Biden ordnet „Präzisionsangriffe“ auf Einrichtungen von vom Iran unterstützten Gruppen in der Nähe der syrisch-irakischen Grenze an (Tote und Verletzte)

US-Verteidigungsministerium behauptet, dass die Anschläge gezielt auf Einrichtungen „durch den Iran unterstützten Milizen“ gerichtet waren, um Drohnenangriffe gegen US-Personal zu starten.

„Auf Anweisung von Präsident Biden führten US-Militärkräfte heute Abend defensive Präzisionsluftangriffe gegen Einrichtungen durch, die von vom Iran unterstützten Milizen in der irakisch-syrischen Grenzregion genutzt werden,“ sagte Pentagon-Pressesprecher John Kirby in einer Erklärung am Sonntag. „Die Ziele wurden ausgewählt, weil diese Einrichtungen von den vom Iran unterstützten Milizen genutzt werden, die unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) gegen US-Personal und Einrichtungen im Irak angreifen.“