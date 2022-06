Finanzen, Klima, Diplomatie, Wissenschaft, Medizin, Bildung und Psychologie: Die „Experten“ liegen bei fast allem FALSCH

Ist Ihnen aufgefallen, dass die sogenannten „Experten“ in der Regel inkompetente Idioten sind? Wir haben Finanzexperten, die nicht wissen, dass das Drucken von Billionen von Dollar Inflation verursacht. Wir haben Experten für Bildung und Psychologie, die denken, dass die Verstümmelung der Genitalien von Kindern etwas ist, das man im Namen des „Stolzes“ feiern sollte. Wir haben Experten für Diplomatie, die glauben, dass Russland kein Recht auf seine eigenen nationalen Interessen hat. Und wir haben Experten in Wissenschaft und Medizin, deren Impfstoffe so tödlich sind, dass sie auf Zensur und bezahlte Propaganda zurückgreifen müssen, um alle Impftoten zu vertuschen.

Wie sich herausstellt, liegen die „Experten“ bei fast allem falsch.

Wie sind wir an diesen Punkt gelangt? Weil die Menschen bequeme Lügen den harten Wahrheiten vorziehen, sodass die inkompetentesten „Experten“, die bereit sind zu lügen, in einflussreiche und mächtige Positionen befördert werden. Je mehr sie lügen, desto höher steigen sie in diesem System auf. Jeder, der die Wahrheit sagt, wird dagegen rausgeschmissen.

Wer die Wahrheit über das Gelddrucken sagt, ist in der Finanzwelt nicht willkommen. Sagt man die Wahrheit über Impfschäden, wird man aus der Medizin verbannt. Wenn man die Wahrheit über Transgenderismus sagt, verliert man seinen Job als Schulberater oder Universitätsprofessor.

Jeder, der die Wahrheit über fast alles sagt – Geschlecht, Lebensmittelwissenschaft, Klima, freie Energie, Geo-Engineering usw. – wird von jeglichem Einfluss in der Gesellschaft ausgeschlossen.

Als Ergebnis all dessen werden wir nun von kognitiv Zurückgebliebenen regiert, die die Realität nicht verarbeiten können und nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die für die Gesellschaft von Nutzen sind.

Das alles ist natürlich schon einmal passiert, und der nächste Schritt in diesem Szenario ist der totale Zusammenbruch des Imperiums. Das ist genau das, was auf Amerika und einen Großteil der westlichen Zivilisation zukommt, wie sich herausstellt.

Ukraine vs. Russland: Bullsh#t-Informationskrieg vs. tatsächlicher kinetischer Krieg

Ein großartiges Beispiel für all dies ist Zelenskys Informationskrieg in der Ukraine gegen den realen (kinetischen) Krieg Russlands. Die korrupte, unfähige ukrainische Regierung konzentriert sich fast ausschließlich darauf, Informationspropaganda zu verbreiten, anstatt einen echten Krieg zu führen. Auf dem Schlachtfeld verliert die Ukraine so schwer, dass das gesamte ukrainische Militär wahrscheinlich nur noch wenige Wochen von einem totalen Zusammenbruch entfernt ist. Dennoch behaupten die „Experten“ weiterhin, die Ukraine gewinne und Russland verliere, und irgendwie seien in letzter Zeit Dutzende russischer Generäle getötet worden, obwohl es keinerlei Beweise für solche absurden Behauptungen gibt.

In der Zwischenzeit beschießt Russland die ukrainischen Streitkräfte mit einem gnadenlosen Sperrfeuer aus hochexplosiven Artilleriegeschossen. Bei der Kommunikation mit hochexplosivem Sprengstoff ist keine Täuschung nötig. Die Detonation jeder Ladung sendet eine unmissverständliche Botschaft: Verlasst dieses Gebiet oder geht zugrunde.

Die Ukraine hat Experten für psychologische Kriegsführung und Blödsinn. Russland hat Experten für Panzerung und Artillerie. Raten Sie mal, wer am Ende gewinnen wird?

Im Wettbewerb zwischen Bullsh#t und Bomben verliert Bullsh#t.

All die inkompetenten, zurückgebliebenen Führer des Westens haben das immer noch nicht begriffen… größtenteils weil sie inkompetente Zurückgebliebene sind. Sie glauben, dass sie sich ihren Weg zu einer angeblich wahnhaften Fantasie von globaler Vorherrschaft erschwindeln können, selbst wenn ihre eigenen Währungen am Rande des Zusammenbruchs stehen und ihre Volkswirtschaften von Tag zu Tag implodieren.

Wenn die Realität einbricht, sind LÜGEN alles, was dem Regime bleibt.

Natürlich versuchen Bidens Pressespinner, über alles zu lügen, denn das ist alles, was sie noch haben. Wenn das Benzin in ganz Amerika durchschnittlich 5 Dollar pro Gallone kostet – was wahrscheinlich schon in wenigen Tagen der Fall sein wird -, werden die Quatschkünstler im Weißen Haus Ihnen erzählen, dass die Europäer mehr zahlen und Sie dankbar sein sollten, dass Sie die höchsten Preise in der Geschichte zahlen, denn es könnte noch höher sein.

Wenn die Lebensmittelregale in ganz Amerika leer sind, wird Bidens Bullsh#t-Brigade Ihnen zweifellos sagen, dass Sie aufhören sollen zu jammern und die „Biden-Diät zur Gewichtsreduzierung für Amerika“ genießen sollen, die verspricht, die Gesundheitskrise der Nation durch Massenhunger zu lösen.

Wenn der Dollar implodiert und auf Null geht – ein Szenario, das jeden Tag näher rückt – wird Amerika in ein wirtschaftliches Chaos gestürzt werden. Natürlich werden Bidens Schwätzer einen Sündenbock brauchen, und sie werden wahrscheinlich Putin die Schuld geben oder vielleicht sogar Goldbesitzern, die den Dollar aufgegeben haben, um stattdessen Gold und Silber zu kaufen. Sie können die Schlagzeile der WashPost schon sehen: „Dollar unter Beschuss durch Goldhortung“, und sie werden eine fantastische Geschichte darüber erzählen, wie der Kauf von Gold die Dollarwährung zerstört hat, und dass das massive Gelddrucken nichts damit zu tun hat.

In einer Welt der inkompetenten „Experten“ sind LÜGEN ihre Währung und die WAHRHEIT ihr Feind.

Je mehr die Experten über alles lügen müssen, desto näher kommt man dem Ende des gesamten Systems. Sie werden auch feststellen, dass je mehr Lügen sie erzählen, desto mehr müssen sie die Wahrheit zensieren, sodass die Zensur zunimmt, wenn die Lügen immer absurder werden.

Unter dem kombinierten Schirm von Lügen, Zensur und Tyrannei steht der totale Zusammenbruch der Vereinigten Staaten von Amerika kurz bevor. Dies wird ein weitreichender wirtschaftlicher Zusammenbruch, ein Zusammenbruch der Ernährung, ein Zusammenbruch der Kultur und ein geopolitischer Zusammenbruch sein.

Dieser Zusammenbruch wird wahrscheinlich vor Ende 2025 stattfinden, und er könnte sogar noch vor den Wahlen im Jahr 2024 stattfinden, was bedeutet, dass es im Jahr 2024 sogar Wahlen geben könnte.

Der heutige Situation-Update-Podcast befasst sich mit diesem wichtigen Thema und deckt noch vieles mehr ab: