Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

US-Präsident Joe Biden rief die amerikanischen Bürger in der Ukraine dazu auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, nachdem er die Gefahr eines „Weltkriegs“ heraufbeschworen und davor gewarnt hatte, dass „die Dinge zwischen den USA und Russland schnell verrückt werden könnten“. Bidens bombastischer Rhetorik ging ein Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit der britischen Außenministerin Liz Truss voraus, bei dem sie sich blamierte, weil sie die grundlegenden geografischen Gegebenheiten der Region nicht verstanden hatte. Die britische Eskalation ist Teil ihrer Bemühungen, den Dialog zwischen Moskau und den beiden EU-Mächten Frankreich und Deutschland zur Überwindung der Ukraine-Krise zum Scheitern zu bringen.

„Amerikanische Bürger sollten jetzt gehen“, sagte Biden in einem Interview mit NBC News am 10. Februar. „Es ist nicht so, dass wir es mit einer terroristischen Organisation zu tun haben. Wir haben es mit einer der größten Armeen der Welt zu tun. Das ist eine ganz andere Situation, und die Dinge könnten schnell aus dem Ruder laufen.“

Auf die Frage, was ihn dazu veranlassen könnte, Truppen in die Ukraine zu schicken, sagte Biden: „Das gibt es nicht. Das ist ein Weltkrieg, wenn die Amerikaner und Russland anfangen, aufeinander zu schießen. Wir befinden uns in einer ganz anderen Welt als je zuvor.“ Der amerikanische Präsident richtete auch eine Botschaft an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin: „Wenn er dumm genug ist, hierher zu kommen, dann ist er auch klug genug, nichts zu tun, was sich negativ auf amerikanische Bürger auswirken könnte.“

Die Spannungen zwischen Washington und Moskau sind auf dem höchsten Stand seit dem Kalten Krieg, zumal der Westen eine „drohende russische Invasion in der Ukraine“ inszeniert. Diese fabrizierte Krise wird als Vorwand benutzt, um mehr militärische Ausrüstung der NATO an die Grenzen Russlands zu schicken, da die Regierung in Kiew versucht, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk in der Ostukraine zu erobern, anstatt eine friedliche Lösung zu finden.

Der Westen ist jedoch nach wie vor tief gespalten über die eskalierenden Spannungen in der Ukraine, vor allem zwischen der Anglo-Allianz (USA, Vereinigtes Königreich und Australien, oder AUKUS) und den EU-Mitgliedern Frankreich und Deutschland. Sogar die Art und Weise, wie sie sich mit Moskau auseinandersetzen, deutet auf große Unterschiede hin: Die Franzosen und die Deutschen nehmen die Angelegenheit ernst, während Truss anscheinend wenig Ahnung von Geografie hat. Dies veranlasste Lawrow in einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Truss am 10. Februar zu der Aussage: „Es ist, als ob sie uns zuhören, aber nicht hören.“

Die britische Spitzendiplomatin forderte die russischen Soldaten auf, sich von der Grenze zur Ukraine zurückzuziehen, woraufhin Lawrow bekräftigte, dass die Soldaten in ihrem eigenen Hoheitsgebiet stationiert seien und Russland das Recht habe, solche Manöver durchzuführen.

Russischen Medien zufolge stellte Lawrow die Frage, ob London die Souveränität Moskaus über die Gebiete Rostow und Woronesch anerkenne, woraufhin Truss antwortete: „[Großbritannien] wird die Souveränität Russlands über diese Regionen niemals anerkennen“. Die britische Botschafterin in Moskau, Deborah Bronnert, musste peinlich berührt eingreifen und Truss daran erinnern, dass die beiden Oblaste von London als russisches Hoheitsgebiet betrachtet werden und von keinem anderen Land, einschließlich der Ukraine, beansprucht werden.

Diese Peinlichkeit folgt auf die Aussage von Truss vom 30. Januar, dass „wir unseren baltischen Verbündeten jenseits des Schwarzen Meeres zusätzliche Unterstützung liefern und anbieten“ – das Baltikum und das Schwarze Meer liegen auf der jeweils anderen Seite Europas.

Die Anglo-Allianz zeigt, dass ihre kollektiven Bemühungen, Moskau zu provozieren, unzusammenhängend sind, aber dennoch hinter der gemeinsamen Propaganda stehen, dass das russische Militär kurz vor einem Einmarsch in die Ukraine steht. Obwohl Biden in seinem Ton gegenüber Moskau sicherlich härter war und mit Schlagwörtern wie „Weltkrieg“ und der Warnung, dass die Dinge „schnell verrückt werden können“, Hysterie schürte, gelang es ihm dennoch, sich wie Truss am 10. Februar zu blamieren, als er sagte: „Wir waren nie in der Lage, einen Krieg zu führen: „Es gibt keine Möglichkeit, wie wir jemals die Ukraine – ich meine, entschuldigen Sie, den Irak – vereinen könnten… Afghanistan.“

Wenn man bedenkt, dass Biden dies am selben Tag sagte, an dem Truss offenbarte, dass sie die Unterschiede zwischen den russischen Oblasten Rostow und Woronesch und den Donbass-Volksrepubliken in der Ostukraine nicht kennt, war dies ein peinlicher Tag für die englische Diplomatie. Die gefährliche Sprache, die insbesondere von Biden verwendet wurde, droht die jüngsten Bemühungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz zu untergraben. Die deutsche und die französische Führung stehen Russland kritisch gegenüber, aber im Gegensatz zu AUKUS suchen sie immer noch einen echten Dialog, um die ausweglose Situation in der Ukraine zu lösen und einen Krieg auf dem Kontinent zu vermeiden.

Aus diesem Grund warnte Brandon Weichert, ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Kongresses und geopolitischer Experte, dass Deutschland und Frankreich mit Sicherheit „die Amerikaner vor den Bus werfen würden, was sie auch tun werden, weil Paris glaubt, dass dies Amerikas ungewollten Einfluss auf europäische Angelegenheiten schwächen würde“. Bidens Drohungen mit einem „Weltkrieg“ und die Tatsache, dass Truss nicht einmal die grundlegenden geografischen Gegebenheiten einer Region begreift, über die sie Moskau beschimpft, machen deutlich, dass die Anglo-Allianz immer verzweifelter versucht, Spannungen und Instabilität aufrechtzuerhalten, während die Europäer versuchen, eine Lösung zu finden.