Mitarbeiter eines Impfzentrums in Holland hat einiges zu erzählen

Jan van der Meulen ist seit Januar als Ersthelfer im Impfbereich tätig. „Wir haben viel durchgemacht, da wird es irgendwann normal für dich“, sagte er im Gespräch mit Omrop Fryslan.

Der Reporter hat den Freiwilligen im WTC in Leeuwarden gefragt, was das aufregendste ist das er erlebt hat: Das wird mir wirklich im Gedächtnis bleiben. „Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war in Drachten, da passiertes es, das wir innerhalb einer Stunde zwei Menschen mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht haben“, sagt Van der Meulen.

„Sie haben so allergisch reagiert, dass es nicht mehr aufzuhalten war“, so der Mitarbeiter der Impfklinik weiter. „Sie mussten also wirklich weggebracht werden und im Krankenhaus musste ihnen weiter geholfen werden.“

In einem solchen Fall ruft die Notaufnahme in enger Absprache mit den Ärzten, die im medizinischen Bereich letztlich zuständig sind, den Rettungswagen, erklärte er. „Und dann werden sie weggebracht.“

In den ersten 15 Minuten, die der Reporter bei Van der Meulen war, musste er bereits mehrmals eingreifen. „Wir haben das Wartezimmer voll. Und der Arzt ist auch schon wieder bei einem Patienten, der Reaktionen zeigt. Der ist schon seit einer halben Stunde nicht mehr ganz richtig. Es ist unheimlich viel los.“ Er sagte, er achte besonders auf die Münder von Menschen, die geimpft wurden. „Wenn es eine Reaktion gibt, normalerweise innerhalb von 10 Minuten, ist es oft um den Mund herum.“