Big Pharma hat die nächste Cash-Kuh der Kinderimpfung im Visier – mRNA-Impfstoffe gegen RSV

childrenshealthdefense.org: Nachdem die COVID-Impfstoffe die mRNA-Technologie als „neue Grenze für die Impfstoffentwicklung“ etabliert haben, haben die Pharmariesen nun einen mRNA-Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) ins Visier genommen, den sie in den bereits überlasteten Impfplan für Kinder aufnehmen wollen.

Im Laufe der Jahrzehnte, seit die Impfstoffe für Kinder auf breiter Front eingeführt wurden, haben viele Eltern bedauert, dass sie eine grundlegende Lektion der Geschichte vergessen oder ignoriert haben.

In den Worten des Harvard-Medizinhistorikers David Jones lautet diese Lektion, dass es „bei Impfstoffen und Impfungen … immer ein Risiko gegeben hat und immer geben wird“.

Vor fünfundsechzig Jahren lernten Familien die Risiken medizinischer Experimente auf die harte Tour kennen, als sie zuließen, dass Forscher ihre Säuglinge als Testpersonen für einen Impfstoff gegen eine neu entdeckte Krankheit namens „Respiratorisches Synzytialvirus“ (RSV) einsetzten, eine kälteähnliche Krankheit, von der man heute annimmt, dass sie bis zum Alter von zwei Jahren „praktisch alle Kinder“ befällt, meist ohne Folgen.

Der katastrophale RSV-Impfstoff führte zum Tod von zwei Säuglingen und zum Krankenhausaufenthalt der meisten anderen jungen Teilnehmer an klinischen Studien.

Seitdem haben die verärgerten Forscher weiterhin „Versuch-und-Irrtum“-Ansätze angewandt. Aber sie geben zu, dass der Weg zu einem wirksamen RSV-Impfstoff mit Herausforderungen gepflastert ist“, vor allem wegen des heiklen Problems der impfstoffassoziierten Krankheitsverschlimmerung“ – ein Problem, das auch Coronavirus-Impfstoffe geplagt hat.

Der Kernpunkt des Problems der „Exazerbation“, das auch als antikörperabhängige Verstärkung oder pathogenes Priming bezeichnet wird, besteht darin, dass der Impfstoff die Empfänger darauf „vorbereitet“, später eine schwerere Krankheit zu entwickeln, anstatt sie zu schützen.

Angelockt durch die Aussicht auf einen großen, ungenutzten globalen RSV-Impfstoffmarkt, setzen die Hersteller dennoch auf die Entwicklung von RSV-Impfstoffen – und zwar nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für Schwangere und ältere Menschen.

Im Jahr 2019 werden dank der Verbreitung neuer Impfstofftechnologien schätzungsweise 30 RSV-Impfstoffkandidaten in klinischen Studien geprüft, und Wissenschaftler verkünden freudig, dass die Welt „bald vor der klinischen Umsetzung stehen könnte“.

Zu den zahlreichen RSV-Impfstoffkandidaten gehören auch Impfstoffe auf der Basis von Boten-RNA (mRNA). Nachdem die COVID-Injektionen die Schleusen geöffnet haben, um die mRNA-Technologie als „neue Grenze für die Impfstoffentwicklung“ zu etablieren, scheinen die Pharmariesen zuversichtlicher denn je zu sein, dass sie kurz davor stehen, endlich einen RSV-Gewinner zu produzieren.

Um diese Hoffnungen zu untermauern, hat die US-Arzneimittelbehörde (FDA) Moderna für den experimentellen mRNA-1345-Impfstoff gegen RSV ein beschleunigtes Verfahren zugestanden. Obwohl die FDA-Prüfung im Schnellverfahren vorerst nur für ältere Erwachsene gilt, werden in den Phase-1-Studien von Moderna für die RSV-Injektion auch Kinder im Alter von nur einem Jahr berücksichtigt.

Wie steht es um die Sicherheit?

Der RSV-Impfstoff aus den 1960er Jahren war in Bezug auf die Sicherheit eine Katastrophe, aber die Forscher, die an den nachfolgenden RSV-Impfversuchen beteiligt waren, haben versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit von den Risiken abzulenken und sich auf die Wirksamkeit zu konzentrieren.

Mit Hilfe von Studientricks, die dem Industriestandard entsprechen – wie z. B. die Beobachtung von unerwünschten Ereignissen über einen kurzen Zeitraum oder der Vergleich des Impfstoffs mit immunaktivierenden Aluminiumadjuvantien oder anderen Impfstoffen (anstelle eines inerten Placebos) – ist es den Herstellern gelungen, potenzielle Sicherheitsprobleme im Verborgenen zu halten.

Die grundlegenden ethischen Standards, die der Forschung am Menschen zugrunde liegen, verlangen besondere Aufmerksamkeit für gefährdete Bevölkerungsgruppen, darunter Föten, Neugeborene, schwangere Frauen und ältere Menschen in Heimen.

Doch genau auf diese Bevölkerungsgruppen zielten die RSV-Studien ab – allesamt Fehlschläge, von denen keiner zu einem zugelassenen Impfstoff führte, und nur ein Minimum an Informationen über die Sicherheit.

Ein Beispiel:

Ohne Vergleichsgruppe testete Lederle Laboratories (später von Wyeth Pharmaceuticals, dann von Pfizer übernommen und heute als New York Center for Innovation bekannt) Mitte der 1990er Jahre einen rekombinanten (gentechnisch hergestellten) Untereinheiten-Impfstoff an drei Dutzend chronisch kranken Heimbewohnern (Durchschnittsalter = 87), von denen die Hälfte bei Studienbeginn „Hilfe beim Gehen benötigte oder einen Rollstuhl benutzte“. Fünf von ihnen starben innerhalb von fünf Monaten nach der Injektion, aber die Forscher berichteten, dass „alle Todesfälle auf medizinische Ursachen zurückzuführen waren, die nichts mit der Studie zu tun hatten.“

Wyeth verabreichte mehreren hundert Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren mit Mukoviszidose (Ende der 1990er Jahre) einen mit Aluminium adjuvantierten RSV-Untereinheit-Impfstoff oder eine mit Aluminiumphosphat adjuvantierte „Kontrolle“. Mukoviszidose ist eine Erkrankung, die durch Defekte des Immunsystems gekennzeichnet ist, und Aluminiumadjuvantien können das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen.

Anfang der 2000er Jahre verabreichte Wyeth in einer von den National Institutes of Health geförderten Studie drei Dutzend gesunden Frauen im dritten Schwangerschaftsdrittel den mit Aluminiumadjuvantien versetzten RSV-Untereinheitenimpfstoff oder ein Kochsalz-Placebo, unter der (durch zahlreiche Beweise widerlegten) Prämisse, dass schwangere Frauen „gut auf Impfstoffe ansprechen“. Der Hersteller überwachte die lokalen und systemischen Reaktionen bei den Müttern nur sieben Tage lang. Die Forscher berichteten über keine nennenswerten Unterschiede bei den Ergebnissen der beiden Gruppen von Säuglingen im ersten Lebensjahr, obwohl zwei der geimpften Säuglinge trotzdem RSV entwickelten.

Zwischen 2015 und 2018 verabreichte Novavax mehr als 4600 gesunden schwangeren Frauen (28-36 Schwangerschaftswochen) einen „Fusionsprotein-Nanopartikel-Impfstoff“ oder eine Pufferformulierung (die zur Stabilisierung von Proteinen verwendet wird und im Allgemeinen nicht ausreichend auf Toxizität untersucht wurde). Siebenundfünfzig (1,2 %) der 18- bis 40-jährigen Teilnehmerinnen, von denen mehr als die Hälfte in Südafrika rekrutiert wurde, brachten kein Kind zur Welt. Vier von zehn Frauen in der Impfstoffgruppe gegenüber einer von zehn Frauen in der Placebogruppe berichteten über Reaktionen an der Injektionsstelle.

Im Juni 2020 startete Pfizer eine Phase-3-Studie zur Impfung schwangerer Frauen mit einem Subunit-RSV-Impfstoff (Placebo nicht spezifiziert). Das Studiendesign sieht vor, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei Säuglingen 24 Monate lang überwacht werden, bei Müttern jedoch nur sechs Monate lang. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen.

Einer der RSV-Impfstoffe, die in den letzten Jahren in die klinische Erprobung gingen – einschließlich geplanter Phase-3-Studien mit einer „Zielpopulation“ von Zwei-Monats-Kindern – ist ein von GlaxoSmithKline (GSK) hergestellter viraler Vektorimpfstoff, der wie die COVID-Impfung von AstraZeneca ein Schimpansen-Adenovirus als Vektor verwendet.

Interessanterweise fanden die Forscher, die RSV Mitte der 1950er Jahre identifizierten, es zunächst bei Schimpansen, nicht bei Menschen, und nannten es „Schimpansenschnupfenerreger“. [Hinweis: Die Ursprünge von RSV werden in einem kommenden Artikel in The Defender näher erläutert].

Der Goldrausch hat begonnen

Weltweit ist die Belastung durch RSV-Erkrankungen in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen am höchsten, wo 99 % der Todesfälle auftreten.

Für die Mehrheit der amerikanischen Babys, bei denen sich RSV als kurzzeitiger Husten oder laufende Nase bemerkbar macht – genau wie jeder andere Winterschnupfen -, wird ein RSV-Impfstoff keinen Nutzen bringen. Auch für die Untergruppe der Säuglinge, die später eine schwerere Lungenentzündung (Bronchiolitis) oder Lungenentzündung entwickeln, sind Impfungen unwahrscheinlich. Diese Kinder haben in der Regel Komorbiditäten oder Schwächen, die auf Frühgeburtlichkeit, angeborene Probleme, neuromuskuläre Störungen oder ein geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sind.

Doch wie die verhängnisvollen COVID-Injektionen zeigen, kann die Angst vor Viren – unterstützt durch Propaganda und Manipulation sozialpsychologischer Konzepte wie sozialer Einfluss – Eltern dazu bringen, Maßnahmen zu ergreifen und zu fördern, die den Interessen ihrer Kinder zuwiderlaufen.

Um für anhaltende Panik zu sorgen, berichten Medien und Krankenhäuser jetzt von einem Sommerausbruch von RSV-plus-COVID. Ironischerweise erklären Experten die „ungewöhnlich hohe“ Zahl der RSV-Fälle damit, dass „die Kinder im letzten Herbst und Winter weitgehend unter Quarantäne gestellt wurden, was sie daran hinderte, eine Immunität aufzubauen“.

Leider werden die Berichte über diesen „bösen Doppelschlag“ einige Eltern in die wartenden Arme der Hersteller treiben, die ihnen Rettung in Form eines RSV-Impfstoffs versprechen, selbst wenn die Injektion, wie die wahrscheinlich bald erscheinende mRNA-Spritze von Moderna, eine Technologie verwendet, vor der der Erfinder der mRNA warnt, dass sie riskant ist.

GSK gibt in den Unterlagen, die der Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung gestellt wurden, freimütig zu, dass die Vision des Unternehmens für die RSV-Spritze mit zwei Dosen für Säuglinge die „gemeinsame Verabreichung mit Routineimpfstoffen für Kinder“ ist – mit anderen Worten, die Einbindung in die bereits überlasteten Impfpläne für Kinder.

In den USA umfasst der Impfplan für Kinder und Jugendliche derzeit bis zu sechs Dutzend Dosen bis zum Alter von 18 Jahren: bis zu 27 Dosen von 10 Impfstoffen (14 Antigene) bis zum Alter von 15 Monaten, weitere 13 Dosen von 8 Impfstoffen (11 Antigene) bis zum Alter von 18 Jahren, plus ein bis zwei jährliche Grippeimpfungen.

Außerdem haben die USA gerade die erste Sechsfachimpfung für Kleinkinder auf den Markt gebracht, obwohl es in Europa besorgniserregende Sicherheitssignale gab.

Schockiert über das Ausmaß und die Schwere der COVID-Impfschäden bei ihren Kindern wehren sich einige Eltern gegen die Behauptung, dass es sich um eine von einer Million handelt, und erinnern die Welt daran, dass es keine Verantwortlichkeit oder Haftung für Verletzungen gibt, die durch experimentelle oder zugelassene Impfstoffe verursacht werden.

Angesichts von rund 400 unerwünschten Ereignissen, die in den Beipackzetteln bestehender Kinderimpfstoffe dokumentiert sind, sollten andere Eltern darüber nachdenken, ob die Risiken einer RSV- oder COVID-Impfung den geringen Nutzen wert sind.