Bill Gates plant eine neue katastrophale Ansteckung

Während des Ereignisses 201, das weniger als drei Monate vor dem Ausbruch von COVID-19 stattfand, haben sie alles in aller Deutlichkeit dargelegt.

Im Laufe der Zeit ist klar geworden, dass die globalistische Kabale, die eine Ein-Welt-Regierung anstrebt, uns immer wieder sagt, was sie zu tun gedenkt. Pandemie-Simulationen auf dem Tisch sind unter anderem eine Art Generalprobe

Im Jahr 2017 führte das Johns Hopkins Center of Health Security eine Coronavirus-Pandemiesimulation mit dem Namen SPARS Pandemic 2025-2028 Szenario durch. Im Oktober 2019 veranstaltete die Bill & Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins und dem Weltwirtschaftsforum das Event 201

Wie beim SPARS-Pandemie-Szenario ging es auch bei Ereignis 201 um den Ausbruch eines hochinfektiösen Coronavirus, aber der primäre (wenn nicht sogar einzige) Schwerpunkt der Übung war die Frage, wie Informationen kontrolliert und „Fehlinformationen“ unter Kontrolle gehalten werden können, und nicht, wie Abhilfemaßnahmen effektiv entdeckt und weitergegeben werden können

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten Gates, Johns Hopkins und die Weltgesundheitsorganisation gemeinsam eine „globale Übung“ mit dem Titel „Catastrophic Contagion“, bei der es um einen neuartigen Erreger namens „Schweres epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom 2025“ (SEERS-25) ging, der vorwiegend Kinder und Jugendliche befällt

Das Enterovirus D68 wird typischerweise mit Erkältungen und grippeähnlichen Erkrankungen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht. In seltenen Fällen kann es auch virale Meningitis und akute schlaffe Myelitis verursachen, eine neurologische Erkrankung, die zu Muskelschwäche und Verlust der Reflexe führt. Das Virus, das in der Simulation von Catastrophic Contagion modelliert wurde, scheint dem Enterovirus D68 ähnlich zu sein, nur schlimmer

Im Laufe der Zeit ist klar geworden, dass die globalistische Kabale, die eine Ein-Welt-Regierung anstrebt, uns immer wieder sagt, was sie vorhat. Sie halten Generalproben in Form von Tischübungen ab und haben ihre Pläne im Laufe der Jahre in verschiedenen Berichten und Weißbüchern offengelegt.

Ich habe den Kanal, der das obige Video gepostet hat, schon seit einiger Zeit abonniert. Sie hat nur 10.000 Abonnenten, aber sie hat wirklich erstaunliche Inhalte. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich dieses Video sichern konnte, da es nicht weit verbreitet ist. Noch überraschender ist, dass ihr Kanal nicht abgeschaltet wird.

COVID Generalproben

So führte das Johns Hopkins Center of Health Security 2017 eine Coronavirus-Pandemie-Simulation mit dem Namen SPARS Pandemic 2025-2028 durch. Bei dieser Übung wurden „Kommunikationsdilemmata in Bezug auf medizinische Gegenmaßnahmen, die in einem Pandemieszenario auftreten könnten“, hervorgehoben und betont.

Im Oktober 2019, weniger als drei Monate vor dem Ausbruch von COVID-19, veranstaltete die Bill & Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins und dem Weltwirtschaftsforum das Event 201.

Wie beim SPARS-Pandemie-Szenario ging es bei dieser Übung um den Ausbruch eines hochinfektiösen Coronavirus, aber der primäre (wenn nicht sogar der einzige) Schwerpunkt der Übung war die Frage, wie Informationen kontrolliert und „Fehlinformationen“ in Schach gehalten werden können, und nicht, wie Heilmittel effektiv entdeckt und weitergegeben werden können.

Die Zensur sozialer Medien spielte im Plan Event 201 eine wichtige Rolle, und in der realen Welt von 2020 bis heute wurden genaue Informationen über die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und über Impfschäden dank sozialer Medien und der Zensur gegenteiliger Standpunkte durch Google tatsächlich weltweit unterdrückt.

Wir wissen jetzt, dass diese Zensur illegal von US-Regierungsbeamten gesteuert wurde, einschließlich Dr. Anthony Fauci, der kürzlich zu seiner Rolle bei der Online-Zensur von COVID-Informationen befragt wurde.

Beide Simulationen, SPARS und Event 201, waren ein Vorgeschmack auf das, was schließlich im wirklichen Leben während COVID geschah.

Übung „Katastrophale Ansteckung“

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten Gates, Johns Hopkins und die Weltgesundheitsorganisation gemeinsam eine „globale Übung“ mit dem Titel „Catastrophic Contagion“, bei der es um einen neuartigen (und bislang fiktiven) Erreger namens „schweres epidemisches Enterovirus-Respirations-Syndrom 2025“ oder kurz SEERS-25 ging.

Das Enterovirus D68 wird typischerweise mit Erkältungen und grippeähnlichen Erkrankungen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht. In seltenen Fällen kann es auch eine virale Meningitis und eine akute schlaffe Myelitis verursachen, eine neurologische Erkrankung, die zu Muskelschwäche und zum Verlust der Reflexe in einer oder mehreren Extremitäten führt.

„Das Virus, das sie in der Simulation von Catastrophic Contagion modelliert haben, scheint dem Enterovirus D68 zu ähneln, aber schlimmer zu sein“.

Die Enteroviren A71 und A6 sind als Verursacher der Hand-, Fuß- und Mundkrankheit bekannt, während das Poliovirus, das prototypische Enterovirus, die Kinderlähmung (Poliomyelitis) verursacht, eine potenziell lebensbedrohliche Form der Lähmung, die vor allem Kinder unter 5 Jahren betrifft. Das Virus, das sie in dieser Simulation modelliert haben, scheint also dem Enterovirus D68 zu ähneln, nur schlimmer.

Afrikanische Führungspersönlichkeiten für das Narrativ schulen

Bezeichnenderweise konzentrierte sich die Übung „Catastrophic Contagion“ darauf, Führungskräfte in afrikanischen Ländern einzubinden und darin zu schulen, das Drehbuch zu befolgen. Zu den Teilnehmern gehörten 10 aktuelle und ehemalige Gesundheitsminister und hochrangige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens aus Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur, Indien und Deutschland sowie Gates selbst.

Die afrikanischen Länder haben während der COVID-Pandemie häufiger als andere das Drehbuch verlassen und sind bei der Impfung nicht in die Fußstapfen der Industrieländer getreten. Infolgedessen stehen die Impfstoffhersteller nun vor dem Problem, eine große Kontrollgruppe zu haben, da die COVID-Impfung auf dem afrikanischen Kontinent nur zu 6 % angenommen wurde.

Es überrascht nicht (für die Eingeweihten), dass Afrika in Bezug auf COVID-19-Infektionen und damit verbundene Todesfälle weitaus besser abschneidet als die Industrieländer mit hohen COVID-Impfraten.8

Die Studie „Catastrophic Contagion“ prognostiziert, dass SEERS-25 weltweit 20 Millionen Menschen töten wird, darunter 15 Millionen Kinder, und dass viele, die die Infektion überleben, mit Lähmungen und/oder Hirnschäden zurückbleiben werden. Mit anderen Worten, der „Hinweis“ lautet, dass die nächste Pandemie wahrscheinlich eher Kinder als ältere Menschen treffen wird, wie es bei COVID-19 der Fall war.

Dies ist ein interessantes Zusammentreffen, da die Zahl der Kleinkinder und jungen Kinder, die mit Influenza und dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) ins Krankenhaus eingeliefert werden, bereits in die Höhe geschnellt ist.

COVID-Impfungen zerstören das Immunsystem der Menschen

Zufälligerweise haben Forscher im vergangenen Jahr davor gewarnt, dass die COVID-Impfung das Immunsystem der Menschen dysregulieren und zerstören könnte, so dass sie anfällig für alle Arten von Infektionen werden. Laut einer Studie, die im Mai 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, programmiert die COVID-Impfung von Pfizer/BioNTech „sowohl die adaptive als auch die angeborene Immunantwort um und führt zu einer Verarmung des Immunsystems“.

Im August 2021 warnte auch eine französische Gruppe von Experten für pädiatrische Infektionskrankheiten, dass die „Immunitätsschuld“, die durch die fehlende Exposition gegenüber häufigen Viren und Bakterien während der COVID-Schließungen und Schulschließungen verursacht wird, Kinder dazu prädisponieren könnte, in Zukunft mehr Infektionen zu erleiden.

Sie sagten voraus, dass der Rückgang der Viren- und Bakterienexposition, der das Immunsystem Ihres Kindes trainiert, zu einem Wiederanstieg einer Vielzahl von Infektionskrankheiten, einschließlich Grippe und RSV, führen könnte, was genau das ist, was wir jetzt beobachten. Wenn dann noch ein modifiziertes Enterovirus hinzukommt, ist es nicht schwer zu verstehen, wie Eltern so erschreckt werden können, dass sie ihre Kinder zu weiteren Impfungen anmelden – auch Eltern in afrikanischen Ländern.

Warum es weiterhin künstliche Pandemien geben wird

An diesem Punkt ist es ziemlich klar, dass die „Biosicherheit“ das Mittel der Wahl ist, mit dem die globalistische Kabale die Macht über die Welt an sich reißen will. Die WHO arbeitet daran, sich die alleinige Macht über die Pandemiebekämpfung weltweit zu sichern, und zwar durch ihren internationalen Pandemievertrag, der, wenn er umgesetzt wird, die Souveränität aller Mitgliedsstaaten auslöschen wird.

Letztlich beabsichtigt die WHO, die gesamte Gesundheitsversorgung zu diktieren. Am 13. Dezember 2022 gab die WHO bekannt, dass Sir Jeremy Farrar, Leiter des Wellcome Trust – der mit Dr. Anthony Fauci zusammenarbeitete, um das COVID-Laborleck zu unterdrücken – zu ihrem neuen Chefwissenschaftler ernannt wurde.

Das Pandemie-Abkommen der WHO ist das Tor zu einem globalen, totalitären Regime von oben nach unten, zu einer Ein-Welt-Regierung. Aber um diese Macht zu sichern, braucht sie mehr Pandemien. COVID-19 allein hat nicht ausgereicht, um alle für eine zentralisierte Pandemiebekämpfungseinheit zu gewinnen, und das wussten sie wahrscheinlich von Anfang an.

Der Grund, warum wir sicher sein können, dass es weitere Pandemien geben wird, sei es durch Angst und Hype allein oder durch eine tatsächliche Biowaffe, die genau zu diesem Zweck geschaffen wurde, liegt darin, dass der Übernahmeplan, auch bekannt als „The Great Reset„, auf der Prämisse beruht, dass wir eine globale Überwachung der Biosicherheit und eine zentralisierte Reaktion benötigen.

Die Biosicherheit wiederum ist die Rechtfertigung für einen internationalen Impfpass, dem die G20 gerade zugestimmt haben, und dieser Pass wird auch Ihre digitale Identifikation sein. Dieser digitale Ausweis wird dann mit Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit, Ihrem persönlichen CO2-Fußabdruck, Ihren medizinischen Unterlagen, Ihren Bildungsunterlagen, Ihren Arbeitsunterlagen, Ihrer Präsenz in den sozialen Medien, Ihren Einkaufsunterlagen, Ihren Bankkonten und einer programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft sein.

Sobald all diese Teile vollständig miteinander verbunden sind, befinden Sie sich in einem digitalen Gefängnis, und die herrschende Kabale – ob sie bis dahin offiziell eine Ein-Welt-Regierung ist oder nicht – wird die totale Kontrolle über Ihr Leben von der Wiege bis zur Bahre haben.

COVID ist eine globale Propagandaoperation

In dem obigen Video, das ursprünglich im August 2021 veröffentlicht wurde, sprach Professor Piers Robinson, Ph.D., ein Experte für Kommunikation, Medien, Weltpolitik und die Rolle der Propaganda, mit Asia Pacific Today über Propaganda im Zeitalter von COVID.

Wie Robinson feststellte, ist COVID-19 zweifellos die größte und ausgeklügelteste Propagandaoperation der Geschichte. Im Jahr 2020 wurden in großem Umfang psychologische Techniken eingesetzt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, während andere Überzeugungsstrategien dazu dienten, die Menschen dazu zu bringen, die COVID-Maßnahmen zu unterstützen und zu verteidigen, z. B. Maskierung, Isolierung, soziale Distanzierung, Abriegelung und Verhaftungsmandate.

Die Propaganda war es, die die Umsetzung drakonischer und unwissenschaftlicher COVID-Maßnahmen ermöglichte. Ohne Propaganda und gleichzeitige Zensur gegenteiliger Ansichten wäre wenig von dem, was wir erlebt haben, möglich gewesen.

Wie Robinson feststellte, konnte der Einsatz staatlicher Propaganda zwar anfangs als notwendiges Mittel zur Erreichung eines Ziels der öffentlichen Gesundheit – dem Schutz der Menschen vor COVID-bedingten Krankheiten und Todesfällen – gerechtfertigt werden, aber es wurde schnell deutlich, dass dies nicht der Fall war und wahrscheinlich auch nie der Fall war.

COVID-19 wurde stattdessen dazu benutzt, uns die verfassungsmäßigen Rechte und bürgerlichen Freiheiten zu nehmen, und wird immer noch dazu benutzt, soziale, politische und finanzielle Umstrukturierungsziele zu erreichen, und zwar völlig außerhalb demokratischer Prozesse und öffentlicher Kontrolle. Wir wissen auch, dass es nicht um die öffentliche Gesundheit geht:

COVID ist heute nichts anderes als eine weitere endemische Atemwegsinfektion, ähnlich wie eine Erkältung, und

Die COVID-Impfungen verhindern weder die Infektion noch die Ausbreitung des Virus, was die gesamte Prämisse für Impfpässe zunichte macht, aber sie werden trotzdem propagiert.

Wie wurde Gates zum Hohepriester der COVID-Erzählung?

In diesem Zusammenhang hat Politico vor kurzem einen Sonderbericht veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, wie Gates, der über keinerlei medizinische Fachkenntnisse verfügt, die globale COVID-Reaktion ohne nennenswerte Aufsicht kontrolliert hat.

In den ersten Tagen der Pandemie schlossen sich vier Nichtregierungsorganisationen (NRO) zusammen, um Impfstoffhersteller ausfindig zu machen und „gezielte Investitionen in die Entwicklung von Tests, Behandlungen und Impfungen“ zu tätigen, erklärt Politico.

Diese NGOs waren die Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi (eine Gates-Organisation, die Impfstoffe für Entwicklungsländer bereitstellt), der Wellcome Trust (eine britische Forschungsstiftung unter der Leitung von Farrar, der jetzt zum leitenden Wissenschaftler der WHO ernannt wurde) und die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), eine internationale Gruppe für Impfstoffforschung und -entwicklung, die 2017 von Gates und Wellcome mitbegründet wurde.

In Zusammenarbeit mit der WHO machten sich diese vier NGOs – von denen drei von Gates gegründet wurden – dann daran, einen globalen Verteilungsplan für die Tests, Medikamente und Injektionen zu erstellen, in die sie investiert hatten.

Übrigens war Gates zu dieser Zeit auch der größte Geldgeber der WHO, da der damalige Präsident Trump die USA aus der WHO herausgeholt und die Finanzierung eingestellt hatte. Eine Situation mit größeren Interessenkonflikten ist kaum vorstellbar. Die vier Gruppen schmierten auch die Räder der Regierungen.

Zusammen gaben sie mehr als 8,3 Millionen Dollar für Lobbyarbeit bei Gesetzgebern und Beamten in den USA und Europa aus. Eine Reihe von US- und EU-Beamten sowie WHO-Vertretern waren bei einer oder mehreren dieser NRO angestellt, was dazu beitrug, ihre politischen Verbindungen zu festigen.

Eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in Entwicklungsländern tätig sind, darunter Ärzte ohne Grenzen, haben sich dagegen ausgesprochen, dass westlich dominierte Gruppen Entscheidungen über Leben und Tod in ärmeren Ländern treffen.

„‚Was qualifiziert Bill Gates dazu, der US-Regierung Ratschläge zu erteilen und sie zu beraten, wo sie die enormen Ressourcen einsetzen sollten?‘, fragte Kate Elder, leitende Beraterin für Impfstoffpolitik bei der Access Campaign von Ärzte ohne Grenzen“, schreibt Politico.

Eigennütziges Konsortium leitet unsere Pandemiebekämpfung

Der Sonderbericht von Politico geht weiter:

„Jetzt werfen Kritiker erhebliche Fragen über die Gerechtigkeit und Wirksamkeit der Reaktion der Gruppe auf die Pandemie auf – und über die ernsthaften Grenzen der Auslagerung der Pandemiebekämpfung an nicht gewählte, privat finanzierte Gruppen. Ich denke, wir sollten zutiefst besorgt sein“, sagte Lawrence Gostin, ein Professor der Georgetown University, der sich auf das Recht des öffentlichen Gesundheitswesens spezialisiert hat. Um es ganz krass auszudrücken: Mit Geld lässt sich Einfluss kaufen. Und das ist die schlimmste Art von Einfluss. Nicht nur, weil es sich um Geld handelt – obwohl das wichtig ist, denn Geld sollte nicht die Politik diktieren -, sondern auch, weil es sich um bevorzugten Zugang hinter verschlossenen Türen handelt. Gostin sagte, dass eine solche Macht, selbst wenn sie von guten Absichten und Fachwissen angetrieben wird, „antidemokratisch ist, weil sie außerordentlich intransparent und undurchsichtig ist“ und „die normalen Menschen, die Gemeinschaften und die Zivilgesellschaft zurücklässt“ … Viele Experten für globale Gesundheit bezweifeln, dass die Gruppen in der Lage sind, die strengen Nachuntersuchungen durchzuführen, die für den Aufbau eines stärkeren globalen Reaktionssystems für die Zukunft erforderlich sind. Niemand zieht diese Akteure wirklich zur Rechenschaft“, so Sophie Harman, Professorin für internationale Politik an der Queen Mary University of London. Dabei sind sie es, die unsere Fähigkeit, auf Pandemien zu reagieren, wirklich beeinflussen… Wenn die Regierungen nicht die Führung bei der Pandemievorsorge übernehmen, sind die vier Organisationen zusammen mit ihren Partnern in der globalen Gesundheitsgemeinschaft die einzigen Einrichtungen, die in der Lage sind, bei der weltweiten Reaktion auf einen verheerenden Ausbruch – wieder einmal – eine Führungsrolle zu übernehmen. Sie finanzieren sich durch ihre eigenen Fähigkeiten oder durch Stiftungen und Trusts. Aber wenn sie sich in multilaterale Angelegenheiten einmischen, wer wacht dann über sie?“, sagte ein ehemaliger hoher US-Beamter. Ich kenne die Antwort darauf nicht. Das ist ziemlich provokant.'“

Abschließende Überlegungen

Letztendlich haben wir also bereits eine Pseudo-Eine-Welt-Regierung in Form von Gates‘ NGOs. Sie treffen Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, die den einzelnen Nationen und/oder Staaten überlassen werden sollten, und sie treffen Entscheidungen, mit denen sie ihre eigenen Taschen füllen können, unabhängig davon, was mit der öffentlichen Gesundheit geschieht.

Sie koordinieren und synchronisieren die Pandemiekommunikation während dieser simulierten Übungsläufe, und wenn dann die reale Situation eintritt, wird das vorgeplante Drehbuch einfach wortwörtlich abgespielt.

Die afrikanischen Staaten haben sich bei COVID nicht an das Drehbuch gehalten, weshalb sie sich bei der neuesten Simulation auf die afrikanischen Führer konzentrieren. Sie müssen die afrikanische Kontrollgruppe loswerden, indem sie sie mit Masseninjektionen und dem ganzen Rest an Bord holen. Im Grunde handelt es sich um eine Rekrutierungsmaßnahme.

Und schließlich ist mit der Erklärung der G20, einen internationalen Impfpass unter der Schirmherrschaft der WHO einzuführen, und dem Pandemievertrag der WHO alles darauf ausgerichtet, die Kontrolle über die nächste Pandemie zu übernehmen und damit die Grundlage für eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen.

