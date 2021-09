Australische Polizei verstößt gegen Lockdown Maßnahmen und veranstaltet Büroparty

Während die Australier nach den COVID-Abriegelungsregeln nicht einmal miteinander reden dürfen, haben Polizeibeamte in Sydney eine Büroparty veranstaltet, um die LGBT-Gemeinschaft zu feiern.

Ja, wirklich.

Das Mount Druitt Police Area Command hat Bilder auf Facebook gepostet, die zeigen, wie mehr als ein Dutzend Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe versammelt sind, um den Wear It Purple Day zu feiern.

Auf den Bildern war zu sehen, dass der Raum mit LGBT-Flaggen geschmückt war, während sich die Mitarbeiter auf ein Buffet vorbereiteten.

„Mt. Druitt liegt im Stadtbezirk Blacktown – einem Gebiet mit einer der höchsten Raten von Covid-Fällen seit dem Ausbruch der zweiten Welle des Deltas in Sydney Mitte Juni“, berichtet die Daily Mail.

Obwohl die Notdienste von den Abriegelungsvorschriften ausgenommen sind, die Menschenansammlungen verhindern, ist das so, damit sie ihre Arbeit machen können, und nicht, damit sie Büropartys veranstalten können, um ein tugendhaftes Signal über die Befürwortung von Schwulen und Transsexuellen zu setzen.

Fröhlichen „Wear it Purple Day“. Folgen Sie Ihrem Regenbogen und beginnen Sie die Konversation“, hieß es im Begleittext des Facebook-Posts – ein ironischer Slogan, wenn man bedenkt, dass den Australiern gesagt wurde, sie sollten sich nicht „miteinander unterhalten“, selbst wenn sie Masken tragen, um die Übertragung von COVID zu reduzieren.

Diese Botschaft wurde vom leitenden Gesundheitsbeamten von New South Wales, Dr. Kerry Chant, überbracht, der am Montag auch ausdrücklich darauf hinwies, engen Kontakt in Büros zu vermeiden, eine Botschaft, von der die Mitarbeiter der Polizei von Mount Druitt offensichtlich glauben, dass sie nicht auf sie zutrifft.

„Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in der Teestube sitzen, dass Sie Masken tragen, dass Sie einen Abstand von vier Metern einhalten und dass Sie nicht hingehen, wenn Sie Symptome haben“, sagte Chant.

Auch die australischen Großeltern wurden kürzlich von den Gesundheitsbehörden aufgefordert, ihre eigenen Enkelkinder unter keinen Umständen zu sehen.

Vielleicht wäre es in Ordnung, wenn sie sich alle darauf einigen würden, sich unter der Schirmherrschaft von „LBGT“ zu treffen, was offenbar wichtiger ist als die Verhinderung einer angeblichen Pandemie.

„Die NSW-Polizei ist sich der Bilder bewusst, und eine interne Überprüfung ist im Gange, um festzustellen, ob es irgendwelche Verstöße gegen Anordnungen der öffentlichen Gesundheit gibt“, so die Behörden in einer Erklärung, nachdem der ursprüngliche Facebook-Post gelöscht wurde.

Wie wir vor kurzem berichtet haben, sollen Australier in New South Wales, zu dem auch die Stadt Sydney gehört, zusätzliche „Freiheiten“ erhalten, wenn sie vollständig geimpft sind, wobei die Bewohner „zusätzlich zu ihrer Sportstunde für eine Stunde das Haus verlassen dürfen“.