Wenn Impfstoffe auf Science Fiction treffen

Die Impfstoffindustrie ist ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, und die Forscher sprechen ständig über die Einführung neuer Impfstoffe. Obwohl ständig neue Impfstoffe auf den Markt kommen, werden Impfstoffe nur selten, wenn überhaupt, zurückgezogen – auch wenn es sich um seltene oder leichte Krankheiten handelt. Die Pharmaunternehmen können immer warnen: „Wenn der Impfstoff nicht verabreicht wird, kommt die Krankheit wieder.“

Der obige und die folgenden Absätze stammen aus dem Buch: Jeder, der Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt: Hier ist der Beweis – das 2011 veröffentlicht wurde

Von Dr. Vernon Coleman

Die Suche nach neuen Impfstoffen gegen alte Krankheiten ist endlos. Manche Pläne sind fantasievoll. Wissenschaftler haben offenbar einen Bananenimpfstoff entwickelt, indem sie gentechnisch veränderte Bananenpflanzen geschaffen haben. Es gibt Pläne, Bananen zu entwickeln, die gegen Hepatitis B, Masern, Gelbfieber und Poliomyelitis „schützen“. Andere Wissenschaftler haben eine gentechnisch veränderte Kartoffel entwickelt, die als Impfstoff gegen Cholera eingesetzt werden soll. Der aktive Teil der Kartoffel bleibt während des Kochens aktiv, sodass eine Portion gentechnisch veränderter Pommes frites bald ein Impfstoff gegen Cholera sein könnte. Einem britischen Krankenpflegemagazin zufolge fordern Krankenschwestern jetzt einen Impfstoff, um das Norovirus zu bekämpfen. Einen Impfstoff zu verabreichen ist vermutlich einfacher, als sich die Hände zu waschen. In ähnlicher Weise fordern dicke Menschen ständig einen Impfstoff, damit sie weiterhin Kuchen essen können, ohne jemals dicker zu werden. Angeblich sind Impfstoffe gegen so ziemlich alles in Vorbereitung, von Asthma bis zu Ohrenschmerzen. Es ist ein gentechnisch hergestellter Impfstoff geplant, der gegen 40 verschiedene Krankheiten schützen soll. Der Impfstoff, der die Roh-DNA all dieser verschiedenen Krankheiten enthalten wird, soll Neugeborenen verabreicht werden, um ihnen lebenslangen Schutz zu bieten. Es ist unvermeidlich, dass unzählige Wissenschaftler auf der ganzen Welt enorme Geld- und Energiemengen für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen AIDS aufgewendet haben. Ein Impfstoff, der sicheren Sex ermöglicht, wird ein Vermögen wert sein.

Natürlich ist die Pharmaindustrie ständig auf der Suche nach neuen Impfstoffen, und wo immer sie einen Markt, eine Nachfrage sieht, wird sie ihr Bestes tun, um etwas Passendes zu entwickeln. Ich habe nicht mehr gezählt, wie oft ich von Forschern gelesen habe, die an einem Impfstoff zur Krebsprävention arbeiten.

In der Zwischenzeit machen die Pharmakonzerne mit den altbewährten Medikamenten weiter, den profitablen Goldeseln, die weiterhin Milliardenbeträge einbringen. Jedes Jahr kommen neue Grippeimpfstoffe auf den Markt.

Der Text stammt aus dem Buch „Anyone who tells you vaccines are safe and effective is lying: here’s the proof“ von Vernon Coleman, das über den Buchladen auf dieser Website erhältlich ist.