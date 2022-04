All diese Schritte sind sehr wichtig, denn sie zeigen, dass es für ein Land durchaus möglich ist, prinzipielle Neutralität zu praktizieren, selbst wenn es sich mitten im Herzen der liberal-globalistischen „Einflusssphäre“ der USA befindet. Orban widersetzt sich mutig dem im Niedergang begriffenen unipolaren Hegemon und seinen regionalen Stellvertretern, um seine Vision der Multipolarität in Europa weiter voranzutreiben, das sich in letzter Zeit zum schwierigsten Ort der Welt entwickelt hat, an dem eine solche Politik möglich ist.

Das mitteleuropäische Land Ungarn ist unbestreitbar die multipolare Hauptstadt Europas aufgrund seiner konsequenten Politik der prinzipiellen Neutralität gegenüber Russland, die schon vor dem Beginn der laufenden militärischen Sonderoperation Moskaus in der Ukraine mit Stolz praktiziert wurde. Der frisch wiedergewählte Ministerpräsident Orban setzt seinen multipolaren Kurs fort, nachdem sein Außenministerium den ukrainischen Botschafter einbestellt hat, um ihn für die jüngsten Beleidigungen des konservativ-nationalistischen Führers durch Kiew zu schelten.

Zuvor hatte er den ukrainischen Präsidenten Zelensky für den Versuch verurteilt, sich in die Wahlen vom Sonntag einzumischen, indem er ihn fälschlicherweise als Handlanger von Präsident Putin darstellte und diesen ethnofaschistischen Führer mit anderen Gegnern Ungarns wie Brüsseler Bürokraten und sogar dem Soros-Imperium gleichsetzte. Entgegen der von den USA geführten westlichen Druckkampagne gegen Moskau erklärte Budapest, dass es in Erwägung ziehen werde, der Forderung des Kremls nachzukommen, Gas in Rubel zu bezahlen, und schlug außerdem vor, einen ukrainischen Friedensgipfel abzuhalten.

All diese Schritte sind sehr wichtig, da sie zeigen, dass es für ein Land durchaus möglich ist, prinzipielle Neutralität zu praktizieren, selbst wenn es sich mitten im Herzen der liberal-globalistischen „Einflusssphäre“ der USA befindet. Im Gegensatz zu den falschen konservativen Nationalisten in Polen, die ihre ideologischen Prinzipien aus reinem Eigennutz geopfert haben, um nach den Wahlen im Herbst 2023 an der Macht zu bleiben, bleibt Ungarn seiner aufrichtigen, souveränen Politik verpflichtet.

Orban widersetzt sich mutig dem im Niedergang begriffenen unipolaren Hegemon und seinen regionalen Stellvertretern, um seine Vision der Multipolarität in Europa weiter voranzutreiben, das in letzter Zeit zum schwierigsten Ort der Welt geworden ist, an dem eine solche Politik praktiziert werden kann. Sein Vorschlag für einen Friedensgipfel wird die wachsende Bedeutung seines Landes im laufenden globalen Systemwandel bestätigen, wenn er zustande kommt, was durchaus möglich ist, wenn man bedenkt, dass die prinzipielle Neutralität des türkischen Konkurrenten vergleichsweise unvollkommener ist.

Zur Erklärung: Ankara hofft ebenfalls, einen solchen Gipfel auszurichten, aber diese Großmacht rüstet Kiew weiterhin mit Waffen aus, mit denen Mitglieder der russischen Streitkräfte (RAF) getötet werden. Budapest hingegen hat sich geweigert, seinen Nachbarn zu bewaffnen, was von Moskau sicherlich geschätzt wird. Natürlich hängen die Aussichten von Orbans Friedensgipfel-Vorschlag weitgehend von der Bereitschaft der europäischen Staaten ab, daran teilzunehmen, was noch abzuwarten ist, da eine Teilnahme seine multipolare Politik untermauern würde.

Nichtsdestotrotz erkennt der von den USA angeführte Westen bereits stillschweigend an, dass es ihm nicht gelungen ist, Orban nach all den Jahren des Versuchs zu stürzen, und vor allem nach den jüngsten Wahlen, die die Regierungspartei gerade mit einem Erdrutschsieg gewonnen hat, so dass sie seinem Vorschlag am Ende vielleicht sogar zustimmen werden. Denn bei aller Kritik, die man an der unvollkommenen Neutralitätspolitik der Türkei üben kann, ist die fortgesetzte Zusammenarbeit dieser Großmacht mit Russland von größerer Bedeutung als diejenige Ungarns.

Schließlich ist Ungarn ein europäisches Binnenland, das keinerlei Chancen hat, seinen verlorenen Großmachtstatus wiederzuerlangen, während die Türkei bereits eine Großmacht mit trikontinentalen, multipolaren Ambitionen in ganz Afro-Eurasien ist. Obwohl sie in diesem Raum manchmal mit Russland konkurrieren, ist es den Präsidenten Putin und Erdogan in den letzten Jahren gelungen, ihre geopolitische Rivalität verantwortungsbewusst zu regulieren, was im Endeffekt den Niedergang der unipolaren Hegemonie der USA zu beschleunigen droht.

Ungarns Multipolarität ist dagegen nur relevant, wenn es darum geht, seine souveränitätsfördernde Politik im eigenen Land voranzutreiben, und kann an der großen strategischen Dynamik des Neuen Kalten Krieges nicht wirklich viel ändern, auch wenn sie sehr symbolisch ist. Damit soll die Bedeutung von Orbans Politik nicht heruntergespielt werden, sondern nur in die richtige Perspektive gerückt werden, um dem Leser zu erklären, warum der von den USA geführte Westen es vorziehen könnte, einen ukrainischen Friedensgipfel in Budapest statt irgendwo in der Türkei abzuhalten.

Das sich abzeichnende Szenario ist, dass Amerika den multipolaren Weg Ungarns akzeptiert, obwohl es ihn natürlich zutiefst ablehnt und sich stattdessen wünscht, dass dieses Land zum Status eines liberal-globalistischen Vasallenstaates seiner früheren Regierung zurückkehrt. Budapest wird daher für diese zivilisatorische Sphäre wahrscheinlich etwas „problematisch“ bleiben, wenn es darum geht, die unipolaren hegemonialen Interessen Washingtons herauszufordern, aber es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, wenn es um das große Ganze geht. Trotzdem ist es immer noch sehr beeindruckend.