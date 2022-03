Bill Gates schlägt „Keimspiele“ vor, um eine von den Biowissenschaften angetriebene neue Weltordnung zu schaffen?

Entsteht angesichts einer schrecklichen Invasion in der Ukraine, die in Echtzeit stattfindet, ein neuer, von den Biowissenschaften angetriebener „Kalter Krieg“? War COVID-19 die Eröffnungssalve in einer neuen Art von globalem Wettrüsten zwischen den Supermächten? Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, ist der Meinung, dass dies der Fall sein könnte, denn der Microsoft-Gründer, Finanzier des öffentlichen Gesundheitswesens und von Impfstoffen prophezeit bioterroristische Anschläge und die notwendigen vorausschauenden „Keimspiele“ sowie Milliarden an Steuergeldern, die für den Aufbau einer neuen Weltordnung erforderlich sind. Das jüngste Eingeständnis von US-Beamten, dass es in der Ukraine Biolabore gibt, über die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät | United Nations (17. Februar 2022) – YouTube on Ukraine und die Sorge, dass gefährliche Biomaterialien in russische Hände fallen könnten, ist sicherlich kein beruhigender Gedanke.

Der beunruhigende chinopische Ton, der von der chinesischen Presse ausging, beunruhigte die aufmerksamen Beobachter seit Beginn der COVID-19. In der Anfangsphase behaupteten die staatlichen Medien Chinas häufig, dass China besser auf die Pandemie reagieren könne. Das erschien seltsam. Warum sollte es angesichts der drohenden Gefahr der gefährlichsten Pandemie seit einem Jahrhundert nicht mehr wissenschaftliche Zusammenarbeit geben? Auf amerikanischer Seite unterstützte TrialSite die Operation Warp Speed des US-Präsidenten, äußerte jedoch Bedenken, dass sie nationalistisch anmutet. Schließlich kennen Viren keine Grenzen. TrialSite bezeichnete die Operation als potenziellen „game changer“ und warf gleichzeitig zahlreiche Fragen auf: Warum war sie so sehr auf nationale Interessen ausgerichtet? Warum flossen die vom Steuerzahler bereitgestellten Mittel überwiegend in die Entwicklung neuartiger Markentherapien und nicht in die Erforschung kostengünstiger, wiederverwendeter Therapien? Natürlich stellte sich später heraus, dass dieses Unterfangen auch etwas Gutes hatte, aber es gab auch eine Menge Verschwendung und die erwartete Umverteilung von Geldern von der Öffentlichkeit zu gut positionierten Regierungsvertretern und ausgewählten Unternehmen.

Was auch immer die Quelle von SARS-CoV-2 sein mag (Zoonose, Laborleck oder etwas anderes), der Erreger trat erstmals in Wuhan auf und eröffnete damit vielleicht ein neues Kapitel in der modernen Menschheitsgeschichte. Die Regierungen haben sich nicht sofort zusammengetan und zusammengearbeitet, zumindest nicht auf wissenschaftlicher Ebene, sondern haben sich in nationale oder supranationale Machtsphären von geopolitischem Interesse zurückgezogen, mit drei konkurrierenden Zentren der Impfstoff-Forschung und -Entwicklung: dem „Westen“ (z. B. Nordamerika, Europa und Australien/Neuseeland), China und Russland. Es kam zu Abriegelungen und verschiedenen Maßnahmen, wobei China mit seinem autoritären Widerstand, der sich in der „Null-Toleranz-COVID-Politik“ manifestierte, eine Vorreiterrolle spielte. Einige westliche Akteure wie Australien und in gewissem Maße auch Neuseeland versuchten jedoch, diesen Ansatz nachzuahmen.

Der Westen drängte mit einer scheinbar überlegenen mRNA-Technologie nach vorn, doch Russland verkündete eine „Premiere“, als TrialSite berichtete, dass es innerhalb weniger Monate die Ziellinie mit einem „zugelassenen“ „Sputnik V“-Impfstoff für COVID-19 überschritten habe. Im Vorfeld dieses Meilensteins kam es zu allen möglichen ethisch fragwürdigen Aktivitäten. Russland ging bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen bis an die Grenzen. So berichtete TrialSite, dass russische Wissenschaftler, die an dem Impfprogramm für Menschen beteiligt waren, sich selbst zu menschlichen Versuchspersonen machten – zu Versuchskaninchen – noch bevor die formellen klinischen Versuche begannen.

Dieses unethische, atemberaubende Verhalten wurde von der Regierung gelobt. Es wurde sogar eine „VIP“-Liste für Impflinge erstellt, auf der angeblich auch Putins Tochter stand. TrialSite unterstellte – vielleicht naiverweise – eine große Kluft zwischen den geopolitischen Impfstoffambitionen Russlands und den Realitäten des Biowissenschaftssektors dieses Landes.

Doch die frühzeitige Zulassung von Sputnik V war in Wirklichkeit ein Marketing-Ereignis. Es war ein Meilenstein, den der Biotech-Sponsor, der Russia Direct Investment Fund (RDIF), als Meilenstein für die Geschäftsentwicklung nutzte, um seine „Impfstoffdiplomatie“-Kampagne zu starten.

China tat dasselbe und entwickelte schnell Impfstoffe, die entweder direkt oder indirekt vom Staat unterstützt wurden. Sie vermarkteten ihre fragwürdigen Produkte aggressiv in den Entwicklungsländern.

Einige Pressevertreter in den LMIC-Ländern machten sich Gedanken über die warnenden Botschaften von TrialSite. Auf den Philippinen beispielsweise zitierte PhilStar Global TrialSite mit der Empfehlung, das südostasiatische Land solle es mit dem russischen Impfstoff langsam angehen lassen.

Sowohl China als auch Russland würden darum konkurrieren, den Markt für Impfstoffe in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen aufzuteilen, während die reichen westlichen Volkswirtschaften das exklusive Territorium für multinationale Big-Pharma-Konzerne oder stark finanzierte Biotech-Unternehmen seien: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson und Johnson und AstraZeneca (Oxford). Ein früher Impfstoff von AstraZeneca/Oxford wurde auf dem unteren Markt vertrieben, da er billiger zu produzieren und zu vertreiben war. Es wurden Sicherheitsbedenken in Bezug auf die mRNA, Johnson und Johnson und AstraZeneca dokumentiert.

Wettbewerb statt Zusammenarbeit war die Regel, und traditionelle Verbündete wie die Vereinigten Staaten und Kanada trennten sich schon früh während der Pandemie. Möglicherweise aufgrund politischer Spannungen zwischen dem damaligen US-Präsidenten (Trump) und dem kanadischen Premierminister schloss letzterer einen Vertrag mit einem chinesischen Biotech-Unternehmen ab, das enge Beziehungen zu Kanada unterhält. In einem Drama, über das nur wenige westliche Medien berichteten, ließ der chinesische Zoll das Prüfpräparat nicht passieren, was die zunehmenden Spannungen noch verstärkte. Wie konnte es zu einem solchen Verhalten während der tödlichsten Pandemie seit der Spanischen Grippe kommen?

Die USA weigerten sich, Impfstoffe an bestimmte Länder zu liefern (z. B. an solche, gegen die sie Sanktionen verhängt hatten), während LMICs wie Honduras Taiwan anerkannten, dass sie keine preiswerten Impfstoffe aus China erhalten würden. In ähnlicher Weise rannten die Führungskräfte des russischen RDIC um die Welt und schlossen Impfstoffverträge ab, versprachen aber letztendlich zu viel und lieferten zu wenig. Isolierte Nationen wie Kuba entschieden sich für einen Alleingang und entwickelten ihre eigenen Impfstoffe.

Die westliche Pharmaindustrie steht an der Spitze der Pyramide der Biowissenschaften. Doch nun verschmelzen der Staat, die Finanzmacht und die Biowissenschaften zu einem neuen, supranationalen Nexus von Macht und Einfluss – ein wirtschaftlicher und geopolitischer Motor mit tiefgreifenden Auswirkungen, wie Bill Gates erkannt hat.

Orakel der Biowissenschaften oder Finanzförderer

Gates wird zu einem immer bedeutenderen Akteur in der Welt der Impfstoffentwicklung, da er sein Vermögen nutzt, um in eine Reihe von gemeinnützigen und gewinnorientierten Aktivitäten zu investieren. TrialSite berichtete über die unerwarteten Gewinne, die Gates mit seiner Investition in BioNTech erzielte (dasselbe Unternehmen, mit dem Pfizer kurz darauf einen Vertrag abschloss, der zu Impfstoffeinnahmen von mehr als 30 Milliarden Dollar im ersten Jahr führte. Gates hat in nur zwei Jahren eine 10-fache Rendite erzielt!

Gates warnt nun die Welt, dass die Staaten (nationale und supranationale Einrichtungen) sich sowohl auf globale Pandemien als auch auf regionale Bioterroranschläge vorbereiten müssen, indem sie weitere Milliarden Dollar in die biotechnologische Forschung und Entwicklung investieren.

In einem Interview mit Jeremy Hunt, dem Vorsitzenden des britischen Gesundheitsausschusses, schlug Gates sogar vor, dass Regierungen so genannte „germ games“ organisieren, planen und durchführen sollten, um für solche Krisen zu üben, berichtet Sky News.

Doch nach Gates‘ Ansicht hören die Ausgaben damit nicht auf. Die britischen Medien berichten, dass der Microsoft-Gründer „die Bildung einer neuen milliardenschweren Pandemie-Task-Force der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“ fordert und erklärt:

„Man braucht wahrscheinlich etwa eine Milliarde pro Jahr für eine Pandemie-Taskforce auf WHO-Ebene, die die Überwachung durchführt und tatsächlich das tut, was ich ‚Keimspiele‘ nenne, wo man übt.“ Und weiter: „Was wäre, wenn ein Bioterrorist die Pocken auf 10 Flughäfen einschleppen würde? Wie würde die Welt darauf reagieren? Es gibt natürlich verursachte Epidemien und durch Bioterrorismus verursachte Epidemien, die noch viel schlimmer sein könnten als das, was wir heute erlebt haben, und dennoch sollte uns der Fortschritt in der medizinischen Wissenschaft die Mittel an die Hand geben, mit denen wir es dramatisch besser machen können.“

Weitere Milliarden werden folgen

Gates hat sein persönliches Vermögen über Stiftungen in solche Arbeiten gesteckt und versucht nun, die Weltbevölkerung und natürlich auch seine finanzielle Nachkommenschaft durch diese auf die öffentliche Gesundheit ausgerichtete Investitionsstrategie zu unterstützen. Er erklärte, dass Amerika und das Vereinigte Königreich dazu in den nächsten Jahren „Dutzende von Milliarden“ in Forschung und Entwicklung investieren müssen. Warum nicht, schlägt Gates vor, denn ein praktischer Nutzen wie die Suche nach einem Heilmittel für häufige Krankheiten wie die Grippe könnte ein Vorteil sein.

Dieses hochfliegende Denken kommt mir bekannt vor. Während der Pandemie berichtete TrialSite über buchstäblich zig Milliarden an Steuergeldern, die für neue Impfstoffe und Therapien ausgegeben wurden. Ja, es wurden einige innovative Impfstoffe entwickelt; ja, sie haben laut den meisten Gesundheitsbehörden die Zahl der Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle verringert; aber die Zahl der Todesfälle in Amerika ist die höchste aller Nationen, und einfach die „Impfskeptiker“ systematisch zu beschuldigen ist mehr als unaufrichtig – es ist gefährlich für eine offene und freie Gesellschaft. Eine beispiellose föderale Überregulierung hat die medizinische Praxis gestört und zu einer starren Hierarchie von oben nach unten bei der Durchführung von Behandlungen geführt, was alle möglichen Arten von Chaos im Gesundheitssystem verursacht hat, ganz zu schweigen von einem noch nie dagewesenen Maß an Misstrauen in Institutionen, die in den vergangenen Jahren den Goldstandard darstellten.

Die Erzählung von Gates deutet auf eine Weltsicht hin, die auch in Zukunft massive Investitionen in die Biowissenschaften vorantreiben wird und das Zusammenwirken von Markt- und Regierungskräften fördert, die den wenigen, die zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um auf Biotech-Gold zu stoßen, unglaubliche Reichtümer bescheren.