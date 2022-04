Biden, Zelensky und die Neocons

Wenn man in einem Loch steckt, kann man immer noch tiefer graben.

Es gibt viele Hintergründe zu den Ereignissen in der Ukraine und in Washington, die im Trommelfeuer der Opferzahlen und der Behauptungen und Gegenbehauptungen beider Seiten weitgehend ignoriert wurden. Zwei Geschichten, die meiner Meinung nach nicht ausreichend beachtet wurden, sind die drei Jahrzehnte währende Besessenheit der US-Regierung, den russischen Staat zu schwächen und de facto zu zerstören, und die dominante Rolle der Neokonservativen und der mit ihnen verbundenen Förderer der liberalen Demokratie in der amerikanischen Außenpolitik.

Jeder, der daran zweifelt, dass die USA derzeit nicht nur Präsident Wladimir Putin ablösen, sondern auch die russische Wirtschaft zum Einsturz bringen wollen, macht sich natürlich Illusionen. Washington versucht seit 1991, die ehemalige Sowjetunion zu zerschlagen, beginnend mit Präsident Bill Clintons Ausweitung der NATO nach Osteuropa, obwohl er versprochen hatte, dies nicht zu tun, und der Entlassung der Oligarchen, die unter Präsident Boris Jelzin die natürlichen Ressourcen des Landes geplündert hatten. Der Druck wurde unter dem seligen Präsidenten Barack Obama fortgesetzt, der als Botschafter Michael McFaul ernannte, der seine Aufgabe darin sah, mit Dissidenten und oppositionellen Kräften innerhalb Russlands in Kontakt zu treten, eine Rolle, die mit der Förderung von US-Interessen und dem Schutz von US-Personen unvereinbar war.

Und dann war da noch der furchtlose Präsident Donald Trump, der vertrauensbildende Vereinbarungen mit Russland zunichte machte, gefolgt von der aktuellen Katastrophe, die sich vor unseren Augen abspielt. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass die Kämpfe in der Ukraine vor allem deshalb entstanden sind, weil die Biden-Administration sich weigerte, ernsthaft über die meist vernünftigen Forderungen des Kremls zur Verbesserung seiner eigenen Sicherheit zu verhandeln. Der ehemalige US-Waffeninspekteur Scott Ritter zitiert einen Kommentar eines hochrangigen Beamten der Biden-Regierung, der die derzeitige Politik auf den Punkt bringt: „Das einzige Endspiel ist jetzt das Ende des Putin-Regimes. Bis dahin, so lange Putin bleibt, wird [Russland] ein Pariastaat sein, der nie wieder in die Gemeinschaft der Nationen aufgenommen wird.“

Die katastrophale Europareise von Präsident Joe Biden lässt sich wahrscheinlich so charakterisieren, wie man es gerne sehen möchte, und die Medien haben sicherlich viel Wind darum gemacht, aber Biden hat ein Vermächtnis von verschiedenen Fauxpas und Lapsus linguae hinterlassen, die deutlich machen, dass die USA im Spiel sind, um Russland zu besiegen, wie lange es auch immer dauern wird, bis es zu Ende ist. Und Biden hat beträchtliche Unterstützung von hirntoten Kongressabgeordneten wie dem republikanischen Senator Lindsey Graham, der dazu aufgerufen hat, Putin zu ermorden, indem er beklagte: „Gibt es einen Brutus in Russland?“

Auf seiner Reise ließ Biden verlauten, dass er mit der Entsendung von US-Kampftruppen zur Unterstützung der Ukraine rechnet, und er machte sich einen Spaß daraus, Putin als „Killer“, „Schläger“, „mörderischen Diktator“ und „Mann, der nicht an der Macht bleiben kann“ zu diffamieren. Dabei hat er offen zu Putins Amtsenthebung, d. h. zu einem Regimewechsel, aufgerufen und gleichzeitig einer offensichtlichen Operation unter falscher Flagge Tür und Tor geöffnet, als er sich weigerte, auf die Frage eines Reporters zu sagen, wie die USA reagieren würden, wenn Russland in der Ukraine chemische Waffen einsetzen würde. Dass er diese Positionen eingenommen hat, bedeutet, dass es unmöglich sein wird, die Beziehungen zu Moskau nach der Ukraine wieder in den Griff zu bekommen. Das ist ein hoher Preis für etwas, das kaum mehr ist als ein Getue.

Die Frage der Chemiewaffen ist besonders wichtig, da Präsident Donald Trump Syrien mit Marschflugkörpern bombardiert hat, nachdem er die Behauptung aufgestellt hatte, Baschar al-Assad habe diese Waffen bei einem Angriff auf Khan Shaykhun im Jahr 2017 eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass die regimefeindlichen Terroristen, die die Stadt damals besetzt hielten, den Angriff selbst inszeniert und ihn absichtlich der syrischen Regierung angelastet hatten, um eine erwartete Reaktion der USA hervorzurufen.

Nach dem, was ich sehe und höre, würde ich zu dem Schluss kommen, dass die Neokonservativen und ihre die liberale Demokratie fördernden Freunde von innen heraus hart daran arbeiten, so etwas wie einen Krieg mit Russland herbeizuführen. Man beachte insbesondere, dass es sich um einen Krieg mit Schießereien und Toten handelt, nicht nur um eine Reinkarnation oder Verlängerung des Kalten Krieges von einst. Nachrichten vom 1. April, zugegebenermaßen ein Aprilscherz, legen nahe, dass die Ukraine einen Hubschrauberangriff auf ein Treibstofflager in Russland inszeniert hat, was, wenn es stimmt, zu einer massiven Eskalation seitens des Kremls führen könnte. Es wäre ein typisches neokonservatives Manöver, um die Kämpfe dramatisch zu verschärfen und die Vereinigten Staaten in den Konflikt hineinzuziehen.

Darüber hinaus weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, dem das Tempo und der Schwerpunkt der weit verbreiteten Appelle des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskys an Gruppen und Regierungen der Welt aufgefallen sind, seinem Land zu Hilfe zu kommen, einschließlich der Einrichtung einer Flugverbotszone. Die Appelle sind raffiniert, überzeugend und sorgfältig auf den Punkt gebracht, wobei Zelensky als „Held“ dargestellt wird, der tapfer gegen wilde Invasoren kämpft. Um es milde auszudrücken, sie übersteigen bei weitem die Fähigkeiten und die Erfahrung eines ehemaligen Komikers, dessen Auftritte erotische Tänze und das Spielen eines Klaviers mit seinem Penis beinhalteten und der von einem israelischen Milliardär und Oligarchen auf korrupte Weise auf den heißen Stuhl des Präsidenten gesetzt wurde. https://www.youtube.com/watch?v=2-UiadUOrfk

Die US-Medien loben Zelensky natürlich überschwänglich, aber ich würde wetten, dass ein Kader amerikanischer und möglicherweise israelischer Neokonservativer fleißig hinter ihm arbeitet, um es richtig zu machen, und ihm sagt, was er sagen und tun soll. Möglicherweise sind auch Akteure der US-Regierung mit von der Partie, darunter NED (National Endowment for Democracy), CIA-Informationsspezialisten, Medienberater des Außenministeriums und Beobachter des Nationalen Sicherheitsrats. In der Tat wird über den Äther und das Internet ein Krieg geführt, um das Denken auf internationaler Ebene zu beeinflussen, ebenso wie die Kämpfe vor Ort.

Man sollte zu dem Schluss kommen, dass die CIA die zentrale Rolle im „Russland-Projekt“ spielt, weil sie in der Lage ist, ihre Aktivitäten vor einer genauen Überprüfung zu schützen. Ausgehend von früheren Operationen zum Sturz von Regierungen an verschiedenen Orten kann man davon ausgehen, dass der Ansatz der so genannten verdeckten Aktion mehrstufig ist. Er besteht aus Medienplatzierungen, die darauf abzielen, die Meinung innerhalb und außerhalb Russlands zu beeinflussen und Unruhe zu stiften, aus der Identifizierung und Anwerbung russischer Regierungsbeamter, wenn diese ins Ausland reisen, und aus der Unterstützung von Dissidenten im In- und Ausland, die eine negative Einstellung zu Moskau und seiner Politik haben. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts besteht darin, die Unterstützung westlicher Liberaler für harte Sanktionen und andere repressive Maßnahmen gegen den Kreml zu gewinnen, die auf der betrügerischen Behauptung beruhen, Putin und seine Verbündeten seien darauf aus, „Demokratie“ und „Freiheit“ zu zerstören. Ironischerweise sind die Amerikaner weniger „frei“ und auch ärmer wegen der Handlungen ihrer eigenen Regierung seit 2001, nicht wegen Wladimir Putin.

Wie im Falle des Irak, Afghanistans und der langen Liste amerikanischer Interventionen sind es die Neocons, die an vorderster Front eine starke militärische Antwort sowohl auf Russland als auch zwangsläufig auf den Iran fordern. Besonders auffällig ist, dass die Neocons und ihre die liberale Demokratie fördernden Gegenspieler in mehreren Bereichen die Außenpolitik beider Parteien dominieren. Der führende Neokonservative Bill Kristol, der die Biden-Rede als „einen historischen Aufruf zum Handeln auf Augenhöhe mit Ronald Reagans ‚Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder‘-Rede“ bezeichnete, schrieb kürzlich auch: „Es gäbe keine wirkliche Aussicht auf ein Erwachen in den Vereinigten Staaten und Europa, wenn die Ukrainer nicht Stellung bezogen hätten. Wir würden die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, immer noch leugnen. Wir würden uns immer noch von der Dringlichkeit der Aufgabe, vor der wir stehen, abwenden. Wir würden sogar, so wage ich zu behaupten, die Kostbarkeit von Freiheit und Anstand, die zu verteidigen wir die Pflicht – und die Ehre – haben, immer noch nicht zu schätzen wissen. Es sind die Ukrainer, die uns gezeigt haben, was freie Männer und Frauen tun können und was sie manchmal tun müssen, um diese Freiheit zu verteidigen. Es sind die Ukrainer, die der Welt gezeigt haben, dass wir uns in einer neuen Zeit der Konsequenzen befinden. Die Ukrainer haben uns ein Beispiel dafür gegeben, was es heute bedeutet, sich gegen Brutalität zu wehren und für die Freiheit zu kämpfen.“

Kristol ist, wie so oft, voll von fahnenschwenkendem, sich aufblähendem Unsinn und geht mit der Vorstellung hausieren, die Vereinigten Staaten hätten die Pflicht, die Welt zu kontrollieren. Eine andere führende Neokonservative, die regelmäßig für die Washington Post und The Atlantic schreibt, Anne Applebaum, drückt es so aus und dehnt damit das Spielfeld auf einen Großteil der Welt aus: „Wenn sich die Demokratien nicht gemeinsam verteidigen, werden die Kräfte der Autokratie sie zerstören. Ich verwende absichtlich das Wort Kräfte im Plural. Viele amerikanische Politiker würden sich verständlicherweise lieber auf den langfristigen Wettbewerb mit China konzentrieren. Aber solange Russland von Putin regiert wird, befindet sich auch Russland im Krieg mit uns. Das gilt auch für Weißrussland, Nordkorea, Venezuela, Iran, Nicaragua, Ungarn und möglicherweise viele andere.

Es wäre schön, einen Artikel zur Abwechslung einmal mit hohen Tönen zu beenden, aber hohe Töne sind dieser Tage schwer zu finden. Wenn es neben der Ukraine noch etwas gibt, das den Irrsinn der US-Außenpolitik verdeutlicht, dann sind es unweigerlich die jüngsten Nachrichten aus Israel. US-Außenminister Tony Blinken war vor kurzem in Israel und versuchte, die Möglichkeit zu verkaufen, dass die Biden-Regierung tatsächlich zu einem Nichtverbreitungsabkommen mit dem Iran über dessen Atomprogramm kommen könnte. Israel lehnt einen solchen Schritt strikt ab, und seine Lobby in den USA, angeführt von verschiedenen neokonservativen Think Tanks, hat hart daran gearbeitet, ein solches Abkommen zu verhindern. Was hat Blinken also getan? Er bat den israelischen Premierminister Naftali Bennett um Vorschläge, was anstelle eines tatsächlichen Abkommens getan werden könnte. Naftali schlug Berichten zufolge schärfere Sanktionen gegen den Iran vor. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber die Erneuerung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) von 2015 ist sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für alle Nachbarn des Irans von Vorteil, und hier bittet der ranghöchste Vertreter der USA, der an den Verhandlungen beteiligt ist, den Chef einer ausländischen Regierung, ihm zu sagen, was er tun soll. Irgendetwas läuft in Washington völlig falsch.