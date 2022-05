Bill Gates legt seinen Plan für globale Übernahme vor

Die Weltgesundheitsorganisation versucht, die Kontrolle über die globale Pandemieüberwachung und -bekämpfung und letztlich über alle Entscheidungen im Gesundheitswesen an sich zu reißen

Bill Gates beabsichtigt, bei dieser Übernahme eine Schlüsselrolle zu spielen. Er baut ein Pandemie-Reaktionsteam für die WHO auf, das als „Global Epidemic Response & Mobilization“ oder GERM-Team bezeichnet wird und das die Befugnis haben wird, Nationen zu überwachen und Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung zu treffen, z. B. wann bürgerliche Freiheiten ausgesetzt werden sollen, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern

Die globalistische Kabale plant, die Kontrolle über die Biosicherheit zu übernehmen, und sie versucht dies über zwei verschiedene Wege zu erreichen. Wenn wir es nicht schaffen, beide Angriffe abzuwehren, werden wir in einer totalitären Regierung enden

Der erste Angriff erfolgt in Form von Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), über die derzeit von der Weltgesundheitsversammlung abgestimmt wird. Diese Änderungen werden die Mitgliedsstaaten ihrer Souveränität berauben und der WHO eine noch nie dagewesene Macht verleihen, um Ihre medizinischen und bürgerlichen Freiheiten im Namen der Biosicherheit einzuschränken. Engagieren Sie sich und fordern Sie die führenden Politiker Ihres Landes auf, die Änderungen abzulehnen, falls sie verabschiedet werden. Werden sie nicht abgelehnt, werden sie im November 2022 verbindliches Recht.

Der zweite Angriff erfolgt durch ein neues internationales Pandemie-Abkommen mit der WHO. Sie beabsichtigen, die individualisierte Medizin abzuschaffen und pauschale Entscheidungen darüber zu treffen, wie einer bestimmten Bedrohung zu begegnen ist, und das kann nur zu unnötigem Leid führen – ganz zu schweigen vom Verlust der individuellen Freiheit.

Im obigen „The Corbett Report“ bespricht der unabhängige Journalist James Corbett den Inhalt von Bill Gates‘ Buch „How to Prevent the Next Pandemic“.

Es ist genauso ärgerlich, ekelerregend, lächerlich, lachhaft und lächerlich, wie man es erwarten würde“, sagt er. „Das ist ein lächerliches Buch … Es gibt hier sicherlich nichts von medizinischem oder wissenschaftlichem Wert … Es ist ein verblüffendes Buch, selbst aus propagandistischer Sicht … Gates‘ Ziel beim Schreiben des Buches ist es, die Öffentlichkeit zu entwaffnen und uns darauf vorzubereiten, die Agenda zu akzeptieren, die Gates und seine Verbündeten der Welt gerne aufzwingen würden. Letzten Endes geht es darum, die allgemeine öffentliche Unterstützung – oder zumindest das allgemeine öffentliche Verständnis – für die sich entfaltende Biosicherheitsagenda zu gewinnen.

Ein anderer Rezensent von Gates‘ Buch, der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Tucker, äußerte sich ähnlich negativ:

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Bar. Ein gesprächiger Mann setzt sich auf den Hocker neben Ihnen. Er hat beschlossen, dass es eine Sache gibt, die in der Welt nicht stimmt. Das kann buchstäblich alles sein. Wie auch immer, er hat die Lösung. Für ein paar Minuten ist das interessant und seltsam. Aber allmählich wird Ihnen klar, dass er tatsächlich verrückt ist. Sein Hauptargument ist falsch und somit sind auch seine Lösungen falsch. Aber die Getränke sind gut, und er zahlt. Also lassen Sie es über sich ergehen. Auf jeden Fall werden Sie die ganze Sache am nächsten Morgen vergessen haben.

Am nächsten Morgen stellen Sie jedoch fest, dass er einer der reichsten Männer der Welt ist und die Fäden bei vielen der mächtigsten Menschen der Welt zieht. Jetzt sind Sie beunruhigt. Kurz gesagt, so ist es, wenn man Bill Gates‘ neues Buch ‚How to Prevent the Next Pandemic‘ liest.

Das Buch von Gates Kapitel für Kapitel

Corbett geht Gates‘ Buch Kapitel für Kapitel durch, sodass Sie, wenn Sie wenig Zeit haben, die Kapitel durchgehen können, die Sie am meisten interessieren:

Kapitel 1: Von COVID lernen (Zeitstempel: 12:58)

Kapitel 2: Ein Pandemiepräventionsteam aufbauen (Zeitstempel: 18:23)

Kapitel 3: Bessere Früherkennung von Ausbrüchen (Zeitstempel: 26:21)

Kapitel 4: Den Menschen helfen, sich sofort zu schützen (Zeitstempel: 31:01)

Kapitel 5: Schnell neue Behandlungsmethoden finden (Zeitstempel: 37:26)

Kapitel 6: Bereiten Sie sich auf die Herstellung von Impfstoffen vor (Zeitstempel: 39:46)

Kapitel 7: Üben, üben, üben (Zeitstempel: 47:06)

Kapitel 8: Schließen Sie die Gesundheitslücke zwischen reichen und armen Ländern (Zeitstempel: 50:49)

Kapitel 9: Einen Plan zur Verhütung von Pandemien erstellen – und finanzieren (Zeitstempel: 57:40)

Nachwort: Wie COVID die Weichen für unsere digitale Zukunft stellte (Zeitstempel: 1:03:00)

Das GERM-Team von Bill Gates

Direkt zum Video

Gates GERM TeamSie haben wahrscheinlich schon davon gehört, dass die Weltgesundheitsorganisation versucht, die Kontrolle über die globale Pandemieüberwachung und -bekämpfung und letztlich über alle Entscheidungen im Gesundheitswesen zu übernehmen. Aber wussten Sie, dass Bill Gates, der größte Geldgeber der WHO (wenn man die Mittel seiner Stiftung und von GAVI zusammenzählt), ebenfalls eine Schlüsselrolle bei dieser Übernahme spielen will?

Wie Gates in einem Video zu Beginn von Corbetts Bericht erklärt, baut er für die WHO ein Pandemie-Reaktionsteam auf, das den Namen „Global Epidemic Response & Mobilization“ oder GERM-Team trägt. Dieses Team wird sich aus Tausenden von Krankheitsexperten zusammensetzen, die der WHO unterstellt sind, und es wird die Nationen überwachen und Entscheidungen darüber treffen, wann die bürgerlichen Freiheiten ausgesetzt werden müssen, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern.

Wie Kim Iversen, der Moderator von „Rising“, in der obigen Videokompilation feststellt, hat uns COVID-19 leider eines gelehrt: Die Ausbreitung eines Virus zu stoppen ist mehr oder weniger unmöglich, egal wie drakonisch die Regeln sind. In der Zwischenzeit sind die Nebenwirkungen von Abriegelungen und Geschäftsschließungen vielfältig.

Die Gesundheit der Menschen hat unter dem Mangel an medizinischer Versorgung gelitten. Depressionen und Selbstmorde sind in die Höhe geschnellt. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Die Gewaltkriminalität hat zugenommen. Tucker weist auch auf die falsche Prämisse hinter Gates‘ Pandemie-Präventionsplan hin und stellt fest:

Diese Theorie der Virusbekämpfung – die Vorstellung, dass die Beeinflussung der Bevölkerung ein weit verbreitetes Virus in die Knie zwingt und zum Verschwinden bringt – ist eine völlig neue Erfindung, die Mechanisierung eines primitiven Instinkts. Die Pocken nehmen unter den Infektionskrankheiten eine einzigartige Stellung ein, denn sie sind die einzige Krankheit, die beim Menschen ausgerottet wurde. Dafür gibt es Gründe: ein stabiler Erreger, ein hervorragender Impfstoff und hundert Jahre gezielte Arbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Dies geschah nicht durch Abriegelungen, sondern durch die sorgfältige und geduldige Anwendung traditioneller Grundsätze des öffentlichen Gesundheitswesens.

Der Versuch, ein Atemwegsvirus durch allgemeine Vermeidung zu vernichten, könnte schlimmer sein, als zuzulassen, dass sich in der gesamten Bevölkerung eine Endemie entwickelt.

Die zerstörerische Gier von Gates

Bei COVID haben wir im Grunde einen falschen Schutz gegen eine Sache gegen eine Vielzahl anderer Übel eingetauscht, die auf lange Sicht viel schlimmer sind. Jetzt wollen Gates und die WHO diese verhängnisvolle Strategie zur Norm machen.

Wieder einmal sehen wir, dass Gates die WHO im Grunde dafür bezahlt, der Welt vorzuschreiben, was sie zu tun hat, um eine Menge Geld zu verdienen, denn er hat immer stark in die „Lösungen“ investiert, die er der Welt präsentiert. Er hat sich zwar einen Ruf als Philanthrop erworben, aber seine Handlungen sind eigennützig, und in den meisten Fällen geht es den Empfängern seiner „Großzügigkeit“ am Ende schlechter als vorher.

Ein typisches Beispiel: Nach 15 Jahren hat sich Gates‘ Projekt „Grüne Revolution in Afrika“ (AGRA) als grandioser Fehlschlag erwiesen. Gates versprach, das Projekt würde „die Erträge und Einkommen von 30 Millionen bäuerlichen Haushalten bis 2020 verdoppeln“.

Diese falsche Prognose wurde im Juni 2020 von der AGRA-Website gelöscht, nachdem eine Untersuchung der Tuft University ergeben hatte, dass der Hunger tatsächlich um 31 % zugenommen hatte. Am 28. Februar 2022 bestätigte der allererste Evaluierungsbericht das Scheitern von AGRA.

Der Doppelangriff der Globalisten auf die nationale Souveränität

Aber um auf den Plan der Globalisten zurückzukommen, die globale Kontrolle über die Biosicherheit zu erlangen, versuchen sie, dies auf zwei verschiedenen Wegen zu erreichen. Wenn wir es nicht schaffen, beide Angriffe abzuwehren, werden wir in einer totalitären Regierung enden.

Der erste Angriff erfolgt in Form von Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV). Der zweite Angriff erfolgt durch ein neues internationales Pandemie-Abkommen mit der WHO.

Während Sie diese Zeilen lesen, stimmen Länder auf der ganzen Welt über Änderungen der IHR ab. Bis zum 28. Mai 2022 wird die Weltgesundheitsversammlung ihre Abstimmung über diese Änderungen abgeschlossen haben, und wenn sie angenommen werden, werden sie im November 2022 in internationales Recht umgewandelt.

Die 2005 verabschiedeten IHR ermächtigen die WHO, einen internationalen Gesundheitsnotstand (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) auszurufen. Dabei handelt es sich um eine besondere Rechtskategorie, die es der WHO ermöglicht, bestimmte Verträge und Verfahren, einschließlich Arzneimittel- und Impfstoffverträge, einzuleiten. Während die IHR der WHO bereits außergewöhnliche Macht über die globale Gesundheitspolitik einräumen, müssen die Mitgliedstaaten nach den derzeitigen Regeln den Empfehlungen der WHO zustimmen.

Dies ist ein wesentliches Merkmal, das zur Überarbeitung ansteht. Nach den neuen Änderungen wäre die WHO in der Lage, einen PHEIC in einem Mitgliedstaat auszurufen, auch wenn dieser dagegen Einspruch erhebt. Die Änderungen sehen auch vor, dass die Kontrolle an die WHO-Regionaldirektoren abgegeben wird, die befugt sind, einen gesundheitlichen Notfall von regionaler Bedeutung auszurufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die IHR-Änderungen „eine globalistische Architektur der weltweiten Gesundheitsüberwachung, -berichterstattung und -verwaltung“ schaffen, warnt Dr. Robert Malone, und wir, die Öffentlichkeit, haben in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht.

Wir haben keine offizielle Möglichkeit, der Weltgesundheitsversammlung unsere Meinung mitzuteilen, obwohl die Änderungen der WHO eine nie dagewesene Macht verleihen, unsere Rechte und Freiheiten im Namen der Biosicherheit einzuschränken. Es gibt nicht einmal eine öffentlich zugängliche Liste der Delegierten oder derjenigen, die über die Änderungen abstimmen werden.

Zusammenfassung der vorgeschlagenen IHR-Änderungen

Eine Zusammenfassung der vorgeschlagenen Änderungen an den IHR wurde kürzlich von Malone vorgelegt. Insgesamt will die WHO 13 verschiedene Artikel der IHR ändern (Artikel 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 und 59), die im Ergebnis wie folgt lauten:

„Verstärkte Überwachung – Gemäß Artikel 5 wird die WHO Frühwarnkriterien entwickeln, die es ihr ermöglichen, eine Risikobewertung für einen Mitgliedstaat zu erstellen, was bedeutet, dass sie die Art von Modellierung, Simulation und Vorhersagen verwenden kann, die das Risiko von COVID-19 vor über zwei Jahren übertrieben haben. Sobald die WHO ihre Bewertung erstellt hat, wird sie diese an zwischenstaatliche Organisationen und andere Mitgliedstaaten weitergeben. 48-Stunden-Frist – Nach den Artikeln 6, 10, 11 und 13 hat ein Mitgliedstaat 48 Stunden Zeit, um auf eine Risikobewertung der WHO zu reagieren und Hilfe vor Ort anzunehmen oder abzulehnen. In der Praxis kann diese Frist jedoch auf wenige Stunden verkürzt werden, so dass das Land gezwungen ist, der Aufforderung nachzukommen oder sich der internationalen Missbilligung durch die WHO und potenziell unfreundliche Mitgliedsstaaten auszusetzen. Geheime Quellen – Nach Artikel 9 kann sich die WHO bei Informationen, die sie dazu veranlassen, einen Gesundheitsnotstand auszurufen, auf nicht offengelegte Quellen stützen. Zu diesen Quellen könnten Big Pharma, Geldgeber der WHO wie die Gates-Stiftung und die von Gates gegründete und finanzierte GAVI-Allianz sowie andere gehören, die ein Machtmonopol anstreben. Geschwächte Souveränität – Gemäß Artikel 12 kann (muss aber nicht) der Generaldirektor den WHO-Notfallausschuss und den Mitgliedstaat konsultieren, wenn die WHO nicht offengelegte Informationen über eine angebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit in einem Mitgliedstaat erhält. Er kann jedoch einseitig einen potenziellen oder tatsächlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse ausrufen.

Die Befugnisse des Generaldirektors ersetzen die nationalen Hoheitsbefugnisse. Dies kann später genutzt werden, um Sanktionen gegen Staaten zu verhängen.

Sobald die Änderungen von der Weltgesundheitsversammlung angenommen sind, haben die Länder nur eine begrenzte Zeit – sechs Monate – um sie abzulehnen. Das wäre dann im November 2022 der Fall. Jede Nation, die die Änderungen nicht offiziell abgelehnt hat, ist dann rechtlich an sie gebunden, und jeder Versuch, sie nach Ablauf der sechsmonatigen Frist abzulehnen, ist null und nichtig.

Angriff Nr. 2: Der Pandemievertrag der WHO

Der zweite Versuch, globale Kontrolle zu erlangen, besteht in einem internationalen Pandemievertrag mit der WHO. Im Dezember 2021 wurde ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB) als Unterabteilung der Weltgesundheitsversammlung eingerichtet, um diesen neuen Pandemievertrag auszuarbeiten und auszuhandeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die WHO ihre Führungsrolle bei Pandemien dauerhaft festschreiben will. Sie kann dann ihre Macht auf die Gesundheitssysteme aller Länder ausdehnen und schließlich ein universelles oder „sozialismusähnliches“ Gesundheitssystem als Teil des „Great Reset“ einführen.

Obwohl ein universelles Gesundheitssystem auf WHO-Basis derzeit nicht diskutiert wird, gibt es allen Grund zu der Vermutung, dass dies Teil des Plans ist. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat bereits erklärt, dass seine „zentrale Priorität“ als Generaldirektor darin besteht, die Welt zu einer universellen Gesundheitsversorgung zu führen.

Und wenn man bedenkt, dass die WHO ihre Definition von „Pandemie“ in „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ geändert hat, ohne die ursprüngliche Spezifität einer schweren Krankheit, die eine hohe Sterblichkeitsrate verursacht, könnte so gut wie alles dazu gebracht werden, das Kriterium der Pandemie zu erfüllen.

Das Problem mit diesem Vertrag ist, dass er einfach nicht funktionieren kann. Die ganze Prämisse hinter diesem Pandemievertrag ist, dass „eine gemeinsame Bedrohung eine gemeinsame Reaktion erfordert“. Aber eine gegebene Bedrohung ist fast nie gleichmäßig auf alle Regionen verteilt.

Die WHO beabsichtigt, die individualisierte Medizin abzuschaffen und pauschal zu regeln, wie einer bestimmten Bedrohung zu begegnen ist, und das kann nur zu unnötigem Leid führen – ganz zu schweigen vom Verlust der individuellen Freiheit.

Nehmen wir zum Beispiel COVID-19. Nicht nur, dass das COVID-Risiko für Menschen in New York City und im australischen Outback nicht dasselbe ist, es ist nicht einmal für alle Menschen in diesen Gebieten dasselbe, da COVID in hohem Maße vom Alter und den zugrunde liegenden Gesundheitsbedingungen abhängt.

Die WHO besteht darauf, dass das Mittel für alle überall gleich ist, doch die Risiken sind von Land zu Land, von Region zu Region und von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Die WHO will die individuelle Medizin abschaffen und pauschal vorschreiben, wie mit einer bestimmten Bedrohung umzugehen ist, und das kann nur zu unnötigem Leid führen – ganz zu schweigen vom Verlust der individuellen Freiheit.

Sind Sie bereit, alle Befugnisse an die von Gates geführte Gruppe abzutreten?

Abschließend sei gesagt, dass Gates‘ GERM-Team die Befugnis hätte, Pandemien auszurufen und die weltweiten Maßnahmen zu koordinieren. Sind Sie bereit, alle Befugnisse über Ihr Leben, Ihre Gesundheit und Ihren Lebensunterhalt an Leute wie Gates abzutreten? Ich hoffe nicht.

Im obigen Video liefert Del Bigtree von „The Highwire“ ergreifende Beispiele dafür, dass Gates jetzt zugibt, was „The Highwire“, ich und viele andere seit den ersten Tagen der COVID-Pandemie gesagt haben, und dafür zensiert und verleumdet wurde.

Gates hinkt allen anderen um zwei Jahre hinterher, doch trotz seiner offensichtlichen Unfähigkeit, die verfügbaren Daten zu interpretieren, will er nun der ganzen Welt Gesundheitsvorschriften diktieren. Das können wir nicht zulassen.

Beteiligen Sie sich an der globalen #StopTheWHO-Kampagne

Es wird eine globale Reaktion erforderlich sein, um diese beiden Machtübernahmen zu verhindern, angefangen bei den IHR-Änderungen, über die die Weltgesundheitsversammlung abstimmt. Zu diesem Zweck hat der Weltgesundheitsrat eine globale #StopTheWHO-Kampagne gestartet. Hier erfahren Sie, wie Sie sich beteiligen können:

Sprechen Sie – Wecken Sie das Bewusstsein vor Ort und online. Verwenden Sie Artikel, Poster, Videos

Handeln – Kampagnen durch Kundgebungen, politische Mobilisierung, rechtliche Hinweise und Fälle und ähnliche Kampagnen

Arbeiten Sie mit Koalitionen für gesundheitliche Freiheit wie dem Weltrat für Gesundheit zusammen

Erforschen Sie Aktivisten-Toolboxen wie: www.dontyoudare.info und stopthewho.com

Engagieren Sie globale indigene Führungspersönlichkeiten, um sich geschlossen gegen die IHR der WHO zu stellen

Benachrichtigen Sie die Länderdelegierten der Weltgesundheitsversammlung, damit sie sich gegen die IHR-Änderungen aussprechen

Aktivieren Sie Volksparlamente, Gesetzgebungen oder Volksabstimmungen, um sich der Machtübernahme zu widersetzen.

Quellen: