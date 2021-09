Von Adam Andrzejewski (sprich: And-G-F-ski): Er ist der CEO/Gründer von OpenTheBooks.com. Unsere Mission: „Every Dime, Online, In Real Time“. Letztes Jahr haben wir 40.000 FOIA-Anträge gestellt und 6 Billionen Dollar an Regierungsausgaben erfasst (2020). Harvard Law und die Columbia School of Journalism waren Gastgeber für meine Vorträge über Big Data und forensische Rechnungsprüfung. Über unsere Arbeit wurde bei Good Morning America, ABC World News Tonight, USA Today, The Wall Street Journal und The New York Times berichtet. Meine Präsentation für das Hillsdale College National Leadership Seminar wurde auf YouTube fast 3 Millionen Mal aufgerufen. Unsere 171 bei Forbes veröffentlichten Untersuchungen wurden fast 14 Millionen Mal aufgerufen.

forbes.com: Biden-Administration löschte Berichte über afghanische Waffen von Bundeswebseiten

Der Krieg in Afghanistan war schon immer eine Blackbox, aber die Biden-Administration hat alles noch schlimmer gemacht.

Laut einem Eingeständnis des Außenministeriums wiesen Biden-Beamte kürzlich Bundesbehörden an, ihre Websites von offiziellen Berichten zu säubern, in denen die 82,9 Milliarden Dollar an militärischer Ausrüstung und Ausbildung aufgeführt sind, die den afghanischen Sicherheitskräften seit 2001 zur Verfügung gestellt wurden.

Die entfernten Prüfungen und Berichte enthielten detaillierte Aufzeichnungen darüber, was die USA den afghanischen Streitkräften zur Verfügung gestellt hatten, bis hin zur Anzahl der Nachtsichtgeräte, Handgranaten, Black-Hawk-Hubschrauber und gepanzerten Fahrzeuge.

In den Berichten wurden außerdem 208 Flugzeuge und Hubschrauber, 75.000 Kriegsfahrzeuge – darunter 22 Humvees, 50.000 taktische Fahrzeuge und fast 1.000 minenresistente Fahrzeuge – und 600.000 Waffen – darunter 350.000 M4- und M16-Gewehre, 60.000 Maschinengewehre und 25.000 Granatwerfer – beziffert.

Das Außenministerium räumte ein, die Berichte entfernt zu haben, rechtfertigte diesen Schritt jedoch mit dem Schutz der afghanischen Verbündeten. Einem Sprecher zufolge:

„Die Sicherheit unserer afghanischen Kontakte ist für uns von größter Bedeutung. Das Außenministerium hat anderen Bundesbehörden geraten, ihre Webseiten auf Inhalte zu überprüfen, die die Zusammenarbeit/Beteiligung zwischen einem afghanischen Bürger und der US-Regierung oder einem US-Regierungspartner hervorheben, und diese aus der Öffentlichkeit zu entfernen, wenn sie ein Sicherheitsrisiko darstellen.“

Es ist erwähnenswert, dass die Biden-Administration diese Partner bereits in Gefahr gebracht hat, als Beamte Listen afghanischer Staatsbürger an die Taliban weitergaben, in dem irrigen Versuch, sie für die Evakuierung freizugeben. Den Taliban, einer bekannten terroristischen Organisation, die in der Vergangenheit afghanische Bürger ermordet hat, die mit den US-Streitkräften zusammenarbeiten, hätte man diese Namen niemals anvertrauen dürfen.

Darüber hinaus wurden in vielen der entfernten Prüfberichte lediglich Zahlen zur militärischen Ausrüstung genannt, ohne das Personal zu nennen. Hier sind zwei wichtige Beispiele:

1. Amt für Rechenschaftspflicht der Regierung (GAO): OpenTheBooks.com hat eine Prüfung der von den USA bereitgestellten militärischen Ausrüstung in Afghanistan (August 2017) erneut veröffentlicht, nachdem sie von ihrem offiziellen Standort entfernt worden war.

2. Special Inspector General For Afghanistan Reconstruction (SIGAR): OpenTheBooks.com hat eine Prüfung der verlorenen ScanEagle-Drohnen im Wert von 174 Millionen Dollar erneut veröffentlicht (Juli 2020), nachdem der Bericht von seinem offiziellen Standort entfernt worden war.

Die US-Steuerzahler haben für diese Prüfungen und die von den USA zur Verfügung gestellte Ausrüstung bezahlt, und die Bürger sollten in der Lage sein, das Geld zu verfolgen und die Regierung Biden zur Rechenschaft zu ziehen.

Ein Sprecher des GAO bestätigte auf Anfrage den Erhalt der Direktive: „Das Außenministerium hat uns gebeten, Berichte über Afghanistan vorübergehend zu entfernen und zu überprüfen, um Empfänger von US-Hilfe zu schützen, die durch unsere Berichte identifiziert werden könnten und somit Repressalien ausgesetzt wären.“

Ein gelöschter GAO-Bericht war vier Jahre alt und bezifferte die von den USA in Afghanistan zwischen 2003 und 2016 bereitgestellte Ausrüstung. Er wurde dem House Armed Services Committee am 10. August 2017 vorgelegt. Der Bericht wurde nur wenige Stunden, nachdem wir und andere Nachrichtenagenturen wie die Sinclair Broadcast Group SBGI auf die Existenz des Berichts hingewiesen hatten, zurückgezogen.

Ein Sprecher von SIGAR räumte auf Anfrage ebenfalls ein, dass die Agentur Berichte offline genommen hat.

„In den letzten Tagen wurden einige SIGAR-Berichte aufgrund anhaltender Sicherheitsbedenken vorübergehend von der öffentlichen Website der Agentur entfernt, in Übereinstimmung mit den Anweisungen des US-Außenministeriums. Dies steht im Einklang mit den Maßnahmen anderer US-Bundesbehörden und geschieht aus einem Übermaß an Vorsicht.“

Um es noch einmal zu wiederholen: Diese Berichte enthalten keine Angaben zu den Empfängern, und die Taliban kontrollieren wahrscheinlich bereits die betreffende Kriegskasse.

Diese Richtlinie scheint nicht dazu gedacht zu sein, unsere afghanischen Verbündeten zu schützen – oder, falls doch, wurde sie schlecht ausgeführt. Eine US-Einrichtung, deren Namen wir nicht nennen wollen, hat es versäumt, einen Bericht zu entfernen, in dem die afghanischen Streitkräfte nach Dienstgrad geordnet sind. Dieser Bericht, so könnte man argumentieren, könnte als Strichliste für Vergeltungsmaßnahmen verwendet werden, aber er ist immer noch öffentlich zugänglich.

Hier ein weiteres Beispiel. Ein Bundesbericht enthielt zwar keine Angaben zum Personal, aber das Gesicht eines afghanischen Piloten, der in einem US-Black-Hawk-Hubschrauber saß. Als wir auf den Bericht aufmerksam machten, wiesen wir einen Sprecher der Behörde auf das Foto hin und verzichteten auf einen Link, um die Sicherheit des Piloten zu schützen. Der Bericht ist weiterhin online, aber seit wir den Sprecher kontaktiert haben, wurde das Foto entfernt.