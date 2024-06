Big Pharma hat noch viele weitere mRNA-Impfstoffe in der Pipeline, hier einige davon

Moderna hat kürzlich die Zulassung für einen neuen mRNA-Impfstoff gegen RSV erhalten. Die Markteinführung ist für den kommenden Herbst geplant. Auch ein mRNA-Impfstoff gegen Influenza ist in der Entwicklung.

DR. John Campbell weist in einem neuen Video darauf hin, dass es bereits Grippe-Impfstoffe gibt, dass sie diese aber durch mRNA-Impfstoffe ersetzen wollen. Tatsächlich wollen sie den Menschen den mRNA-Impfstoff gegen RSV und Influenza gleichzeitig verabreichen.

Es gibt auch einen neuen Kombinationsimpfstoff sowohl gegen Covid als auch gegen Influenza. Laut „Literatur“ ist dieser Impfstoff „wirksamer“ als frühere Impfstoffe. Die kombinierte Injektion rufe eine stärkere Immunantwort gegen beide Krankheiten hervor, heißt es.

Doctor Warns of mRNA’s Big Future in New Shots

Dr. John Campbell uploaded a video regarding humanity’s future with more dangerous mRNA gene alteration vaccines for a cacophony of various ailments set to be injected into the public.

