeren Mengen durch ein Netzwerk aus Blutgefäßen im Gehirn neu gebildet) junger Mäuse in alte Mäuse die Gehirnfunktion verbessert“, was ähnliche Anwendungen beim Menschen möglich macht.

