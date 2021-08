Afghanistans „farbige Revolution“? Rauschgift und Opiumhandel

Dieser Bericht wurde am 19. August 2021 aktualisiert.

Die USA wurden nicht aus Afghanistan rausgeworfen worden. Ganz im Gegenteil.

Washington ist an der Gestaltung des strategischen Übergangs zur Bildung eines islamischen Emirats der Taliban beteiligt.

Früheren Berichten zufolge sollte eine so genannte afghanische Übergangsverwaltung von Prof. Ali Ahmad Jalali geleitet werden, der zufälligerweise ein US-Bürger ist.

„Regimewechsel“ in Afghanistan?

Truppenabzug in Verbindung mit einer von den USA unterstützten Farbrevolution?

Die Doha-Verhandlungen mit den Taliban

Der Rückzug der USA aus Afghanistan war Gegenstand umfangreicher Verhandlungen zwischen Washington und den Taliban. Eine frühere Vereinbarung wurde Ende Februar 2020 in Doha zur Zeit der Trump-Regierung unterzeichnet.

Man hatte sich auf einen Zeitplan für den Übergang geeinigt. Am 09. August 2021 traf der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad mit einem US-Verhandlungsteam in Doha ein, um drei Tage lang Gespräche auf höchster Ebene mit Vertretern der Taliban und der gescheiterten Regierung von Ashraf Ghani zu führen.

Im Anschluss an das Treffen in Doha am 13. August erhielten die Taliban „grünes Licht“ für die Einnahme Kabuls und der meisten Provinzhauptstädte. (Siehe Southfront, 18. August)

Die von den Medien beschriebene Evakuierung der US-Botschaft war eine Nebelkerze. Der Einmarsch der Taliban in Kabul, der die USA dazu veranlasste, ihre Botschaft zu evakuieren, war sorgfältig geplant und abgesprochen worden. Der Präsidentenpalast wurde kampflos eingenommen.

Am 13. August wurde berichtet, dass Ali Ahmad Jalali, ein angesehener Professor am „Near East South Asia Center for Strategic Studies“ (NESA) der „National Defense University“ in Washington (und ehemaliger Innenminister in der Regierung von Hamid Karzai), als Kandidat für die Leitung einer so genannten Interimsregierung in Betracht gezogen worden war. Die „National Defense University“ mit Sitz in Fort Lesley J. McNair, Washington D.C., ist eine Partnereinrichtung des US-Verteidigungsministeriums.

Während die USA den Übergang zur Bildung einer US-freundlichen Taliban-Regierung geschickt steuern, ist die Ernennung von Professor Ali Ahmad Jalali, der in Maryland lebt, unbestätigt. Einem Reuters-Bericht zufolge (16. August):

Der frühere afghanische Innenminister Ali Jalali sagte am Montag, er sei nie für das Amt des Übergangspräsidenten Afghanistans in Betracht gezogen worden und hätte das Amt auch nie angenommen. „Die Quintessenz ist, dass ich nie kontaktiert worden bin. Ich bin nie in Betracht gezogen worden. Ich habe nie darüber nachgedacht und bin auch nicht daran interessiert“, sagte Jalali, der nach der US-geführten Invasion 2001 der erste Innenminister Afghanistans war, gegenüber Reuters. Jalali, der Professor an der Nationalen Verteidigungsuniversität der USA in Washington ist, sprach per Telefon aus Washington. Er reagierte damit auf einen Reuters-Bericht, in dem drei diplomatische Quellen am Sonntag zitiert wurden, wonach er wahrscheinlich zum Leiter einer Übergangsverwaltung in Kabul ernannt werden würde, nachdem die Taliban die Hauptstadt übernommen haben.

Laut SouthFront, (unbestätigt): „Der Mitbegründer der Taliban und stellvertretende Befehlshaber, Abdul Ghani Baradar, wird voraussichtlich Präsident Afghanistans werden …“.

Rückblick auf 9/11: Warum wurde Afghanistan am 7. Oktober 2001 überfallen?

Fast 20 Jahre später verweisen sowohl die Medien als auch die Regierung Biden im Chor auf die Anschläge vom 11. September 2001 und die Rolle von Al-Qaida, die angeblich von Afghanistan unterstützt wurde, obwohl Al-Qaida in Wirklichkeit (ausführlich dokumentiert) ein von der CIA geschaffenes „Geheimdienst-Asset“ war.

Wir sollten nicht vergessen, dass Osama bin Laden in den 1980er Jahren während des so genannten sowjetisch-afghanischen Krieges von dem nationalen Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski rekrutiert worden war.

Das rechtliche Argument, das Washington und die NATO für die Invasion Afghanistans anführten, war, dass die Anschläge vom 11. September 2001 einen nicht erklärten „bewaffneten Angriff“ „aus dem Ausland“ durch eine ungenannte ausländische Macht darstellten und dass folglich „die Gesetze des Krieges“ gelten, die es der angegriffenen Nation erlauben, im Namen der „Selbstverteidigung“ zurückzuschlagen.

Der Nordatlantikrat der NATO hatte auf seiner Tagung in Brüssel am 12. September 2001 die folgende Resolution verabschiedet:

Wenn festgestellt wird, dass der Angriff [vom 11. September 2001] auf die Vereinigten Staaten vom Ausland [Afghanistan] aus gegen den „Nordatlantikraum“ gerichtet war, wird er als eine Handlung betrachtet, die unter Artikel 5 des Washingtoner Vertrags fällt. (Hervorhebung hinzugefügt)

Die Bombardierung und Invasion Afghanistans, die am 7. Oktober 2001 begann, wurde als „Kampagne“ gegen „islamische Terroristen“ und nicht als Krieg bezeichnet.

Bis heute gibt es jedoch keinen Beweis dafür, dass Al-Qaida hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 stand.

Selbst wenn man die offizielle Darstellung von 9/11 akzeptiert, gibt es keine Beweise dafür, dass Afghanistan als Nationalstaat hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 stand oder in irgendeiner Weise daran beteiligt war. Am 11. September 2001 waren keine afghanischen Kampfflugzeuge am Himmel über New York zu sehen.

Die afghanische Regierung hat in den Wochen nach dem 11. September 2001 zweimal auf diplomatischem Wege angeboten, Osama bin Laden an die US-Justiz auszuliefern, wenn es erste Beweise für seine Beteiligung an den Anschlägen vom 11. September 2001 gäbe. Diese Angebote wurden von Washington salopp abgelehnt. In den Worten von George W. Bush: „Das ist nicht verhandelbar“.

Das Corpus Delicti: Betäubungsmittel und der afghanische Opiumhandel

Eines der wichtigsten strategischen Ziele der Invasion Afghanistans im Oktober 2001 war die Wiederaufnahme des Opiumhandels nach dem erfolgreichen Drogenbekämpfungsprogramm der Taliban-Regierung in den Jahren 2000 und 2001, das zu einem Einbruch der Opiumproduktion um 94 % führte (auf 8000 Hektar im Jahr 2001, siehe Grafik unten).

Auf der Tagung der UN-Generalversammlung im Oktober 2001 (die nur wenige Tage nach Beginn der Bombenangriffe 2001 stattfand) wurde die Taliban-Regierung von den Vereinten Nationen beglückwünscht: „Kein anderes UNODC-Mitgliedsland war in der Lage, ein vergleichbares Programm durchzuführen“.

Was ist die Zukunft der Drogenwirtschaft?

Wie wird sich der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan auf diesen milliardenschweren Handel auswirken (der bis vor kurzem von den US-Streitkräften geschützt wurde)? Private Söldnerfirmen sind derzeit am Schutz des Opiumhandels beteiligt.

Es gibt ein geopolitisches Machtspiel mit Russland, China, dem Iran und der Türkei. Afghanistan ist in Chinas Seidenstraßen-Projekt eingebunden. Wie sich dies entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen.

Die strategische Kontrolle über den afghanischen Opiumhandel wird eine Schlüsselrolle spielen.

Taliban raus, Taliban rein

Am 7. Oktober 2001 begannen die USA einen Krieg gegen die Taliban-Regierung, die in den Jahren 2000-2001 die Opiumwirtschaft „unerhörterweise“ sabotiert hatte. Dieser Krieg dauerte mehr als neunzehn Jahre.

Und jetzt ist die Biden-Administration daran beteiligt, die Bildung eines neuen Taliban-Vertreterregimes voranzutreiben, das den lukrativen Multimilliarden-Dollar-Handel mit Drogen bedingungslos unterstützen wird.

Ein Folgeartikel über die Rolle Chinas ist geplant.