Die Verleumder des Staates veröffentlichen weiterhin anonyme, komisch unzulängliche Geschichten über das Heldentum der herrschenden Klasse.

Die Verantwortlichen sind komisch unfähig geworden, Geschichten über das Heldentum der herrschenden Klasse und internationale Intrigen zu spinnen, wie ihre jüngste Geschichte über die Sabotage der Nord Stream-Pipelines beweist.

Von Skripten, in denen erklärt wird, dass Fledermaus- (oder Schuppentier-) Suppe zu einer „globalen Pandemie“ geführt hat, über die Erklärung, dass die Menschheit ein „Wundermittel“ für den Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden hat (laut Pfizer zu 100 % wirksam), bis hin zu verzerrten, quellenlosen Chroniken, die die Unterstützung für den Slava Slush Fund ankurbeln sollen, erreichen die Lügen immer neue Höhen der Unglaubwürdigkeit.

Die New York Times ließ am Dienstag das neueste Drehbuch aus dem Ärmel schütteln, in dem drei ihrer Geheimdienst-Stenografen schrieben, dass eine ungenannte „pro-ukrainische Gruppe“ für die Sabotage der russischen Nord-Stream-Pipelines im September verantwortlich sein solle.

Die Wahrheit zur Macht sagen? Nein, nein, nein. Vergessen Sie das! Die New York Times nutzt die Macht als Instrument, um mit Verzerrungen hausieren zu gehen, völlig losgelöst von der Wahrheit. Sie ist die sowjetische Prawda, nur dass die direkte Zugehörigkeit zur Unipartei eine unausgesprochene Wahrheit bleibt.

Die Quellen für ihre Informationen über die Nord Stream-Operation sind anonyme Geheimdienstagenten. Die Reporter auf der Titelseite sind dafür bekannt, dass sie mit Geschichten für Agenturen mit drei Buchstaben hausieren gehen, unabhängig vom Wahrheitsgehalt ihrer Behauptungen. Diese Journalisten sind sehr loyale Medienvertreter, wie ihre schamlose, routinemäßige Veröffentlichung von Erklärungen ohne Quellenangabe von nicht identifizierten, anonymen „Geheimdienst“-Agenten beweist. Im Gegenzug werden sie mit Journalistenpreisen ausgezeichnet.

Noch absurder wird die Sache dadurch, dass diese „pro-ukrainische“ Gruppe ohne das Wissen des verantwortlichen Präsidenten Wolodomyr Zelenskij oder eines seiner obersten Stellvertreter handelte, wie die Geheimdienstagenten den Stenografen berichten.

Es ist bemerkenswert, dass der Artikel der New York Times diese Akteure als „pro-ukrainisch“ beschreibt. Die ungenannten Geheimdienstmitarbeiter sagten ihnen jedoch auch, es handele sich um eine „stellvertretende Kraft mit Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder ihren Sicherheitsdiensten“, und fügten hinzu, dass „Beamte, die die Geheimdienstinformationen überprüft haben, sagten, sie glaubten, dass die Saboteure höchstwahrscheinlich ukrainische oder russische Staatsangehörige seien“.

Es gibt mehrere Gründe, die gegen die Annahme sprechen, dass einige abtrünnige ukrainische Spetsnaz-Spezialeinheiten diese Operationen auf eigene Faust durchgeführt haben.

Zum einen fanden die Vorfälle in der Nähe der dänischen Hoheitsgewässer in der Ostsee statt, also nicht in der Ukraine selbst. Die ukrainischen Streitkräfte haben keinen maritimen Zugang zu diesen Gewässern und hätten auf dem Land- oder Luftweg über Polen dorthin gelangen müssen.

Noch wichtiger ist, dass die ukrainischen Spezialeinheiten wahrscheinlich nicht über die Marinekapazitäten verfügen, um eine solche Operation durchzuführen, unabhängig davon, ob sie von Kiew genehmigt wurde oder nicht. Nur eine Handvoll Weltmächte verfügt über die Ressourcen, um eine ausgeklügelte, mehrgleisige Sabotageaktion auf hoher See durchzuführen, darunter die Vereinigten Staaten und Russland.

Der Beton ist weggesprengt, der Bewehrungsstahl liegt wie Konfetti auf dem Boden verstreut, das Stahlrohr des vertikal kränkelnden Stücks ist zerfetzt wie die Pappröhre eines chinesischen Feuerwerkskörpers an Silvester. Nun, das ist nur NS1.

Get an idea of the size: pic.twitter.com/wZqE4em8JX — Michael Kobs (@MichaKobs) March 7, 2023

Die Ukraine hingegen verfügte vor dem jüngsten Aufflammen des Konflikts mit Russland über eine kaum funktionierende Marine. Seitdem hat Moskau durch die Einnahme von Mariupol und andere erfolgreiche Küstenkampagnen einen Großteil der ukrainischen Marinekapazität vernichtet. Die Ukraine verfügt über insgesamt null Flugzeugträger, null U-Boote und null Zerstörer. Der Rest der Schiffe ist entweder Jahrzehnte alt oder wurde von den russischen Streitkräften beschädigt oder vernichtet.

Nach dem Bericht der New York Times bestritt Kiew jegliche Beteiligung an den Explosionen im Nord Stream-Projekt.

Die neue Darstellung kommt nur einen Monat (eine kurze Zeitspanne für Regierungsbürokraten), nachdem der Journalist Sy Hersh sehr ausführlich über die angebliche Sabotage der Nord-Stream-Systeme durch die Biden-Administration berichtet hatte.

Der Hersh-Artikel – wenn auch mit anonymer Quelle – führte zu zahlreichen neuen Medienanfragen an das Weiße Haus, das bestreitet, etwas mit den Bombenanschlägen zu tun zu haben.