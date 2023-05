Rockefeller arbeitet mit der WHO zusammen, um die Welt im Falle von „Pandemien“, die durch den „Klimawandel“ verursacht werden, zu kontrollieren

Am Dienstag gab die Rockefeller Foundation bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingegangen ist, um die globale Pandemievorsorge in Zeiten des Klimawandels zu verbessern.

Die Rockefeller Foundation startete die Partnerschaft mit dem WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence am Rande der 76. Weltgesundheitsversammlung (WHA). Weltgesundheitsversammlung („WHA“) ins Leben gerufen. Dieselbe Versammlung war zusammengekommen, um über vorgeschlagene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften („IHR“) zu „verhandeln“.

Eine kurze Beschreibung der Nebenveranstaltungen der WHA finden Sie HIER. Bei keiner der Nebenveranstaltungen gab es Hinweise darauf, dass über WHO-Partnerschaften entschieden werden sollte. Interessanterweise war für den Tag nach der Ankündigung der Rockefeller Foundation eine Nebenveranstaltung mit dem dramatischen Titel „One Health in practice – Preventing the Next Pandemic Before Communities Suffer“ geplant. Ein Thema, das eher mit der Ankündigung der Stiftung übereinstimmt, die deutlich macht, dass Pandemie, Klimawandel und Überwachungsideologie zu einer einzigen Agenda verschmolzen sind.

Dies ist nur die Spitze des One Health-Eisbergs, der in die Änderungen der IHR und des Pandemievertrags eingebettet wurde. Wenn sie vollständig umgesetzt ist, wird One Health dem WHO-Diktator General Tedros dem Terroristen und denjenigen, die ihn finanzieren, vollständige Macht und Kontrolle über Entscheidungen in Bezug auf die Umwelt, Pflanzen, die Gesundheit von Tieren, die menschliche Gesundheit und mehr geben. Es ist der Rahmen für eine globale, allumfassende Diktatur.

Die Rockefeller Foundation kündigte an, 5 Millionen US-Dollar zu investieren, um „vorrangige Projekte des WHO-Hubs für Pandemie- und Epidemieaufklärung zu beschleunigen, um die globale Zusammenarbeit bei der genomischen Überwachung, der Einführung von Datentools zur Erkennung von Krankheitserregern und der Bewertung von klimabedingten Ausbruchsgefahren voranzutreiben“.

„Wir sind stolz darauf, mit dem Hub zusammenzuarbeiten, um dessen Fokus auf die Verhinderung von Pandemien, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, zu erweitern“, sagte Dr. Rajiv Shah, Präsident der Rockefeller Foundation.

„Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den Klimawandel freuen wir uns über die Partnerschaft mit der Rockefeller Foundation, um eine neue Ära der globalen Zusammenarbeit bei der Pandemieaufklärung einzuleiten“, sagte Dr. Chikwe Ihekweazu, stellvertretender WHO-Generaldirektor und Leiter des WHO-Hubs für Pandemie- und Epidemieaufklärung.

Die WHO-Drehscheibe für Pandemie- und Epidemieaufklärung wurde im September 2021 mit Unterstützung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland eingerichtet. Er ist in mehr als 150 Ländern und sechs Regionalbüros mit Hauptsitz in Genf vertreten. Es handelt sich um ein Daten- und Überwachungsnetz, das eine globale Zusammenarbeit von Partnern zur Vorbereitung, Erkennung und Reaktion auf Pandemie- und Epidemierisiken ermöglicht. Außerdem entwickelt es Instrumente und Vorhersagemodelle für die Risikoanalyse und die Überwachung von Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung und Infodemie.

Infodemie ist eine Mischung aus „Information“ und „Epidemie“ und bezieht sich auf die rasche Verbreitung sowohl genauer als auch ungenauer Informationen über ein Problem, z. B. einen Krankheitsausbruch, in digitalen und physischen Umgebungen.

Der Zweck der „globalen Zusammenarbeit von Partnern“ besteht laut WHO darin, dass Länder und Interessengruppen „künftigen Pandemie- und Epidemierisiken mit einem besseren Zugang zu Daten, besseren Analysekapazitäten und besseren Instrumenten und Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung begegnen können“.

WHO-Drehscheibe für Pandemien: Das WHO-Zentrum für Pandemie- und Epidemieaufklärung nimmt seine Arbeit auf, Jahresbericht 2022, Seite 13. Quelle

Auf der Website des Pandemie-Hubs der WHO werden die Partner nicht genannt, und es wird auch nicht angegeben, wo eine Liste dieser Partner zu finden ist. Es ist möglich, dass die Partner erst am Dienstag offiziell anerkannt wurden und eine Liste in den kommenden Tagen veröffentlicht wird. Aber die WHO hat bewiesen, dass Offenheit und Transparenz ebenso wie Integrität nicht zu ihren Stärken gehören.

So wie die Dinge liegen, hat eine kleine Gruppe von Menschen auf der Weltgesundheitsversammlung beschlossen, dass eine ausgewählte Gruppe nicht genannter „Partner“ die totale globale Kontrolle über die Vorhersage, Daten und Informationen über „zukünftige Pandemien“ haben wird. Pandemien, die nach Gutdünken des WHO-Generaldiktators im Namen der Gesundheit, der Umwelt oder des Klimas ausgerufen werden können. Die WHA und die Partner der WHO sind nicht befugt, diese Entscheidungen im Namen der Welt zu treffen, und sie haben den mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Welt jegliches Mitspracherecht verwehrt.

Wer also sind diese geheimnisvollen „Partner“? Dank eines Twitter-Beitrags von J. Wilderness wissen wir jetzt, dass die Rockefeller Foundation einer davon ist.