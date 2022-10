Bidens gebrochenes Versprechen, einen Krieg mit Russland zu vermeiden, kann uns alle umbringen

Am 11. März 2022 versicherte Präsident Biden der amerikanischen Öffentlichkeit und der Welt, dass sich die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten nicht im Krieg mit Russland befinden. „Wir werden keinen Krieg mit Russland in der Ukraine führen“, sagte Biden. „Ein direkter Konflikt zwischen der NATO und Russland wäre ein Dritter Weltkrieg, den wir unbedingt verhindern wollen.“

Es ist weithin bekannt, dass US- und NATO-Offiziere jetzt in vollem Umfang an der operativen Kriegsplanung der Ukraine beteiligt sind, unterstützt durch ein breites Spektrum an nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und Analysen der USA, um die militärischen Schwachstellen Russlands auszunutzen, während die ukrainischen Streitkräfte mit US- und NATO-Waffen ausgerüstet und nach den Standards anderer NATO-Länder ausgebildet sind.

Am 5. Oktober erkannte Nikolaj Patruschew, der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, an, dass Russland nun in der Ukraine gegen die NATO kämpft. In der Zwischenzeit hat Präsident Putin die Welt daran erinnert, dass Russland über Atomwaffen verfügt und bereit ist, sie einzusetzen, „wenn die Existenz des Staates selbst bedroht ist“, wie es in der offiziellen russischen Atomwaffendoktrin vom Juni 2020 heißt.

Es scheint wahrscheinlich, dass die russische Führung nach dieser Doktrin eine Niederlage gegen die Vereinigten Staaten und die NATO an ihren eigenen Grenzen als Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen ansehen würde.

Präsident Biden räumte am 6. Oktober ein, dass Putin „keine Scherze“ mache und dass es für Russland schwierig wäre, eine „taktische“ Atomwaffe einzusetzen, „ohne dass es zu einem Armageddon kommt“. Biden schätzte die Gefahr eines ausgewachsenen Atomkriegs so hoch ein wie seit der Kubakrise 1962 nicht mehr.

Doch obwohl er die Möglichkeit einer existenziellen Bedrohung für unser Überleben aussprach, gab Biden weder eine öffentliche Warnung an das amerikanische Volk und die Welt heraus, noch kündigte er eine Änderung der US-Politik an. Bizarrerweise diskutierte der Präsident stattdessen die Aussicht auf einen Atomkrieg mit den Geldgebern seiner politischen Partei während einer Wahlkampfveranstaltung im Haus des Medienmoguls James Murdoch, wobei überraschte Reporter der Konzernmedien mithörten.

In einem NPR-Bericht über die Gefahr eines Atomkriegs wegen der Ukraine schätzte Matthew Bunn, Atomwaffenexperte an der Harvard University, die Wahrscheinlichkeit, dass Russland eine Atomwaffe einsetzt, auf 10 bis 20 Prozent.

Wie konnte es dazu kommen, dass wir eine direkte Beteiligung der USA und der NATO an diesem Krieg ausschließen, während die USA in alle Aspekte des Krieges involviert sind, mit Ausnahme des Blutvergießens und des Sterbens, und das bei einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von 10 bis 20 Prozent eines Atomkrieges? Bunn gab diese Einschätzung kurz vor der Sabotage der Brücke über die Straße von Kertsch zur Krim ab. Welche Chancen wird er in einigen Monaten prognostizieren, wenn beide Seiten die Eskalation der jeweils anderen Seite mit einer weiteren Eskalation beantworten?

Das unlösbare Dilemma, vor dem die westlichen Staats- und Regierungschefs stehen, ist, dass sie in dieser Situation nicht gewinnen können. Wie können sie Russland militärisch besiegen, wenn es über 6.000 Atomsprengköpfe verfügt und seine Militärdoktrin ausdrücklich besagt, dass es diese eher einsetzen wird, als eine existenzielle militärische Niederlage zu akzeptieren?

Und doch ist es genau das, was die zunehmende Rolle des Westens in der Ukraine jetzt ausdrücklich erreichen will. Damit hängt die Politik der USA und der NATO und damit auch unsere Existenz an einem dünnen Faden: der Hoffnung, dass Putin blufft, obwohl er ausdrücklich davor gewarnt hat, dass er das nicht tut. CIA-Direktor William Burns, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Avril Haines und der Direktor der DIA (Defense Intelligence Agency), Generalleutnant Scott Berrier, haben alle davor gewarnt, diese Gefahr auf die leichte Schulter zu nehmen.

Mit der Gefahr einer unerbittlichen Eskalation in Richtung Armageddon sahen sich beide Seiten während des gesamten Kalten Krieges konfrontiert, weshalb nach dem Weckruf der Kubakrise 1962 die gefährliche Brinkmanship einem Rahmenwerk von Nuklearwaffenkontrollvereinbarungen und Schutzmechanismen wich, um Stellvertreterkriege und Militärbündnisse zu verhindern, die in einen weltumspannenden Atomkrieg münden. Selbst mit diesen Sicherheitsvorkehrungen gab es noch viele Beinaheunfälle – aber ohne sie wären wir wahrscheinlich nicht hier, um darüber zu schreiben.

Heute ist die Situation durch den Abbau dieser Atomwaffenverträge und Sicherheitsvorkehrungen noch gefährlicher geworden. Verschärft wird die Situation – ob beide Seiten es wollen oder nicht – auch durch das Ungleichgewicht zwischen den Militärausgaben der USA und Russlands, das dazu führt, dass Russland nur über begrenzte konventionelle militärische Optionen verfügt und stärker auf nukleare Optionen angewiesen ist.

Aber es gab immer Alternativen zu der unerbittlichen Eskalation dieses Krieges durch beide Seiten, die uns an diesen Punkt gebracht hat. Im April unternahmen westliche Beamte einen verhängnisvollen Schritt, als sie Präsident Zelenskyy überredeten, die von der Türkei und Israel vermittelten Verhandlungen mit Russland aufzugeben, die einen vielversprechenden 15-Punkte-Rahmen für einen Waffenstillstand, einen russischen Rückzug und eine neutrale Zukunft der Ukraine zum Ergebnis hatten.

Diese Vereinbarung hätte von den westlichen Ländern Sicherheitsgarantien für die Ukraine verlangt, doch sie weigerten sich, daran teilzunehmen, und sagten der Ukraine stattdessen militärische Unterstützung für einen langen Krieg zu, um Russland entscheidend zu besiegen und alle Gebiete zurückzugewinnen, die die Ukraine seit 2014 verloren hatte.

US-Verteidigungsminister Austin erklärte, das Ziel des Westens in diesem Krieg sei es nun, Russland so weit zu „schwächen“, dass es nicht mehr die militärische Macht habe, erneut in die Ukraine einzumarschieren. Sollten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten diesem Ziel jedoch jemals nahe kommen, würde Russland eine solche totale militärische Niederlage mit Sicherheit als „Bedrohung der Existenz des Staates selbst“ ansehen, was gemäß seiner öffentlich erklärten Nukleardoktrin den Einsatz von Atomwaffen zur Folge hätte.

Am 23. Mai, dem Tag, an dem der Kongress ein 40-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine verabschiedete, das neue Militärausgaben in Höhe von 24 Milliarden Dollar enthielt, riefen die Widersprüche und Gefahren der neuen US-NATO-Kriegspolitik in der Ukraine schließlich eine kritische Reaktion der Redaktion der New York Times hervor. Ein Leitartikel der Times mit dem Titel „Der Krieg in der Ukraine wird kompliziert, und Amerika ist nicht bereit“ stellte ernsthafte, bohrende Fragen über die neue US-Politik:

„Versuchen die Vereinigten Staaten zum Beispiel, zur Beendigung dieses Konflikts beizutragen, indem sie eine Lösung finden, die eine souveräne Ukraine und eine Art von Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ermöglichen würde? Oder versuchen die Vereinigten Staaten jetzt, Russland dauerhaft zu schwächen? Hat sich das Ziel der Regierung darauf verlagert, Putin zu destabilisieren oder ihn zu stürzen? Beabsichtigen die Vereinigten Staaten, Putin als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen? Oder ist es das Ziel, einen größeren Krieg zu vermeiden …? Ohne Klarheit in diesen Fragen gefährdet das Weiße Haus … den langfristigen Frieden und die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent.“

Die Redakteure der NYT sprachen aus, was viele dachten, aber nur wenige in einem derart politisierten Medienumfeld zu sagen wagten: Das Ziel, das gesamte Territorium, das die Ukraine seit 2014 verloren hat, zurückzuerobern, ist nicht realistisch, und ein Krieg zu diesem Zweck würde „der Ukraine unsägliche Zerstörungen zufügen.“ Sie forderten Biden auf, ehrlich mit Zelenskyy darüber zu sprechen, „wie viel Zerstörung die Ukraine noch verkraften kann“ und „wie weit die Vereinigten Staaten und die NATO Russland konfrontieren werden“.

Eine Woche später antwortete Biden der Times in einem Op-Ed mit dem Titel „What America Will and Will Not Do in Ukraine“. Er zitierte Zelenskyy mit den Worten, dass der Krieg „nur durch Diplomatie endgültig beendet werden kann“, und schrieb, dass die Vereinigten Staaten Waffen und Munition schickten, damit die Ukraine „auf dem Schlachtfeld kämpfen und am Verhandlungstisch in der stärkstmöglichen Position sein kann.“

Biden schrieb: „Wir wollen keinen Krieg zwischen der NATO und Russland….die Vereinigten Staaten werden nicht versuchen, [Putins] Sturz in Moskau herbeizuführen“. Er versprach jedoch eine praktisch unbegrenzte Unterstützung der USA für die Ukraine und beantwortete nicht die schwierigeren Fragen der Times zum Endspiel der USA in der Ukraine, zu den Grenzen der US-Beteiligung am Krieg oder zur Frage, wie viel Verwüstung die Ukraine noch ertragen könnte.

Während der Krieg eskaliert und die Gefahr eines Atomkriegs zunimmt, bleiben diese Fragen unbeantwortet. Rufe nach einer raschen Beendigung des Krieges wurden auf der UN-Vollversammlung in New York im September laut, wo 66 Länder, die den größten Teil der Weltbevölkerung repräsentieren, alle Seiten dringend aufforderten, die Friedensgespräche wieder aufzunehmen.

Die größte Gefahr, der wir uns gegenübersehen, ist, dass diese Aufrufe ignoriert werden und dass die überbezahlten Lakaien des militärisch-industriellen Komplexes der USA immer wieder Wege finden werden, den Druck auf Russland schrittweise zu erhöhen, indem sie es bluffen lassen und seine „roten Linien“ ignorieren, wie sie es seit 1991 getan haben, bis sie die kritischste „rote Linie“ von allen überschreiten.

Wenn die Rufe der Welt nach Frieden erhört werden, bevor es zu spät ist und wir diese Krise überleben, müssen die Vereinigten Staaten und Russland ihre Verpflichtungen zur Rüstungskontrolle und nuklearen Abrüstung erneuern und darüber verhandeln, wie sie und andere nuklear bewaffnete Staaten ihre Massenvernichtungswaffen zerstören und dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen beitreten werden, damit wir diese unvorstellbare und inakzeptable Gefahr, die über unseren Köpfen schwebt, endlich beseitigen können.