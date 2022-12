Big Pharma möchte Ihre DNA

Artikel von 2018 hat nichts an Aktualität verloren.

Der 300-Millionen-Dollar-Deal von 23andMe mit GlaxoSmithKline ist nur die Spitze des Eisbergs.

23andMe hat schon immer geplant, den Zugang zur DNA seiner Kunden zu verkaufen – eine Tatsache, die das Unternehmen nicht gerade geheim gehalten hat.

Als der DNA-Testdienst des Unternehmens 2007 an den Start ging, bezeichnete Wired das Bestreben, einen „Datenschatz anzuhäufen … um die Forschung voranzutreiben“, als einen „wichtigen Teil des 23andMe-Geschäftsplans“. Die Mitbegründerinnen Anne Wojcicki und Linda Avey erklärten gegenüber dem San Francisco Chronicle, dass der Verkauf von Kits nur der erste Schritt sei. „Langfristig geht es hier nicht darum, mit dem Verkauf von Kits Geld zu verdienen, auch wenn die Kits unerlässlich sind, um die Basisdaten zu erhalten“, sagte ein Vorstandsmitglied von 23andMe 2013 gegenüber Fast Company. „Sobald man die Daten hat, wird [das Unternehmen] tatsächlich zum Google der personalisierten Gesundheitsfürsorge.“

Die Ankündigung dieser Woche, dass GlaxoSmithKline 300 Millionen Dollar in 23andMe investiert und die anonymisierten, aggregierten Kundendaten des DNA-Unternehmens für die Arzneimittelforschung nutzt, entspricht also genau dem langfristigen Geschäftsplan. So viel Geld verdient man nicht mit dem Verkauf von 99-Dollar-Spuck-Kits.

23andMe-Kunden können der Verwendung ihrer Daten für die Forschung widersprechen, aber die große Mehrheit der 5 Millionen Kunden hat sich dafür entschieden.

Das Geschäft kommt zu einer Zeit, in der Pharmaunternehmen zunehmend nach DNA-Ideen für neue Medikamente suchen. Im Jahr 2015 kündigte 23andMe seine erste Partnerschaft mit einem Pharmaunternehmen an, in deren Rahmen das Unternehmen gemeinsam mit Genentech die Parkinson-Krankheit erforschen würde. Berichten von Forbes zufolge war dies damals nur die erste von zehn Kooperationen. Inzwischen hat 23andMe auch Studien mit Wissenschaftlern von Pfizer, Janssen und GlaxoSmithKline veröffentlicht.

Anderswo auf der Welt hat das isländische biopharmazeutische Unternehmen deCODE mehr als die Hälfte der erwachsenen isländischen Bevölkerung sequenziert, um Gene zu identifizieren, die mit Krankheiten in Verbindung stehen. deCODE wurde 2015 von Amgen und anschließend von dem chinesischen Pharmaunternehmen WuXi übernommen. Ein Konsortium aus sechs großen Pharmaunternehmen – AbbVie, Alnylam, AstraZeneca, Biogen, Pfizer und Regeneron – zahlt für die Sequenzierung aller Gene von 500.000 Teilnehmern der britischen Biobank und erhält im Gegenzug 12 Monate lang exklusiven Zugang zu den Daten. (23andMe verwendet eine Technik namens Genotypisierung, um 600.000 Stellen im Genom stichprobenartig zu überprüfen, sequenziert die Gene aber auch vollständig). Regeneron ging auch eine Partnerschaft mit dem Geisinger Health System in Pennsylvania ein, um 250.000 seiner Patienten zu sequenzieren.

Die Idee besteht darin, große Datensätze zu nutzen, um Menschen mit ungewöhnlichen Mutationen zu finden, die auf Ziele für neue Medikamente hinweisen können. Das beste Beispiel dafür ist ein Gen namens PCSK9, das Wissenschaftler in Texas bei der Untersuchung von Menschen mit ungewöhnlich hohem und ungewöhnlich niedrigem Cholesterinspiegel zufällig entdeckten. Arzneimittelhersteller stürzten sich auf diese Entdeckung und entwickelten Präparate, die auf PCSK9 abzielen und den Cholesterinspiegel senken können. Obwohl PCSK9 das Aushängeschild der genomgesteuerten Medizin ist, haben die daraus resultierenden Medikamente Schwierigkeiten, auf dem Markt Fuß zu fassen. Kritiker sagen, sie seien nicht wirksam genug, um ihre hohen Kosten zu rechtfertigen.

Der Gedanke, dass die Kunden für die Sequenzierung ihrer DNA bezahlen, um dann die auf der Grundlage dieser Daten entwickelten Medikamente wieder an sich selbst zu verkaufen, hat zu einer gewissen Gegenreaktion auf die Vereinbarung zwischen 23andMe und GlaxoSmithKline geführt.

Wenn Sie sich zuvor für die Teilnahme an 23andMe-Forschungsprojekten entschieden haben und sich nun dagegen entscheiden, werden Ihre Daten nicht mehr in neue Studien aufgenommen, die mehr als 30 Tage später beginnen, aber sie bleiben in laufenden Studien mit Pharmaunternehmen erhalten. Anfang dieses Jahres versuchte die Bloomberg-Reporterin Kristen Brown, ihre DNA bei 23andMe zu löschen, und empfand es als fast unmöglich, unter anderem weil, wie sie schrieb, „ich zugestimmt hatte, meine Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen, und das Unternehmen sie nicht aus laufenden Studien zurückziehen konnte.“

Die erste Vereinbarung von 23andMe mit einem Arzneimittelhersteller im Jahr 2015 betraf die Forschung zu Parkinson – eine Krankheit, die 23andMe seit Langem mit der Patientengemeinschaft teilt. Bereits 2009 wurde die größte genetische Studie zu Parkinson gestartet. (Wojcickis Ex-Mann, der Google-Mitbegründer Sergey Brin, ist Träger einer Parkinson-Mutation, und dieser kleine genetische Zufall war der Grund für die frühen Forschungsinteressen von 23andMe). Parkinson-Patienten sind auch besonders motiviert, an der Forschung teilzunehmen.

Seit 2015 sind DNA-Tests weitaus mehr zum Mainstream geworden. 23andMe hat Millionen von Kunden gewonnen, von denen sich viele weniger für die Genetik von Krankheiten als für ihre genetische Abstammung interessieren. Es ist eine Sache, eine Datenbank von Kunden aufzubauen, die sich für die Genetik von Krankheiten interessieren, und sie an Arzneimittelhersteller zu verkaufen. Eine andere ist es, die Datenbank aus Menschen aufzubauen, die einfach nur wissen wollen, woher ihre Vorfahren stammen.