Biden rockt den Nahen Osten

Die schwindende Schar von Beobachtern, die weiterhin ihre Besorgnis über die katastrophale Außenpolitik der Vereinigten Staaten unter Präsident Joe Biden zum Ausdruck bringt, hat erkannt, wie die Situation in der Ukraine als Deckmantel für Interventionen und ähnlichen Unfug in anderen Teilen der Welt genutzt wird. Jüngste Berichte zeigen zum Beispiel, dass die Biden-Administration beschlossen hat, „eine dauerhafte US-Militärpräsenz in Somalia wiederherzustellen, um einen effektiveren Kampf gegen al-Shabaab zu ermöglichen“, obwohl „es absolut keine verfassungsmäßige Befugnis für Präsident Biden gibt, Truppen nach Somalia zu schicken oder Bomben auf Somalia abzuwerfen.“ Auch stellt al-Shabaab keine Bedrohung für Amerikaner oder amerikanische Interessen dar.

Sicherlich hat die Betonung der Ukraine eine gewisse Berechtigung, da sie besonders gefährlich ist und zu einer nuklearen Verwüstung in einer Situation führen könnte, in der ein Eingreifen der Vereinigten Staaten nicht nur ungerechtfertigt war, sondern auch nicht auf ein tatsächliches nationales Interesse oder eine Bedrohung reagierte. Und sie wird eskalieren, wenn das Weiße Haus seinen derzeitigen Kurs fortsetzt. Aus ukrainischen Regierungskreisen verlautet jetzt, dass die Vereinigten Staaten sich darauf vorbereiten, die russische Schwarzmeerflotte zu zerstören, um die Blockade der ukrainischen Häfen zu beenden. Der Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, General Christopher Cavoli, scheint diesen Bericht zu bestätigen, wenn er von der Vorbereitung „militärischer Optionen“ spricht, um den Export ukrainischen Getreides zu unterstützen.

Man könnte meinen, dass ein solcher Schritt ausreichen könnte, um den Dritten Weltkrieg auszulösen, und der Dritte Weltkrieg würde mit ziemlicher Sicherheit sehr schnell atomar werden. Einige könnten der Meinung sein, dass ein bewusster Schritt, der unweigerlich zur Zerstörung des gesamten Planeten, wie wir ihn kennen, führen würde, ein außenpolitischer Fehler seitens der Regierung von Präsident Joe Biden wäre, aber ich bin sicher, dass die stuhlbewehrten Krieger unten in Foggy Bottom anderer Meinung wären und darauf hinweisen würden, dass nichts den alten Wladimir Putin schneller dazu bringen würde, sich zu verstecken, als ein Sperrfeuer von Harpunenraketen, die er mit seinem Frühstückstee getrunken hat.

Und natürlich gibt es noch mehr. Es gibt immer noch mehr. Die Konzentration auf die Ukraine in den US-amerikanischen und internationalen Medien in Verbindung mit einem Strom verwirrender Unflätigkeiten aus dem Weißen Haus hat den Blick darauf verstellt, was in anderen Ecken der Welt vor sich geht, wo Washington ebenfalls seinen Bizeps spielen lässt, wohl wissend, dass ein oder zwei überschaubare Kriege bei den Wahlen im November der eigenen Beliebtheit sicher zuträglich sind.

Und dann ist da noch Israel. Die israelische Armee und Polizei haben in letzter Zeit fast täglich palästinensische Jugendliche erschossen, und das kommt noch zu der Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh vor einem Monat hinzu. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz war vor zwei Wochen zu einem Treffen in Washington, und man könnte vermuten, dass er nur in der Stadt war, um sich unter anderem für die Ermordung von Abu Akleh durch seine Armee zu entschuldigen, aber das wäre ein Missverständnis der bilateralen Beziehungen. In Wirklichkeit antwortet die Biden-Administration, wenn Israel „springen“ ruft, mit „wie hoch, Sir?“.

Ebenfalls im Nahen Osten und ebenfalls im Zusammenhang mit Israel hat das US-Außenministerium einen Wutanfall bekommen, als das irakische Parlament am 26. Mai einstimmig beschloss, alle „Normalisierungs“-Beziehungen zu Israel für illegal zu erklären. Das Außenministerium reagierte schnell, im Gegensatz zu seiner Trägheit bei den meisten Themen, aber es ging um Israel, nicht nur um „die meisten Themen“. In einer Erklärung hieß es: „Die Vereinigten Staaten sind zutiefst beunruhigt über die Verabschiedung eines Gesetzes durch das irakische Parlament, das die Normalisierung der Beziehungen zu Israel unter Strafe stellt und gleichzeitig das Recht auf freie Meinungsäußerung gefährdet und ein Umfeld des Antisemitismus fördert…“ Ah ja, der alte Antisemitismus-Vorwurf taucht wieder einmal auf!

Es gibt auch einige interessante Geschichten über Syrien, das weiterhin ein Krisenherd ist, weil Israel seine Fähigkeit aufrechterhalten will, Ziele, die es als „terroristisch“ oder mit dem Erzfeind Iran verbunden bezeichnet, frei zu bombardieren. Die Bombardierungen werden seit Beginn der Situation in der Ukraine regelmäßig fortgesetzt und werden in den US-Medien kaum erwähnt. Und wieder einmal gibt es mehr als nur eine Beteiligung der USA an der Geschichte. Zunächst einmal reagierte Russland auf die lauwarme israelische Unterstützung für seinen Einmarsch in der Ukraine. Ein israelischer Angriff auf Ziele in Syrien in der vergangenen Woche wurde mit einer S-300-Rakete beantwortet, die von der bemannten Luftabwehr der russischen Armee abgefeuert wurde. Bislang hat Moskau davon abgesehen, israelische Kampfflugzeuge abzuschießen, aber die Rakete war eindeutig eine Warnung vor dem, was kommen könnte, wenn Israel seine Angriffe fortsetzt.

In Bezug auf Syrien ist es auch eine Ironie, dass die USA Russland wegen seiner Intervention in der Ukraine Kriegsverbrechen vorwerfen, während sie gleichzeitig ihre eigene illegale Besetzung Syriens fortsetzen. Und sie haben ihre eigene Kriegsverbrecherakte. Letzte Woche gab das Pentagon bekannt, dass es seine Ermittlungen zu einem Angriff in Syrien am 18. März 2019 abgeschlossen hat, bei dem einige mutmaßliche ISIS-Guerillas sowie vier Zivilisten getötet und fünfzehn weitere verwundet wurden. Der Pressesprecher des Pentagons, John Kirby, sagte, das Verteidigungsministerium habe festgestellt, dass der Luftangriff „nicht gegen die Gesetze der Kriegsführung oder die Einsatzregeln verstoßen“ habe. Weder der Befehlshaber der Bodentruppen noch irgendjemand, der an der Durchführung des Luftangriffs beteiligt war, „handelte unangemessen oder in böswilliger Absicht“ oder „wollte absichtlich Zivilisten töten und war darauf aus“. In einer früheren Untersuchung, die im Dezember letzten Jahres abgeschlossen wurde, erklärte das Pentagon, dass es niemanden für einen Drohnenangriff verantwortlich machen würde, der ebenfalls Ende August in Syrien stattfand und bei dem zehn Zivilisten, darunter sieben Kinder, getötet wurden. Eine Überprüfung des Angriffs ergab, dass es sich um einen ‚tragischen Fehler‘ handelte, der auf ‚Ausführungsfehler‘ zurückzuführen war.“

Außerdem gibt es glaubwürdige Berichte, wonach die Vereinigten Staaten eine De-facto-Teilung Syriens vorbereiten, um im Nordosten des Landes einen separaten, von ihren kurdischen Verbündeten geführten Staat zu schaffen, der unter Washingtons Schutz stünde und eine Garnison amerikanischer Truppen umfassen würde. Ein solches Vorgehen wäre natürlich völlig illegal und erinnert in der Tat unheimlich an die angeblichen „Kriegsverbrechen“, die die USA gegenüber Russland wegen der versuchten Aufteilung der Ukraine geltend machen. Interessanterweise wurde über die Planung in den Mainstream-Medien nicht berichtet, was ein weiteres Beispiel dafür ist, dass die Ukraine-Krise als Deckmantel dient, um alle Hintergrundgeräusche zu übertönen und den USA die Möglichkeit zu geben, sich im Namen von schwachen Verbündeten wie Israel und Saudi-Arabien verstärkt in Länder wie den Nahen Osten einzumischen.

Ironischerweise behaupteten die Vereinigten Staaten bei ihrer ersten Intervention in Syrien, dass sie damit die Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien (ISIS) bekämpfen wollten. Später arbeiteten sie mit einem Al-Qaida-Ableger zusammen, während der enge Verbündete Israel eine ähnliche Vereinbarung mit ISIS selbst traf. Sowohl die Kurden als auch ISIS und al-Qaida sollen in den Diebstahl und Verkauf von syrischem Öl verwickelt sein. Nun streben die USA, die das Öl ebenfalls gestohlen haben, so etwas wie eine ständige Präsenz an, um ihre Kontrolle über die syrischen Ressourcen zu festigen.

Interessanterweise wurde der Plan Washingtons, einen Teilstaat oder eine autonome Region im Nordosten Syriens zu schaffen, von keiner geringeren als der Nummer drei des Außenministeriums, Victoria Nuland, auf einer kürzlich in Marokko abgehaltenen Konferenz enthüllt. Nuland, die 2014 die treibende Kraft hinter dem Regimewechsel in der Ukraine war, beschrieb die Entwicklung in Syrien als eine „Stabilisierungs“-Aktivität. Die neue Einheit würde Syriens wichtigste Ölförderregion, die derzeit von Washington und seinen „Verbündeten“ ausgebeutet wird, sowie einen Großteil des Ackerlandes des Landes umfassen.

Washington hat bereits beispiellose Strafsanktionen gegen die von den Russen und Präsident Bashar al-Assad kontrollierten Teile Syriens verhängt. Dazu gehören auch die Sekundärsanktionen des so genannten Caesar Syrian Civil Protection Act, die jeden bestrafen, der versucht, die von Washington verhängten Beschränkungen zu umgehen. Der ehemalige US-Botschafter in Syrien, James Jeffrey, drückte es so aus: „Und natürlich haben wir den Isolations- und Sanktionsdruck auf Assad erhöht, wir haben keine Wiederaufbauhilfe geleistet, und das Land braucht sie dringend. Sie sehen ja, was mit dem syrischen Pfund passiert ist, Sie sehen, was mit der gesamten Wirtschaft passiert ist. Es ist also eine sehr wirksame Strategie gewesen….“. Er fügte hinzu: „Meine Aufgabe ist es, den Russen das Leben zur Hölle zu machen.

Um die bestehenden Sanktionen zu umgehen, soll der neue Ministaat wirtschaftlich lebensfähig gemacht werden, indem er als Anreiz für ausländische Investitionen und die Entwicklung von Siedlungen, die größtenteils von Kurden bewohnt werden, die mit den Vereinigten Staaten in Verbindung stehen, sanktionsfrei gemacht wird. Zur Erleichterung von Investitionen und anderen wirtschaftlichen Aktivitäten wird eine „allgemeine Lizenz“ erteilt. Die USA werden 350 Millionen Dollar für das Projekt bereitstellen, das in Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden durchgeführt wird, die ihre eigenen Milizen entlang der Grenze kontrollieren. Durch die Sicherung des Nordostens von Syrien wäre Washington auch in der Lage, den illegalen US-Militärstützpunkt Al-Tanf im Südosten des Landes an der Grenze zu Jordanien zu erhalten und zu schützen. Al-Tanf blockiert die Schaffung einer zusammenhängenden „Widerstandsachse“ vom Iran bis zum Libanon und schließlich bis nach Palästina, wodurch die „israelische Sicherheit“ in der Region aufrechterhalten wird. Wie so oft stehen die israelischen Interessen in den Köpfen der Washingtoner Politiker an erster Stelle.