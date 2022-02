Mit Blick auf Russland entsenden die USA atomwaffenfähige B-52-Bomber nach Großbritannien

Trotz wiederholter Warnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, dass die USA die Zunahme der Spannungen an der Ostgrenze der Ukraine vorantreiben, hat die US-Luftwaffe vier B-52-Bomber mit nuklearen Fähigkeiten in das Vereinigte Königreich entsandt, wo ein Beamter einräumte, dass der Einsatz zumindest teilweise mit den jüngsten militärischen Aktivitäten Russlands zusammenhängt.

Zwei B-52 Stratofortress-Bomber trafen am Donnerstag bei der Royal Air Force Fairford ein, zwei weitere folgten. Nach Angaben der Luftwaffe haben sich die Bomber auf dem Weg nach Fairford mit den Streitkräften anderer NATO-Mitglieder zusammengeschlossen, darunter „britische Typhoon-Flugzeuge und portugiesische F-16, die derzeit der NATO-Luftpolizeimission in Island zugewiesen sind“.

Das US-Militär spielte den Einsatz herunter und sagte, es handele sich um eine „seit langem geplante Bomber Task Force-Mission“, aber eine britische Verteidigungsquelle sagte dem Telegraph: „Ist dies auf die aktuellen Spannungen abgestimmt? Ja und nein.“ Laut The Telegraph hat ein ehemaliger britischer Geheimdienstmitarbeiter darauf hingewiesen, dass das Pentagon von Fairford aus Luftangriffe starten könnte, wie es das bereits getan hat.

„Von Fairford aus könnten sie eine Reihe von Zielen angreifen: Truppenkonzentrationen in Südrussland und Weißrussland, Moskau/St. Petersburg, sogar die Marinestützpunkte im Weißen Meer“, sagte der ehemalige Beamte dem Blatt. „1991 griffen sie Bagdad von Fairford aus an, flogen weiter nach Diego Garcia, tankten auf und bewaffneten sich neu, bombardierten Bagdad auf dem Rückweg erneut und kehrten nach Fairford zurück.

Die von der Minot Air Force Base in North Dakota entsandten Bomber sind in der Lage, präzisionsgelenkte und nukleare Waffen zu tragen. Als die Bomber im Vereinigten Königreich eintrafen, warnte Präsident Joe Biden in einem Interview mit NBC News, dass amerikanische Bürger in der Ukraine und in Russland sofort ausreisen sollten, während das US-Außenministerium eine Mitteilung herausgab, dass es im Falle einer militärischen Aktion Russlands nicht in der Lage sei, Amerikaner zu evakuieren.

„Wir haben es mit einer der größten Armeen der Welt zu tun“, sagte Biden gegenüber Lester Holt. „Die Dinge könnten schnell verrückt werden. Das ist ein Weltkrieg, wenn die Amerikaner und Russland anfangen, aufeinander zu schießen“, fügte der Präsident hinzu.

Die USA haben behauptet, Russland stehe kurz davor, eine Invasion in der Ukraine zu starten, wobei Panzer innerhalb von 48 Stunden nach Beginn eines Angriffs an der Grenze Kiew erreichen könnten. Das russische Militär führt seit zwei Tagen Übungen in der Nähe der Grenze durch, nachdem es dort in den letzten Monaten Truppen zusammengezogen hat. Russische Beamte bestreiten, Pläne für einen Angriff auf die Ukraine zu haben, und haben die USA aufgefordert, zu garantieren, dass die Ukraine, ein ehemaliger Sowjetstaat, nicht der NATO beitreten darf und dass die Allianz ihre Truppen aus den osteuropäischen Ländern abzieht, sowie andere Sicherheitsgarantien zu geben. Die USA haben diese Forderungen zurückgewiesen.

Russland veröffentlicht Video über den Beginn gemeinsamer Übungen mit Belarus

Russia releases video showing start of joint exercises with Belarus pic.twitter.com/19ZP4yLuuH — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) February 11, 2022

Zusätzlich zu den B-52-Bombern entsenden die USA 1.700 Soldaten nach Polen, während der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Freitag zu diplomatischen Gesprächen in Moskau eintraf.

In Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag forderte die britische Außenministerin Liz Truss Russland auf, seine Militärpräsenz an der ukrainischen Grenze zurückzuziehen und die Situation zu deeskalieren. „Sie müssen mir erst beweisen, dass wir es sind, die diese angespannte Situation geschaffen haben“, sagte Lawrow. „Der Westen versucht, eine Tragödie daraus zu machen, während sie zunehmend einer Komödie gleicht.“

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Freitag gegenüber Reportern, dass die Verhandlungen mit dem Westen andauern und dass er in den kommenden Tagen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu weiteren diplomatischen Gesprächen zusammentreffen wird.