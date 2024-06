Der weltweite Schaden durch die Injektion ist größer, als Sie dachten

Eine Studie von Harvard Pilgrim ergab, dass „weniger als ein Prozent der Impfnebenwirkungen“ an VAERS gemeldet werden, das die Nebenwirkungen von Impfstoffen in den USA überwacht. Selbst die Impfstoffhersteller gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl 50 Mal höher liegt.

„Wir müssen also die Zahl der Meldungen an VAERS mit 100 multiplizieren“, sagte Professorin Anita Baxas im Gespräch mit Gareth Icke.

The Worldwide Damage Done By The 💉 Is Worse Than You Think: pic.twitter.com/Mv2aRKXsbW