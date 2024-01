Biden hat einen weiteren US-Krieg angezettelt

Von Caitlin Johnstone

Sie lassen also militärischen Sprengstoff auf verarmte Menschen im Nahen Osten regnen, um ihren Status quo aufrechtzuerhalten, unter dem Vorwand von Zielen, von denen sie selbst zugeben, dass sie nicht erreicht werden. Ein ganz normaler Tag im Imperium, denke ich.

Die Washington Post hat einen Artikel mit dem Titel „Während die Houthis versprechen, weiter zu kämpfen, bereiten sich die USA auf eine anhaltende Kampagne vor“ veröffentlicht, wobei „nachhaltige Kampagne“ die Sprache des Imperiums für einen neuen amerikanischen Krieg ist.

„Die Biden-Administration arbeitet an Plänen für eine anhaltende Militärkampagne gegen die Houthis im Jemen, nachdem zehntägige Angriffe die Angriffe der Gruppe auf den Seehandel nicht stoppen konnten, was bei einigen Beamten die Sorge schürte, dass eine unbefristete Operation den zerbrechlichen Frieden in dem vom Krieg verwüsteten Land entgleisen lassen und Washington in einen weiteren unvorhersehbaren Konflikt im Nahen Osten hineinziehen könnte“, berichtet die Post.

Die Post räumt im neunten Absatz des Artikels ein, dass „anhaltende Militärkampagne“ „Krieg“ bedeutet, und sagt, dass die anonymen US-Beamten, die in dem Bericht zitiert werden, „nicht erwarten, dass sich die Operation über Jahre hinziehen wird, wie frühere US-Kriege im Irak, in Afghanistan oder Syrien“. Das ist in etwa so beruhigend wie die Aussage eines Pyromanen, er erwarte nicht, dass er noch mehr Häuser niederbrennen werde, wie all die anderen Häuser, die er bereits niedergebrannt hat.

The Biden administration is crafting plans for a sustained military campaign targeting the Houthis in Yemen, stoking concern about derailing the war-ravaged country’s fragile peace and pulling Washington into another unpredictable Middle Eastern conflict. https://t.co/DCggoOphXJ — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2024

Diese bizarre Weigerung, einen Krieg einfach nur als Krieg zu bezeichnen, zeigte sich auch in einer Pressekonferenz mit der Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh, die sich schockiert und entsetzt darüber zeigte, dass Reporter überhaupt die Frage stellten, ob die wiederholte Bombardierung eines Landes als Krieg gegen dieses Land zu werten sei.

„Kann man jetzt sagen, dass sich die USA im Jemen im Krieg befinden? wurde Singh am Donnerstag von einem Reuters-Reporter gefragt.

„Nein, wir wollen keinen Krieg“, antwortete Singh. „Wir sind nicht der Meinung, dass wir uns im Krieg befinden. Wir wollen keinen regionalen Krieg. Die Houthis sind diejenigen, die weiterhin Marschflugkörper und Schiffsabwehrraketen auf unschuldige Seeleute und Handelsschiffe abschießen, die gerade ein Gebiet durchqueren, in dem 10 bis 15 Prozent des Welthandels abgewickelt werden.“

Einige Fragen später wurde Singh von einem Reporter von Politico gefragt: „Sie sagten, dass wir uns nicht im Krieg mit den Houthis befinden, aber wenn – Sie wissen schon, diese gegenseitige Bombardierung – wir haben sie jetzt fünfmal bombardiert. Wenn das also kein Krieg ist, können Sie uns das ein wenig genauer erklären? Wenn das kein Krieg ist, was ist dann Krieg?“

„Sicher, Lara, sicher, tolle Frage, ich habe nur nicht erwartet, dass sie genau so formuliert ist“, antwortete Singh mit einem Lachen und einem Schmunzeln. „Sehen Sie, wir sind – wir wollen keinen Krieg. Wir sind – wir sind nicht – wir sind nicht im Krieg mit den Houthis. Was die Definition angeht, so wäre das wohl eher eine klare Erklärung der Vereinigten Staaten. Aber noch einmal: Was wir tun und was wir tun, ist defensiver Natur.“

Es ist erwähnenswert, dass sich seit dieser Pressekonferenz am Donnerstag die Zahl der US-Angriffe auf Jemen von fünf auf sieben erhöht hat, als dieser Artikel geschrieben wurde.

Es ist auch erwähnenswert, dass sich die USA nach Singhs absurder Definition seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr im Krieg befinden, da es seit dem 5. Juni 1942 keine „klare Kriegserklärung“ mehr gegeben hat. Die einzigen Kriege, die die USA offiziell durch den Kongress in Übereinstimmung mit ihrer eigenen Verfassung erklärt haben, waren der Krieg von 1812, der Mexikanisch-Amerikanische Krieg, der Spanisch-Amerikanische Krieg und die beiden Weltkriege.

Legt man diese Definition zugrunde, gehören die USA zu den friedlichsten Nationen der Welt, da sie sich seit acht Jahrzehnten nicht mehr im Krieg befunden haben. In Wirklichkeit sind die USA die kriegerischste und mörderischste Nation der Neuzeit mit Angriffskriegen, in denen allein im 21. Jahrhundert Millionen von Menschen getötet und Dutzende von Millionen vertrieben wurden, und sie spielen eine gewisse Rolle in den meisten großen internationalen Konflikten der Welt.

Singhs Behauptung, die US-Angriffe auf den Jemen seien „defensiver Natur“, ist ebenfalls offensichtlich absurd; die jemenitischen Streitkräfte griffen nicht einmal amerikanische Handelsschiffe an, bevor die USA sie angriffen. Nur die USA können unprovozierte Angriffe auf eine fremde Nation auf der anderen Seite des Planeten starten und dies als Selbstverteidigung bezeichnen.

Dave DeCamp von Antiwar erklärt:

„Bevor die USA mit der Bombardierung der Houthis begannen, machten Ansar-Allah-Vertreter deutlich, dass sie die Angriffe auf die mit Israel verbundene Handelsschifffahrt nur dann einstellen würden, wenn der Angriff auf Gaza beendet würde. Anstatt Israel zu drängen, das Gemetzel in Gaza zu beenden, entschied sich Präsident Biden für eine Eskalation, und nun nehmen die Houthis die US-Handelsschifffahrt ins Visier, und mehrere US-Handelsschiffe wurden mit Raketen getroffen.“

US Prepares for Open-Ended War Against the Houthis in Yemen

Biden has bombed Yemen seven times in just over a week and the Houthis are not backing down as they welcome confrontation with the US

by Dave DeCamp@DecampDave #Yemen #Houthis #Biden #Gaza https://t.co/5ZSMVHuueD pic.twitter.com/sBHQ787FkO — Antiwar.com (@Antiwarcom) January 21, 2024

Der einzige Grund, warum die Houthi-Truppen Schiffe im Roten Meer angriffen, war, Israel und seine Verbündeten unter Druck zu setzen, damit sie das seit dem 7. Oktober andauernde Massaker im Gazastreifen einstellen. Wie üblich stellt die mörderischste und mächtigste Regierung der Welt ihre schrecklichen Akte extremer Aggression als unschuldige Verteidigungsreaktionen auf unprovozierte Angriffe dar, während das US-Imperium in Wirklichkeit den Jemen bombardiert, um den Völkermord an den Palästinensern zu erleichtern.

Und wenn wir schon beim Thema Gaza und Jemen sind, sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass die erklärten Ziele beider Kampagnen laut den Managern des US-Imperiums völlig erfolglos waren. Einem neuen Bericht des Wall Street Journal zufolge ist Israel nach Angaben des US-Geheimdienstes nicht annähernd in der Lage, die Hamas auszuschalten, da seit Oktober nur 20 bis 30 Prozent der Mitglieder der Gruppe getötet wurden. Auf die Frage der Presse am Donnerstag, ob die Angriffe gegen die Houthis funktionieren, antwortete Biden: „Nun, wenn Sie sagen ‚funktionieren‘ – halten sie die Houthis auf? Nein. Werden sie fortgesetzt? Ja.“

Sie lassen also militärischen Sprengstoff auf verarmte Menschen im Nahen Osten regnen, um ihren Status quo als Herrscher aufrechtzuerhalten, unter dem Vorwand von Zielen, von denen sie selbst zugeben, dass sie nicht erreicht werden. Ein ganz normaler Tag im Imperium, denke ich.