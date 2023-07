Biden blockiert die Sonne und zerstört die Erde – Dane Wigington

Der Klimaforscher Dane Wigington hat sein Leben der Warnung vor den zunehmenden Gefahren der Klimatechnik für den Planeten gewidmet. Als die Biden-Administration diese Woche erklärte, sie erwäge, „die Sonne zu blockieren, um die globale Erwärmung zu begrenzen“, war dies eine glatte Lüge, um die Tatsache zu vertuschen, dass die Blockierung der Sonne seit Jahrzehnten aufgrund der etablierten Wissenschaft des Geo-Engineerings stattfindet.

Die Technologie, die zur Blockierung der Sonne eingesetzt wird, zerstört in der Tat die Erde. Zu den Anzeichen gehören zunehmend merkwürdige Wetterereignisse wie übergroßer Hagel bis zu giftigen Waldbränden, die Sie gerade in den Nachrichten sehen. Warum also will die Biden-Regierung das Thema Geoengineering in die Nachrichten bringen, wo doch die Lügenmedien jahrelang durch Unterlassung über diesen Klimazerstörer gelogen haben? Wigington erklärt: „Dieser Elefant am Himmel lässt sich einfach nicht mehr verbergen. Vielleicht können sie sich ein Bild davon machen, dass dies ein wohlwollender Akt zur Rettung des Planeten ist. Vielleicht glauben sie, dass sie die Bevölkerung dazu programmieren können, dies zu akzeptieren. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, die Bevölkerung beginnt endlich zu begreifen, dass die Machthaber nicht hier sind, um ihnen zu helfen. . . . In jedem einzelnen Regentropfen, der auf die Erde fällt, sind inzwischen Chemikalien für immer enthalten, und das ist wissenschaftlich erwiesen. Zusätzlich gibt es 40 bis 60 Millionen Tonnen bekannter hochgiftiger Partikel, die weltweit für verschiedene Zwecke und Ziele in den Himmel gesprüht werden, und niemand gibt darüber Auskunft. Es gibt eine illegale bundesweite Nachrichtensperre für alle Mitarbeiter des National Weather Service und der NOAA. Es gibt einen unglaublich großen Elefanten in dieser Gleichung, den niemand bereit ist, anzuerkennen. . . .

Wir alle haben extrem hohe Werte an Verunreinigungen in uns, die Geoengineeringwatch.org mit Haaren, Blut und Urin untersucht hat und die mit diesen Metallen, die sie in den Himmel sprühen, vollgepackt sind. Dies ist ein Kampf um das Leben, genau hier und genau jetzt. Alle anderen Sorgen und Probleme sind stumm, wenn wir uns nicht damit befassen. Die Elite hat gesagt, sie wolle die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen reduzieren. Das bedeutet, dass 7,5 Milliarden verschwinden müssen. Es sollte ganz klar sein, dass das, was in unserem Himmel geschieht, NICHT wohlwollend ist. Es ist böswillig – Punkt.

Abschließend sagt Wigington: „Der sich entfaltende Schaden, an dem die Klimatechnik einen großen Anteil hat, hat die Fähigkeit des Planeten, auf den angerichteten Schaden zu reagieren, entgleisen lassen. . . . Das Klima-Engineering zerstört die Ozonschicht… Diese einzelne Komponente ist ein Ereignis von aussterbendem Ausmaß. Wenn es keine Ozonschicht mehr gibt, gibt es auch kein Leben mehr auf der Erde. Wir sind dem gefährlich nahe gekommen. . . . Wenn wir das Geo-Engineering stoppen können, können wir Zeit für den Planeten gewinnen. . . . Die Atmosphäre wird als Physiklabor benutzt, ohne Rücksicht auf die Folgen.“

In dem 37-minütigen Interview in Englisch gibt es noch viel mehr zu erfahren.