Vera Jourová von der EU prahlt mit „Pre-Bunking“ und dem Einsatz von Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von „Verschwörungstheorien“.

Pre-Bunking von Informationen, Pre-Crime, etc. etc. – all das könnte man leicht als Postdemokratie bezeichnen, sagen Beobachter, die diese Tendenzen kritisieren.

Keines ihrer Argumente scheint jedoch die Spitzenbürokraten der EU zu erreichen oder zu beeinflussen, wie Věra Jourová – Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, zuständig für nichts anderes als „Werte und Transparenz“.

In der vorherigen Woche befand sich Vera in Davos und hat auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums (WEF) gesprochen. Dabei behandelte sie Themen wie die Verwendung von Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von „Verschwörungstheorien“, das Zurückhalten von Informationen, die als Desinformation betrachtet werden, die Zensur solcher Informationen und sogar das Thema „Hate Speech“. Und das alles, obwohl sie gleichzeitig behauptet, die „Redefreiheit“ zu lieben.

Der Moderator zitierte den WEF-eigenen „Global Risk Report“ für dieses Jahr, der angeblich feststellte, dass „Desinformation tatsächlich das Top-Risiko ist, das die Leute für die nächsten paar Jahre genannt haben“ – um Jourova nach der EU-Strategie in dieser Hinsicht zu fragen.

Sie beeilte sich, „diese Informationen“ – also Desinformation – als „Sicherheitsbedrohung“ zu brandmarken und zählte eine Reihe von Dingen auf, die die EU unternehme, um sie zu entschärfen: Stärkung „starker professioneller Medien“ und „Arbeit mit (Online-)Plattformen“.

Das, so Jourová schnell, bedeute vorwiegend „Faktenkontrolle“. Und sie fügte hinzu: „Wir haben alle großen Tech-Unternehmen in die Verpflichtung des Verhaltenskodex gegen diese Informationen eingebunden“.

Und dann kam sie auf das „Pre-Bunking“ zu sprechen. Laut Jourova bedeutet dies, das Bewusstsein zu schärfen und gleichzeitig „die Bereitschaft der Gesellschaft, Lügen zu glauben, zu verringern“.

Das ist eine sehr interessante Formulierung, vor allem wenn man von der üblichen „Verringerung der Aufnahmefähigkeit“ zu „Verringerung der Fähigkeit dazu“ übergeht. Pre-bunking“ wird normalerweise als eine vorbeugende Maßnahme definiert (Vera benutzte das Wort „prädiktiv“), um einen Bericht oder eine Information zu diskreditieren und eine Information zu „widerlegen“, bevor sie verbreitet wird.

Die EU-Bürokratin hatte noch weitere gute Nachrichten für die WEF-Teilnehmer: Der Block, so versicherte sie, kümmere sich (mittels Zensur) um „Hassreden und Desinformation“. Dann sprach sie von der Unterstützung der Meinungsfreiheit, als wolle sie allen versichern, dass die Heuchelei in der EU lebendig und gesund sei.

Die Tschechin Jourová erinnerte daran, dass sie „ihr halbes Leben in einem autoritären Regime verbracht hat“ (eine Anspielung auf den Kalten Krieg). Nach der Politik zu urteilen, für die sie sich einsetzt, ist sie leider fest entschlossen, auch den Rest ihres Lebens so zu verbringen.