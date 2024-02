WHO-Pandemievertrag: Niederländischer Politiker legt die neusten Vertragsbestimmungen offen

Einen Tag vor der Frühlingspause hat die Regierung einen Brief über den Stand der Verhandlungen über den neuen Pandemievertrag und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO verschickt.

Het kabinet doet net alsof met deze wijzigingen de WHO geen nieuwe bevoegdheden krijgt. Niets is minder waar. De gewijzigde tekst van de IHR staat vol met woorden als “compliance”, “comply” en “authority”. Artikel 13a is heel duidelijk: bij een nieuwe ‘pandemie’ is de WHO de baas pic.twitter.com/OjHdAjJUiV — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) February 19, 2024

Die Regierung tut so, als ob diese Änderungen der WHO keine neuen Befugnisse geben, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, sagt FVD-Abgeordneter Pepijn van Houwelingen in einem Thread auf X.

Der geänderte Text der IGV ist sehr klar: Im Falle einer neuen „Pandemie“ hat die WHO das Sagen.

Als Leitprinzipien wurden die „Grundfreiheiten des Menschen“ gestrichen und durch „Gerechtigkeit“ und „Inklusivität“ ersetzt. „Wer denkt sich so etwas aus?“ schreibt Van Houwelingen.

Ferner werden die Niederlande demnächst verpflichtet sein, niederländischen Arzneimittelherstellern zu erlauben, einen Teil ihrer Produktion auf Anfrage der WHO an diese zu liefern.

Auch die WHO, eine weitgehend von China kontrollierte und von Bill Gates finanzierte korrupte Organisation, wird weltweit gegen „Falsch- und Desinformation“ vorgehen.

Welches Land spielt dabei eine führende Rolle und ist sogar einer der Initiatoren des Pandemievertrags? Die Niederlande, sagt Van Houwelingen.

Er schreibt weiter, wir werden alles tun, um diese „feindliche Übernahme“ unserer Gesundheitsversorgung auf der Grundlage „absurder“ Prinzipien zu verhindern.