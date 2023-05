Bidens Wiederwahl hängt vom Erfolg der Kiewer Gegenoffensive ab

Andrew Korybko

Wie man es auch dreht und wendet, es besteht nahezu keine Chance, dass Kiews Gegenoffensive die Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit erfüllt, es sei denn, es tritt ein schwarzer Schwan ein, was bedeutet, dass Biden mit zwei Niederlagen in Afghanistan und der Ukraine zur Wiederwahl antritt. Es ist schwer vorstellbar, dass die Amerikaner ihm und seinem Team weitere vier Jahre im Amt geben werden, nachdem sie die USA so sehr gedemütigt haben, aber es könnten noch Zehntausende sterben, bevor diese Kriegstreiber von der Macht entfernt werden.

Der hochrangige ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak erklärte gegenüber italienischen Medien, dass die viel gepriesene Gegenoffensive seines Landes bereits vor einigen Tagen begonnen habe, was insofern merkwürdig ist, als dieser Zeitraum mit dem stellvertretenden Einmarsch in die russische Region Belgorod zusammenfällt, der nur dazu diente, vom Verlust von Artjomowsk abzulenken. Diese medienwirksame Aktion hat jedoch keine greifbaren Erfolge gebracht, sodass sich mehr denn je die Frage stellt, ob die Gegenoffensive überhaupt erfolgreich sein wird.

Die Washington Post machte im März darauf aufmerksam, wie schlecht die Truppen Kiews in diesem Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland abschneiden, und einen Monat später zitierte Politico ungenannte Beamte der Regierung Biden, die sich Sorgen über die Folgen eines Scheiterns der Offensive machten, wenn die Erwartungen der Öffentlichkeit nicht erfüllt würden. Der ehemalige russische Schachmeister Garry Kasparov stellte daraufhin eine Verschwörungstheorie auf, in der er wild spekulierte, dass Kreml-Agenten das Weiße Haus infiltriert und die Gegenoffensive sabotiert hätten, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, hat diesen populären Kiew-Befürworter offenbar aufgeschreckt, als er gegenüber Bloomberg erklärte: „Ich glaube, dass bei dieser Gegenoffensive viel auf dem Spiel steht. Wenn die Ukraine in den Augen des amerikanischen Volkes und der Welt erfolgreich ist, wird das meiner Meinung nach einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Unterstützung haben. Wenn sie nicht erfolgreich ist, wird sich das ebenfalls auswirken, allerdings auf negative Weise. Mit anderen Worten: Ein Scheitern könnte dazu führen, dass die USA ihre Hilfe für Kiew stark einschränken.

Darin liegt der eigentliche Grund, warum die Gegenoffensive trotz der überwältigenden Erfolgsaussichten, die in den vorangegangenen Monaten von der Washington Post und Politico ausführlich beschrieben wurden, fortgesetzt wird. Bidens Wiederwahl hängt vom Erfolg dieser Kampagne ab, nachdem die NATO bereits über 165 Milliarden Dollar an Steuergeldern nach Kiew geschickt hat, von denen der Großteil aus den USA stammt. Er benötigt alles, was seine Wahrnehmungsmanager als Sieg ausgeben können, um dies vor den Wahlen im nächsten Jahr zu rechtfertigen.

Es geht auch nicht nur darum, die Steuerzahler in diesem zunehmend parteiischen Konflikt zu besänftigen, in dem immer mehr Republikaner zu Pragmatismus und Zurückhaltung aufrufen – im Gegensatz zu ihren demokratischen Rivalen, die so lange wie möglich aufs Ganze gehen wollen. Biden leitete die größte militärische Niederlage in der Geschichte der USA nach der chaotischen Evakuierung Afghanistans im August 2021, bei der eine große Zahl von Amerikanern und verbündeten Einheimischen einem unbekannten Schicksal überlassen wurde.

Ihm und seinem Team ist es egal, wie viele Zehntausende von Ukrainern in diesem Konflikt geopfert werden müssen, solange sie etwas erreichen können, das die Demokraten dahin gehend verdrehen können, dass es sich lohnt, den geostrategisch bedeutendsten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg zu provozieren. Ein gescheiterter Überfall auf Russland und ein erfolgloses Attentat auf Präsident Putin sind den meisten Amerikanern das Risiko eines Dritten Weltkriegs durch eine Fehlkalkulation nicht wert.

Nach 15-monatigen Kämpfen ist es Kiew nur gelungen, einen Teil des von ihm beanspruchten Territoriums zurückzuerobern, was wenig beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass es die volle Rückendeckung dessen hat, was die USA als das angeblich mächtigste Militärbündnis in der Geschichte der Welt darstellen. Der vom NATO-Chef selbst ausgerufene „logistische Wettlauf“/“Zermürbungskrieg“ mit Russland, den er im Februar ausgerufen hat, hat unbeabsichtigt bewiesen, dass der militärisch-industrielle Komplex Russlands mit dem des gesamten Westens konkurrieren kann.

Dies war ein unbeabsichtigter, selbst verschuldeter Schlag für den Ruf dieses de facto aus dem Neuen Kalten Krieg hervorgegangenen Blocks, eine militärische Supermacht zu sein, und diskreditierte damit auch das Narrativ der Informationskriegsführung, dass die russische Wirtschaft zusammenbricht. Ende Januar gab die New York Times zu, dass die Sanktionen des Westens gescheitert sind, und Ende Februar räumte sie nach der dramatischen Erklärung des NATO-Chefs ein, dass es auch ihnen nicht gelungen ist, Russland zu isolieren.

Die oben genannten Fakten lassen Biden bereits wie einen stümperhaften Narren aussehen, weil er diesen Konflikt provoziert hat, der nur bewiesen hat, wie begrenzt der Einfluss und die Macht der USA in den vergangenen Jahren geworden sind, aber er sieht noch schlimmer aus, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, das ehemalige Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Fiona Hill, und der Präsident für globale Angelegenheiten von Goldman Sachs, Jared Cohen, haben Anfang Mai eingeräumt, dass die Multipolarität als Folge dieses Konflikts nun eine geopolitische Realität ist.

Nur die Biden-Administration und die mit ihr verbündeten Propagandisten im Ausland leugnen dies nach wie vor, was den Druck auf ihre Stellvertreter in Kiew noch erhöht, im Laufe der Gegenoffensive etwas Greifbares zu erreichen, das sie dann so darstellen können, als habe es sich gelohnt, diesen Konflikt zu provozieren. Auch die Uhr tickt, denn weltweit wächst der Konsens darüber, dass dies das „letzte Hurra“ für ihre Seite ist, bevor wahrscheinlich Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2024 Waffenstillstands- und Friedensgespräche aufgenommen werden.

Die militärisch-industrielle Krise des Westens wird unweigerlich das Tempo, den Umfang und das Ausmaß der bewaffneten Hilfe für Kiew einschränken, ganz zu schweigen von der Wahlsaison in den USA, in der dieser Konflikt in noch nie dagewesener Weise politisiert wird. Anstatt nüchtern die Unzulänglichkeiten seiner Seite einzugestehen und proaktiv zu versuchen, eine Art Friedensabkommen zu erreichen, das dann als Vorwand für den Gewinn des Friedensnobelpreises und damit zur Verbesserung seiner Wiederwahlchancen genutzt werden könnte, setzt Biden gegen die Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg der Gegenoffensive.

Selbst der Vorsitzende der Generalstabschefs, Mark Milley, hat Ende Januar vorausgesagt, dass es für Kiew wahrscheinlich unmöglich sein wird, Russland bis zu diesem Jahr aus allen Gebieten, die es für sich beansprucht, zu vertreiben. Das wiederum bestätigt, dass sie der Politik den Vorrang vor militärischen Ratschlägen geben, was die Behauptung untermauert, dass es bei dieser Gegenoffensive nur um Bidens Wiederwahl geht und nicht darum, Russland in seine Grenzen von vor 2014 zurückzudrängen.

Wenn dieses Maximalziel nicht erreicht wird, wie von Milley und den bereits zitierten US-Medien erwartet, werden sich die Republikaner zu Recht auf Biden stürzen und ihn beschuldigen, den schlimmsten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg auszuhecken, um verzweifelt zu versuchen, seine Wiederwahl zu gewinnen und von seiner demütigenden Niederlage in Afghanistan abzulenken. Da er mit dem Rücken zur Wand steht, ist nicht auszuschließen, dass sein Team ihm zu einer Eskalation bis ins Unvorstellbare raten wird, auch wenn Russlands Hyperschallraketen ihn wahrscheinlich davon abhalten werden, die letzte rote Linie zu überschreiten.

Wie man es auch dreht und wendet, es besteht nahezu keine Chance, dass Kiews Gegenoffensive die Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit erfüllt, es sei denn, es kommt zu einem schwarzen Schwan, was bedeutet, dass Biden mit zwei Niederlagen in Afghanistan und der Ukraine zur Wiederwahl antritt. Es ist schwer vorstellbar, dass die Amerikaner ihm und seinem Team weitere vier Jahre im Amt geben werden, nachdem sie die USA so sehr gedemütigt haben, aber Zehntausende könnten noch sterben, bevor diese Kriegstreiber von der Macht entfernt werden.