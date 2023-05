Westliche Medien versuchen lustlos, neue Panik über den Anstieg der Infektionen in China zu schüren, und ignorieren dabei geflissentlich, was dort tatsächlich passiert

„China bereitet sich auf eine neue Welle von Covid-Fällen durch XBB-Varianten vor“, schreibt die Washington Post. „Neue Covid-Variante in China könnte ab Juni 65 Millionen Menschen pro Woche infizieren“, verkündet The Independent. „40 Millionen Infektionen pro Woche“, hyperventiliert die Welt. Sogar Eric Feigl-Ding hat eine Pause von der unaufrichtigen Hysterie über den „Hass auf asiatische Amerikaner“ (womit er den Hass auf und nicht von asiatischen Amerikanern meint) eingelegt, um wieder einmal die Virus-Panik-Trommel zu schlagen.

Besorgniserregend – Neue XBB-getriebene COVID Welle in China mit etwa 40 Millionen Infektionen pro Woche bis Ende Mai und etwa 65 Millionen Infektionen pro Woche bis Juni … und das alles, während die staatlichen Medien den Ausbruch letzte Woche heruntergespielt haben. Schlechtes Zeichen – 40 % der Fälle sind bereits Neuinfektionen und nehmen zu, da die Immunität gegen eine frühere Erkrankung nachlässt. Aber China führt bald XBB gezielte Impfstoffe gegen den Stamm ein, während die USA/Europa noch … keine haben.

Glücklicherweise kümmert sich abgesehen von der kleinen Minderheit, deren Verstand durch die Viruspropaganda dauerhaft gebrochen wurde, niemand mehr darum.

Chinesische Medien führen die Welle auf eine mysteriöserweise „schwächelnde Immunität“ nach der Winterwelle zurück, die, wie wir glauben sollen, zwischen 80 und 90 % der gesamten chinesischen Bevölkerung infiziert hat. Das ist natürlich falsch. Es ist auch nicht die beängstigende neue XBB-Variante, die für die chinesischen Infektionen verantwortlich ist, oder die Impfraten oder eine der anderen Covidian-Kastanien. Viel aussagekräftiger ist der Zusammenbruch der anomalen chinesischen Grippewelle im späten Frühjahr:

Die virale Interferenz ist real, und der Antagonismus zwischen Covid und Influenza ist so offensichtlich, dass man ihn nutzen kann, um künftige Covid-Aktivitäten mit einiger Sicherheit vorherzusagen. In dem Maße, in dem die Influenza das gefährlichere der beiden Viren ist, ist es schwer vorstellbar, dass der derzeitige Covid-Anstieg etwas Schlechtes sein soll.

Warum sich die Virenpanikindustrie immer noch weigert, diese schreiend offensichtlichen Muster anzuerkennen, ist ein ewiges Rätsel.