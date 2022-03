Nachdem Facebook Gewalt gegen Russen befürwortet, dankt Zelensky Zuckerberg dafür, dass er den Propagandakrieg gewonnen hat

„Es ist auch ein harter Kampf der Deutungshoheit.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij dankte Facebook für seine Hilfe beim Sieg im Propagandakrieg, nachdem die Plattform angekündigt hatte, Aufrufe zur Gewalt gegen Russen zuzulassen.

Nachdem Facebook in der vergangenen Woche Lob für das pro-ukrainische Neonazi-Bataillon Asow erlaubt hatte, erklärte es nun, dass es „Aufrufe zur Gewalt gegen Russen“ erlauben werde.

„Als Folge der russischen Invasion in der Ukraine haben wir vorübergehend Formen der politischen Meinungsäußerung zugelassen, die normalerweise gegen unsere Regeln verstoßen würden, wie z.B. gewalttätige Äußerungen wie ‚Tod den russischen Invasoren‘. Glaubwürdige Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten werden wir weiterhin nicht zulassen“, sagte ein Meta-Sprecher in einer Erklärung.

Moskau reagierte mit einem Verbot von Facebook und Instagram in Russland.

Präsident Zelensky bedankte sich auf Twitter bei Zuckerberg für seine Unterstützung der Ukraine im „Informationsraum“.

„Krieg ist nicht nur eine militärische Auseinandersetzung auf UA-Land. Es ist auch ein erbitterter Kampf im Informationsraum“, twitterte Zelensky. „Ich möchte @Meta und anderen Plattformen danken, die eine aktive Position einnehmen, die den Ukrainern helfen und ihnen zur Seite stehen.“

