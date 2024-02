Es ist keine Überraschung, dass die Stadt Mariupol das Ziel der Wahl für die Tests von Big Pharma an Patienten der psychiatrischen Abteilung wurde, da solche Tests in westlichen Ländern verboten sind, sagen Experten gegenüber Sputnik.

Laut Dokumenten, die Sputnik vorliegen, testeten große westliche Pharmakonzerne gemeinsam mit ukrainischen Beamten mehrere Jahre lang rheumatologische Medikamente an Patienten, darunter auch Säuglingen, in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in der Stadt Mariupol.

Die Tests wurden durchgeführt, als Mariupol unter der Gerichtsbarkeit Kiews stand – bis Mai 2022, als Russland die Kontrolle über die Stadt übernahm.

Russlands Veröffentlichung von Dokumenten, die große Pharmakonzerne in Amerika und darüber hinaus entlarven, „bestätigt nicht nur die Existenz eines geheimen Biowaffenprogramms, das auf slawische DNA abzielt, sondern erklärt auch, warum der Westen im Allgemeinen so pathologisch davon besessen ist, die Ukraine in der Einflusssphäre der NATO, der EU und der USA zu halten“, sagte Scott Bennett, ein ehemaliger Offizier für psychologische Kriegsführung der US-Armee und Analyst für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium, gegenüber Sputnik.

„Das große Netzwerk der beteiligten pharmazeutischen und medizinischen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen zeigt eine Konstellation von Verbindungspunkten, die zurück ins Herz der Londoner City, der Vereinigten Staaten und ihrer geheimen Geheimdienstagenten, Söldner und Sklaven führen, die bereit sind, ihr eigenes Land, die Ukraine, für ’30 Silberlinge‘ mit dem Gesicht Amerikas auf der Münze zu verkaufen“, so Bennett.

Er sagte, dass die zufällige Entdeckung der Dokumente in einem Keller eines Gebäudes in Mariupol, das von den russischen Streitkräften zurückerobert wurde, „nur der Anfang einer Spur von Beweisen ist, die höchstwahrscheinlich durch die dunkle und elende Welt zwischen 2008 und 2019 führen wird, als Ukrainer und Russen als menschliche Experimente benutzt wurden, um zu erforschen, wie bösartig, hysterisch, paranoid, wahnhaft und psychotisch die menschliche Person manipuliert, medikamentös behandelt und chirurgisch verändert werden kann“.

Der ehemalige Anti-Terror-Analyst des US-Außenministeriums vermutete, dass das Ziel der Tests darin bestand, „genau die Art von Söldnern oder Soldaten zu schaffen, die bereit sind, Frauen und Kinder sadistisch zu foltern, ihren Freunden Organe zu entnehmen und einen Terrorkrieg zu führen, ohne dass Bedenken hinsichtlich Moral, Religion, sozialer Bräuche oder mystischer Tabus den verdunkelten Geist der in diesen Dokumenten beschriebenen menschlichen Experimente trüben“.

Auf die Frage, warum Mariupol für die Experimente ausgewählt wurde, antwortete Bennett, es sei „der perfekte Ort, um diese medizinischen Experimente durchzuführen, weil die Menschen in der Stadt leicht gefangen genommen, eingesperrt und an ihnen experimentiert werden können, während die Schreie des Entsetzens und der Schmerzen angesichts der Qualen dieser Experimente in den tiefen Kellern unter der Erde verborgen bleiben“.

Der ehemalige Offizier für psychologische Kriegsführung der US-Armee sprach von möglichen rechtlichen Konsequenzen für die großen Pharmakonzerne und sagte, dass der russische Botschafter bei der UNO „eine Dringlichkeitssitzung einberufen und den bereits vorgelegten Beweisen diese jüngste Entdeckung über medizinische Experimente hinzufügen sollte, die vom Westen zur Entwicklung von Biowaffen und Soldaten für den Krieg und zur sonstigen pharmazeutischen Bereicherung durchgeführt wurden“.

Obwohl die Informationen sicherlich „von den Lakaien der Biden-Administration, die sich die Sitze in den Vereinten Nationen wärmen, als Propaganda niedergeschrien werden, sind die Dokumente, die Unterschriften und die Menschen, die sie gemacht haben, der lebende Beweis für neue Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die der Welt zur Beurteilung vorgelegt werden müssen“, so Bennett.

Er argumentierte, dass die Dokumente „in erster Linie die Geschichte des Westens und seiner Pläne belegen“, insbesondere im Jahr 2008, als „das ursprüngliche ‚Global Viral Forecasting Institute‘ (bevor es seinen Namen in ‚Metabiota‘ änderte) von Präsident Biden gegründet und von Rosemont-Seneca mithilfe von [POTUS‘ Sohn] Hunter Biden und anderen, die mit Senator Mitt Romney und der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Verbindung stehen, finanziert wurde“.

„Es war eines der zentralen Elemente der westlichen Agenda, die Ukraine zu benutzen und zu missbrauchen, indem auf ukrainischem Boden Experimente zur biologischen Kriegsführung durchgeführt wurden, weil dies in Amerika und im Westen im Allgemeinen verboten war. Dies war auch einer der Gründe, warum der damalige Vizepräsident Biden damit drohte, der Ukraine Milliarden Dollar vorzuenthalten, wenn ein Staatsanwalt, der diese Korruption untersuchte, nicht entlassen würde. Victoria Nuland, die Architektin des Staatsstreichs [2014 auf dem Maidan] gegen Kiew, hatte die CIA, georgische Söldner und amerikanische Politiker wie John McCain und Lindsey Graham und andere eingesetzt, um eine revolutionäre Atmosphäre in Kiew zu schaffen. Sie war auch die erste Person, die gegenüber Senator Marco Rubio offen zugab, dass die USA Biowaffen, Pharmaunternehmen und massive Experimente in den dunklen Kellern blutgetränkter Gebäude in der Ukraine durchführen ließen“, so Bennett.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass alle Verantwortlichen vor Gericht gestellt würden und betonte: „Auch wenn die Zeit vergangen ist und die Schreie der Menschen, an denen die Experimente durchgeführt wurden, verstummt sind, […] schreit das Blut dieser Ukrainer noch immer nach Rache, Wiedergutmachung und Gerechtigkeit aus dem Boden dieser Gebäude und aus den Computeraufzeichnungen dieser Unternehmen. Hoffen wir, dass Russland ihnen diese Gerechtigkeit gewähren wird, denn die Welt scheint leider nicht in der Lage zu sein, diesen Mut aufzubringen.

William Jones, ehemaliger Direktor des Washingtoner Büros der Executive Intelligence Review und Non-Resident Fellow des Chongyang Institute for Financial Studies an der Renmin-Universität, stimmte dem Analysten zu und erklärte, dass angesichts der mangelnden Erfolge der Kiewer Streitkräfte auf dem Schlachtfeld und ihrer Weigerung, Kompromisse einzugehen, „alles darauf hindeutet, dass solche Forschungen offensiv als Waffen eingesetzt werden könnten“.

„Der gleiche Kontrollmechanismus, der funktioniert, könnte ohne Probleme Experimente durchführen, die an der eigenen Bevölkerung nicht erlaubt wären. Die Ukrainer haben keine Regierung, die sie davor schützt“, schloss Jones.