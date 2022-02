Beindruckende Bilder aus Paris: „Nie wieder QR-Code!“ und dann feuert die Polizei Tränengas auf Demonstranten bei der Einfahrt des Freiheitskonvois in Paris – Videos

In Paris herrscht am Samstag Chaos, da Hunderte, wenn nicht Tausende von Demonstranten die Straßen der Hauptstadt blockieren.

NYTimes schreibt, „Tausende von Autos, Wohnmobile und Lastwagen“, die Teil eines Konvois sind, um Präsident Emmanuel Macron medizinische Tyrannei von Lockdowns und Zwangsimpfungen Mandate zu befreien, haben sich in Paris versammelt.

An diesem Wochenende sind Proteste in der Stadt verboten, und es wurden mehr als 7.000 Polizeibeamte eingesetzt, um dem „Freiheitskonvoi“ entgegenzuwirken.

Die Beamten hatten an mehreren der Hauptzufahrten von Paris auf der Straße, die die Stadt umgibt, dem sogenannten Boulevard Périphérique, Kontrollpunkte eingerichtet. Das hinderte viele Demonstranten daran, die Stadt zu betreten.

Kleine Gruppen von Demonstranten, denen es gelang, die Kontrollpunkte zu passieren, versammelten sich jedoch an mehreren Orten in der Stadt, hupten ihre Autos und schwenkten französische Flaggen. Einige schlossen sich den Anti-Impfpass-Demonstrationen an, die an den meisten Wochenenden in Paris stattfanden, in den letzten Monaten aber nachgelassen hatten.

Die verschiedenen Konvois, die in Städten wie Nizza, Brest, Lille und anderswo gestartet waren, scheinen nur lose über soziale Medien und Instant-Messaging-Plattformen koordiniert worden zu sein. -NYTimes

Die Demonstranten im Zentrum von Paris sind bisher friedlich geblieben. Die Menschen schwenkten französische und kanadische Flaggen und skandierten: „QR-Code, nie wieder!“ „Freiheit!“ „Nein zum Impfpass!“

Szenen vor Ort zeigen, dass ein Konvoi vor dem Arc de Triomphe anhielt, während freiheitsliebende Menschen französische Flaggen schwenkten.

Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor.

PARIS: Police deploy tear gas against freedom convoy on the

Champs-Élysée. Some gas lands on a cafe terrace where families are gathered.



Tausende von Demonstranten waren auf den Straßen im Zentrum von Paris zu sehen, um gegen die medizinische Tyrannei der Regierung zu protestieren.

In Paris sind die Straßen blockiert.

Der Erfolg des kanadischen Freedom Convoy hat sich in den letzten Wochen wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt ausgebreitet. Die Menschen schließen sich zusammen und blockieren mit ihren Fahrzeugen Autobahnen, Straßen und Grenzübergänge, um Druck auf übermächtige Regierungen auszuüben, die sich möglicherweise gezwungen sehen, die Bevölkerung zu besänftigen und die Impfpflicht aufzugeben.