Der Westen verurteilt die neue philippinische Regierung – Jetzt beginnen die von den USA unterstützten Proteste

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.

Die jüngsten Parlamentswahlen auf den Philippinen scheinen ein Zeichen dafür zu sein, dass sich der Inselstaat allmählich von der Unterordnung unter die USA löst und mit dem Rest Asiens zusammenwächst, da China sowohl zu einer regionalen als auch zu einer globalen Supermacht aufsteigt.

Da Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. zusammen mit seiner Kandidatin Sara Duterte, der Tochter des scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte, zum nächsten Präsidenten gewählt werden soll, scheinen die westlichen Medien davon überzeugt zu sein, dass dies ein Zeichen für den weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen den Philippinen und China und den allmählichen Rückgang des amerikanischen Einflusses auf die Philippinen und den Rest der Region ist.

Die südostasiatische Nation der Philippinen ist seit Jahrzehnten von strategischer Bedeutung für das Streben der USA nach einer Vormachtstellung in Asien. Von 1898 bis 1946 waren die Philippinen eine Kolonie der Vereinigten Staaten, und seit die Nation am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Unabhängigkeit erlangt hat, sind die USA bestrebt, eine militärische Präsenz auf dem Inselstaat aufrechtzuerhalten und auch die politische Kontrolle über ihn zu behalten.

In den letzten Jahren hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte die Versuche der USA, die Beziehungen des Landes zu China zu entgleisen, ernsthaft in Frage gestellt. China ist nicht nur der größte Handelspartner der Philippinen, sondern auch ein zunehmend wichtiger Infrastrukturpartner. Als die USA 2016 ein „Schiedsverfahren“ in Den Haag organisierten, in dem die Ansprüche Chinas auf das Südchinesische Meer im Rahmen der Neun-Strich-Linie zurückgewiesen wurden, weigerte sich Präsident Duterte, dieses Verfahren zu nutzen und arbeitete stattdessen mit China auf bilateraler Ebene zusammen.

Wie der Sydney Morning Herald in einem Artikel mit dem Titel „There is a new Marcos in Manila and he wants a maritime deal with China“ berichtet, wird der neue Präsident Marcos wahrscheinlich weiterhin bilaterale Lösungen anstreben, anstatt eine von Washington unterstützte Konfrontation zu suchen.

Der Artikel stellt fest:

Die Philippinen sind eine von mehreren Nationen, die im Südchinesischen Meer Territorialstreitigkeiten mit Peking haben. Marcos hat jedoch seine Absicht angedeutet, ein maritimes Abkommen mit dem Regime von Xi Jinping anzustreben und ein Urteil eines internationalen Schiedsgerichts in Den Haag aufzuheben, das Chinas weitreichende Ansprüche auf den größten Teil der umstrittenen Wasserstraße unter der sogenannten Neun-Strich-Linie zurückwies. Dieses Schiedsverfahren ist kein Schiedsverfahren mehr, wenn es nur eine Partei gibt. Es steht uns also nicht mehr zur Verfügung, sagte er im Januar und fügte hinzu, dass ein Krieg keine Option sei und „eine bilaterale Vereinbarung das ist, was uns bleibt“.

In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass Marcos darauf bestanden hat, dass er sich in Bezug auf die Beziehungen seines Landes zu China nicht an die USA wenden werde.

Politische Analysten, die in dem Artikel zitiert werden, behaupten, dass unabhängig von der erklärten Politik der neuen philippinischen Regierung die USA und ihre Partner, insbesondere Australien, „sicherstellen müssen, dass sich das Marcos-Regime nicht zu sehr in die chinesische Einflusszone hineinbeugt“.

Benar News, das zugegebenermaßen von der US-Regierung durch einen jährlichen Zuschuss der United States Agency for Global Media (USAGM) finanziert wird, würde in seinem Artikel „Marcos seen as pro-China; Robredo will likely test Beijing ties“ (Marcos als Pro-China gesehen; Robredo wird wahrscheinlich die Beziehungen zu Peking testen) viel deutlicher werden:

China würde wahrscheinlich freundschaftliche Beziehungen zu den Philippinen unterhalten, wenn Ferdinand Marcos Jr. die Präsidentschaftswahlen nächste Woche gewinnt, während seine Hauptherausforderin, Vizepräsidentin Leni Robredo, geschworen hat, Hilfe beim Schutz der philippinischen Gewässer im Südchinesischen Meer zu suchen, so amerikanische Analysten.

Diese „Erkenntnis“ stammt aus einem Interview von Benar News mit dem ebenfalls von der US-Regierung finanzierten Center for Strategic and International Studies (CSIS), dessen Analyst Greg Poling behauptete:

Marcos ist der pro-pijingfreundlichste aller Kandidaten. Er ist der pro-chinesischste in einem System, in dem die meisten Menschen anti-chinesisch sind. Er meidet die Presse und Debatten, und was wir haben, sind diese spontanen Äußerungen, die pro-chinesisch sind. Er ist ein Freund der chinesischen Botschaft. Marcos‘ Gegnerin bei der Wahl war Leni Robredo. Sie diente als Vizepräsidentin neben Präsident Duterte (auf den Philippinen werden Präsident und Vizepräsident getrennt gewählt, so dass gegnerische Politiker Seite an Seite amtieren können).

In dem Artikel von Benar News wird ihre Haltung gegenüber China und den USA beschrieben:

Poling sagte, Robredo sei vielleicht nicht ideologisch pro-amerikanisch oder eine „Cheerleaderin für die Allianz“, aber sie scheine eine Nationalistin zu sein, die Verbündete um Hilfe in dem sich seit Jahren hinziehenden Territorialstreit bitten könne. Sie ist pragmatisch, was das Südchinesische Meer angeht. Sie ist der Meinung, dass China eine Bedrohung darstellt und die Rechtsstaatlichkeit im Südchinesischen Meer verletzt, sagte Poling und fügte hinzu, dass es Grund zu der Annahme gebe, dass ihr Sieg das philippinisch-amerikanische Bündnis stärken könnte.

Manila ist der größte Verbündete Washingtons in Südostasien, wo ein zunehmend selbstbewusstes China in die ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer Klägerstaaten im umstrittenen Südchinesischen Meer eindringt.

Der Artikel von Benar News versucht zu suggerieren, Robredo sei nicht übermäßig „pro-amerikanisch“. Doch ihre Erfolgsbilanz spricht eine andere Sprache.

Robredo war Washingtons Wunschkandidatin

Robredo hat zuvor für eine juristische Organisation gearbeitet, die von ausländischen Regierungen und Stiftungen finanziert wird, darunter auch von der US-Regierung über USAID. Rouge stellt in einem Artikel mit dem Titel „The Evolution of Leni Robredo: How the VP Underdog Became the Race’s Strongest Contender“ fest:

Robredo bekam einen Job bei SALIGAN (Sentro ng Alternatibong Lingap Pangligal), einer alternativen Rechtshilfegruppe, die an der Ateneo de Manila University gegründet wurde und ihren Sitz in Bicol hat. „Wir waren wie Gemeindeorganisatoren“, sagt sie über ihre Arbeit. Das Team reiste in entlegene Gemeinden, die kaum oder gar keinen Zugang zu Rechtshilfe hatten, und bot dort paralegale Hilfe an.

Sie verbrachte ein Jahrzehnt bei SALIGAN, einer Organisation, die jahrelang direkt und als Teil eines größeren juristischen Netzwerks von der US-Regierung finanziert wurde und mit ihr bei der Gestaltung und Einmischung in die staatlichen Institutionen der Philippinen zusammengearbeitet hat.

In einem USAID-Dokument aus dem Jahr 2008 wird dies erklärt:

Eine der ALGs, Saligan, hat Berichten zufolge fast 500 Rechtsanwaltsgehilfen ausgebildet, die die Landreformanträge der Bauern durch die Verwaltungsverfahren des Ministeriums für Agrarreform begleiten. Die Organisation spielte auch eine Schlüsselrolle, als es darum ging, die Stadtregierung von Naga dazu zu bewegen, einen Volksrat einzurichten – ein ständiger offizieller Beratungskanal für NRO-Beiträge zum Funktionieren der städtischen Dienste.

Angesichts der Tatsache, dass „NGOs“ eines der wichtigsten Mittel der USA sind, um sich in die internen politischen Angelegenheiten der Zielländer einzumischen, bedeutet die Rolle von SALIGAN bei der Schaffung von Räten als „beratende Kanäle für den Input von NGOs“, dass die von den USA unterstützten Organisationen die Möglichkeit haben, direkt Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen.

Im Jahr 2018 würde Robreto als Vizepräsident an einem Programm des US National Endowment for Democracy (NED) teilnehmen – dem Young Leaders for Good Governance (YLGG) Fellowship.

Das von der US-Regierung finanzierte Programm soll nicht nur Einfluss darauf nehmen, wer in der philippinischen Regierung Führungsaufgaben übernimmt, sondern auch darauf, welche Art von Politik sie gestalten – im Wesentlichen sollen pro-amerikanische politische Kader im Herzen der philippinischen Regierung aufgebaut werden.

In einem Artikel des International Republican Institute (IRI) mit dem Titel „Why is it Important to Have Local Level Citizen-Centered Governance in the Philippines“?

Die Stipendiaten fühlten sich besonders geehrt, dass die Vizepräsidentin der Philippinen, Leni Robredo, bei der Abschlusszeremonie sprach. Vizepräsidentin Robredo sprach über die Bedeutung der Förderung einer guten Regierungsführung und die entscheidende Rolle, die diese Stipendiaten für die Zukunft der Philippinen spielen, in der sie „innovativ sein und nach besseren Wegen suchen sollten, um Probleme zu lösen, Denkweisen zu ändern, Risiken einzugehen und erfolgreiche Politiker zu sein, ohne ihre Werte zu opfern.“

Während die USA China vorwerfen, dass es versucht, Nationen rund um den Globus im Widerspruch zu den US-Interessen allein durch Handel und Infrastrukturinvestitionen zu beeinflussen, muss man sich nur die Reaktion Washingtons vorstellen, wenn es China wäre, das „Führungsprogramme“ organisiert, um seine eigenen politischen Kader auszubilden und an die Macht zu bringen.

Die Dringlichkeit der militärischen „Zusammenarbeit“ zwischen den USA und Philippinen

Ein kürzlich veröffentlichtes Papier der RAND Corporation mit dem Titel „Ground-Based Intermediate-Range Missiles in the Indo-Pacific – Assessing the Positions of U.S. Allies“ (Bodengestützte Mittelstreckenraketen im Indopazifik – Bewertung der Positionen der US-Verbündeten) konzentriert sich auf die Notwendigkeit für die USA, Mittelstreckenraketen in Schlagdistanz zu China zu platzieren. Diese Raketen und andere militärische Mittel sind die Voraussetzung für einen konventionellen Krieg der USA gegen China – einen konventionellen Krieg, den die USA bis zum Jahr 2025 für absolut notwendig halten, um zu verhindern, dass China die USA wirtschaftlich und militärisch unumkehrbar überholt.

In dem Papier werden speziell die Philippinen erwähnt:

Das Bündnis der USA mit den Philippinen befindet sich in einem Zustand des Wandels. Während die philippinische Öffentlichkeit und die Eliten im Allgemeinen die Vereinigten Staaten und das Bündnis selbst unterstützen, hat der derzeitige Präsident Rodrigo Duterte eine Politik verfolgt, die sich negativ auf die Beziehungen auswirkt. Insbesondere seit seiner Wahl im Mai 2016 hat Duterte engere Beziehungen zu Peking befürwortet und gleichzeitig eine Politik verfolgt, die zentrale Säulen des amerikanisch-philippinischen Bündnisses schwächt. Auch wenn Duterte in Bezug auf diese Ansätze einen gewissen Rückzieher gemacht hat, was zu einer gewissen Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und den Philippinen geführt hat, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Philippinen die Stationierung von US-GBIRMs akzeptieren, solange künftige philippinische Führer eine ähnliche Politik verfolgen, einschließlich der Ablehnung einer ständigen US-Militärpräsenz.

Da die US-Strategie zur Einkreisung, Eindämmung und möglichen Führung eines konventionellen Krieges gegen China in hohem Maße davon abhängt, dass diese Raketen und andere militärische Mittel an Chinas Peripherie – insbesondere in Bezug auf Taiwan – in Stellung gebracht werden, ist die Sicherung einer ausreichenden US-Militärpräsenz auf den Philippinen von entscheidender Bedeutung. Da eine solche Präsenz, die ausschließlich der Bedrohung Chinas dient, die chinesisch-philippinischen Beziehungen, einschließlich der bedeutenden Wirtschaftsbeziehungen, gefährden würde, würde keine vernünftige Regierung dies zulassen.

Die Bildung der Marcos-Regierung wird viel darüber aussagen, wie sich die philippinische Politik sowohl gegenüber China als auch gegenüber den USA entwickeln wird, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die USA, sollte die neue Regierung versuchen, engere Beziehungen zu China aufzubauen und die Versuche der USA ablehnen, sie in eine regionale Front gegen Peking einzubinden, zu gegebener Zeit alle bekannten Instrumente einsetzen werden, um die Regierung zu zwingen oder sogar zu stürzen.

Wenn die USA bereits davon überzeugt sind, dass die Marcos-Regierung nicht zu einer Anti-China-Politik übergehen wird, könnten sie bereits vor dem Amtsantritt von Marcos Ende Juni mit Hilfe umfangreicher Medien-, NRO- und politischer Netzwerke, die von der NED finanziert werden, mit destabilisierenden Maßnahmen beginnen. Solche Bemühungen würden mit von Jugendlichen angeführten Protesten beginnen, bei denen unbegründete Behauptungen über „Wahlbetrug“ aufgestellt werden. Solche Proteste sind bereits im Gange.

Die New York Times behauptet in ihrem Artikel „Marcos Win Prompts Protests in the Philippines“:

Junge Wähler, die sich während des Präsidentschaftsrennens um Leni Robredo geschart hatten, versammelten sich, um ihrer Frustration über die vorläufigen Ergebnisse Ausdruck zu verleihen, die ihre überwältigende Niederlage zeigten.

Der Artikel behauptet auch:

Mehrere Wahlbeobachter sagten, sie hätten seit der Abstimmung am Montag Tausende von Berichten über wahlbezogene Unregelmäßigkeiten erhalten. Eine der größten Sorgen waren schlecht funktionierende Wahlmaschinen. VoteReportPH, ein Wahlbeobachter, sagte, die Pannen hätten „den Wahlprozess stark beeinträchtigt“.

VoteReportPH ist ein Zusammenschluss US-amerikanischer, westlicher und von Verbündeten finanzierter Organisationen. „UP Internet Freedom Network“ zum Beispiel gibt auf seiner Website zu, von dem von der taiwanesischen Regierung finanzierten DoubleThink Lab und dem von der westlichen Regierung finanzierten „Civicus“-Netzwerk finanziert zu werden. Es ist nur eines von vielen US-finanzierten Netzwerken, die die aktuellen Proteste eifrig unterstützen.

Es liegt auf der Hand, dass Washington einen anderen Wahlausgang anstrebt und die inzwischen bekannten Mittel der von den USA geförderten „farbigen Revolution“ einsetzen wird, um die neue Regierung zu zwingen, ihre Beziehungen zu China zu sabotieren und sich selbst als weiteren US-Vertreter zu militarisieren. Sollte dies nicht gelingen, würden die USA versuchen, diese Regierung zu stürzen und durch eine Regierung zu ersetzen, die den Wünschen Washingtons besser entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie lange die jüngsten Proteste andauern und ob die Philippinen diesen Balanceakt mit Bravour meistern, die sozioökonomische Stabilität sichern und die zahlreichen Chancen nutzen können, die der regionale und globale Aufstieg Chinas bietet, oder ob die Marcos-Regierung durch die Einmischung der USA ins Straucheln gerät und die Philippinen in ein inneres Chaos stürzt, das das Land zumindest als Partner für China ausschließt.