Die COVID-Beschränkungen werden zwar abgebaut, aber die globale Kontrolle wird verstärkt

childrenshealthdefense.org: Das Fazit zu diesem kritischen Zeitpunkt ist einfach: Lassen Sie sich nicht durch die neueste Propaganda in Selbstzufriedenheit (oder Ablenkung) wiegen, sondern sagen Sie einfach nein und halten Sie sich nicht daran.

Während der 24 harten Monate der Abriegelung, Maskierung, Vorschrift und Segregation versuchen die etablierten Medien, die schwerwiegenden und oft lebensbedrohlichen Folgen dieser Maßnahmen als „unbeabsichtigt“ hinzustellen – seien es Impfschäden, wirtschaftliche Zerstörungen, eine steigende Selbstmordrate bei Kindern oder die Zunahme von Babys und Kleinkindern, die eine Sprachtherapie benötigen.

Die schärfste Form der Kritik, die die Medien aufzubringen scheinen, besteht darin, sich bei den politischen Entscheidungsträgern dafür zu entschuldigen, dass sie „COVID falsch verstanden haben“.

Schon früh haben Children’s Health Defense und andere unabhängige Stimmen die Subrosa-Agenda der Regierung als eine absichtliche, sektorübergreifende Anstrengung bezeichnet, die von Zentralbankern und milliardenschweren Technokraten angeführt wird, um die Welt in ein globales Kontrollnetz zu verstricken – mit anderen Worten: eine moderne digitale Sklaverei.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, reihen sich die „einzelnen verblüffenden Ereignisse“ der letzten zwei Jahre „wie aufeinander folgende Züge auf einem weltweiten Schachbrett aneinander“.

Die restriktive COVID-Politik und die merkwürdigen Manöver der Zentralbanken waren kein Zufall, sondern vielmehr die Werkzeuge einer geplanten wirtschaftlichen Zerschlagung der dynamischsten und unabhängigsten Segmente der Wirtschaft, insbesondere der kleinen „Einzelhandels-, Kunst- und Unterhaltungsgeschäfte, persönlichen Dienstleistungen, Lebensmitteldienstleistungen und des Gastgewerbes“, die zusammen mit anderen kleinen Unternehmenssektoren „so ziemlich die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten in unserer bekannten Geschichte angetrieben haben“.

Die Zerschlagung, die von Organisationen wie Oxfam als „wirtschaftliche Gewalt“ bezeichnet wurde, ermöglichte den „größten Vermögenstransfer aller Zeiten“.

Schon vor dieser absichtlichen wirtschaftlichen Verwüstung lebten die reichsten Bewohner der Industrieländer mindestens 10 bis 15 Jahre länger als die ärmsten Menschen der Welt.

Als im Dezember 2020 experimentelle Injektionen zum Mix der COVID-Interventionen hinzukamen, nahm die Übernahme noch grausamere Dimensionen an.

Der ehemalige BlackRock-Investor Edward Dowd hat über den weitreichenden Impfstoffbetrug gesprochen, der angeblich von Pfizer in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde begangen wurde:

„Ich denke, dies ist das größte Verbrechen, das je begangen wurde, denn die meisten Betrügereien, mit denen ich zu tun hatte, waren Finanzbetrügereien, bei denen Geld verloren ging; hier wurden Menschen getötet und verstümmelt.“

Am 1. März, kurz nachdem ein Vorstandsmitglied der deutschen Krankenkasse BKK ProVita öffentlich seine Besorgnis über die weit verbreiteten Tötungen und Verstümmelungen geäußert und darauf hingewiesen hatte, dass das deutsche Bundesgesundheitsamt die Zahl der COVID-Impfschäden um das Zehnfache zu niedrig angibt, wurde der Geschäftsführer fristlos entlassen.

Der prominente Arzt Dr. Vladimir Zelenko, der mit seinem kostengünstigen und erfolgreichen COVID-Behandlungsprotokoll einen hoffnungsvollen Weg eingeschlagen hatte, bezeichnete die giftigen Impfungen unverblümt als Instrumente des „vorsätzlichen Mordes ersten Grades und Völkermords“.

Leere Worte und Gesten

In letzter Zeit scheinen die politischen Entscheidungsträger beschlossen zu haben, dass es an der Zeit ist, Krokodilstränen zu vergießen – und dass es auch an der Zeit ist, ein paar COVID-Beschränkungen auf Eis zu legen.

Denken Sie zum Beispiel an die jüngsten Äußerungen von Dr. Rochelle Walensky, der Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Walensky sagte, dass die Gesundheitsbeamten „vielleicht zu wenig Vorsicht und zu viel Optimismus“ in Bezug auf die COVID-Impfungen an den Tag legten.

Wer genau hinschaut, kann kaum daran zweifeln, dass es sich bei diesen Worten und Gesten weniger um eine politische Kehrtwende als vielmehr um Augenwischerei und Ablenkung handelt – und vielleicht auch um einen geschickten Schachzug, um die Dynamik des Volkskonvois zu „untergraben“, der derzeit ein Ende aller Notmaßnahmen fordert.

Wie Jon Rappoport warnte: „Obwohl einige Regierungen … die COVID-Beschränkungen und -Mandate aufheben, sollten wir nicht vergessen, dass sie immer noch die Macht haben, diese Maßnahmen im Handumdrehen wieder einzuführen – aus jedem beliebigen Grund, den sie sich ausdenken.“

Die wichtigste Erkenntnis der letzten zwei Jahre, so Rappoport, ist, dass die COVID-Maßnahmen der Regierungen zweckdienliche politische Entscheidungen waren – mit dem Ziel, „die Tyrannei voranzutreiben“ – und „nichts mit Wissenschaft oder Moral zu tun“ hatten.

Die jüngsten Maßnahmen der Stadt New York sind ein Beispiel für die Doppelzüngigkeit der politischen Rückschritte und den stetigen Vormarsch der Kontrollagenda hinter den Kulissen. Erinnern Sie sich – die Beamten dort haben zwei Jahre lang bereitwillig die berühmten Restaurants der Stadt, andere kleine Unternehmen und kulturelle Einrichtungen ausgeweidet.

Jetzt kündigt der neue Bürgermeister zwar einseitig eine Lockerung der Beschränkungen an, entlässt aber fast 1500 nicht geimpfte städtische Angestellte, besteht darauf, Drei- und Vierjährige weiterhin zu maskieren (trotz weit verbreiteter elterlicher Einwände) und weist Unternehmen darauf hin, dass sie „immer noch einen Impfnachweis verlangen können.“

Maryland ist ein weiteres Bundesland, das sich gleichgültig gegenüber der durch seine Politik verursachten Notlage verhält und beispielsweise die Warnung einer führenden Handelsgruppe ignoriert, dass die willkürlichen, mal mehr, mal weniger strengen Beschränkungen der Politiker – die als Schutz des „Wohlbefindens“ angepriesen werden – vier von zehn Restaurants des Bundesstaates dauerhaft schließen würden.

In der größten Stadt des Bundesstaates eröffnet die Regierung von Baltimore plötzlich wieder einige staatliche Dienste und hebt die Verschleierungsverordnungen auf. Doch gleichzeitig rührt die prominente Baltimore Sun die Werbetrommel für gemeinsame COVID- und Grippeimpfstoffverordnungen.

In einem kaum verhüllten Loblied auf Zwang und Segregation argumentiert die Sun: „Arbeitgeber und Gemeinden können sicherlich Grippeimpfungen verlangen, um bestimmte Tätigkeiten ausüben zu können.“

Auch auf internationaler Ebene ist die Heuchelei der Politik ungebrochen. Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Parameter für eine „vorsichtige Lockerung der Regeln“ herausgibt – Parameter, die so eng gefasst sind, dass sie bedeutungslos sind -, bestrafen Italien und China (die beiden Länder, die den weltweiten Präzedenzfall für Abriegelungen geschaffen haben) Personen, die vorgeschriebene Maßnahmen ablehnen, mit Geldstrafen oder verweigern ihnen den Zugang zu Arbeitsplätzen, Restaurants, Geschäften, Banken und Postämtern.

Impfpässe und digitale Identitäten – volle Kraft voraus

Wie Kit Knightly von Off-Guardian am 1. März feststellte, „mag Covid im Sterben liegen, aber Impfpässe sind noch sehr lebendig“.

Ende Februar wies Knightly auch darauf hin, dass die WHO ominöserweise an einem „internationalen Vertrag über Pandemieprävention und -vorsorge“ arbeitet, der die globale Gesundheitsorganisation mit der Befugnis ausstatten würde, die nationale Souveränität bei der Bewältigung künftiger Pandemien und gesundheitlicher Herausforderungen zu übergehen.

In einer fünfteiligen Serie hat Corey Lynn von Corey’s Digs viele beunruhigende Auswirkungen des Vorstoßes für Impfpässe aufgezeigt. Fälschlicherweise als „Bequemlichkeit“ vermarktet, werden die „Pässe“ letztendlich weit mehr als nur die Impfdaten umfassen:

„Von der Ausbildung bis hin zu Gesundheitsdaten, Finanzen, Konten, Reisen, Kontaktinformationen und mehr werden alle mit Ihrem QR-Code verknüpft, zusammen mit biometrischen Daten und Fingerabdrücken, und dann auf der Blockchain gespeichert.“

Das längerfristige Ziel, so Lynn, ist es, „volle Macht und Kontrolle“ zu erlangen, und zwar bis auf die individuelle Ebene, unter anderem in den Bereichen Ausgaben, Steuern, Bildung, Transport, Lebensmittel, Kommunikation und Gesundheitswesen.

Die Schriftstellerin Cherie Zaslawsky sieht es so: „Die Globalisten wollen die Menschheit weltweit in ihrer lang erträumten totalitären Utopie versklaven. Das ist eine Utopie für sie – als die herrschende Klasse, der die Welt und alles darin gehört – und eine Dystopie für uns, das Volk.“

Knightlys Kommentar vom 1. März lenkte die Aufmerksamkeit der Leser auf die SMART Health Cards – „ein verdeckter staatlicher Impfpass“ – der bisher in etwa der Hälfte des Landes eingeführt wurde, auch in roten Bundesstaaten, die zuvor Lippenbekenntnisse zum Verbot von Impfpässen abgegeben hatten.

Unter der Aufsicht der Vaccine Credential Initiative (VCI) sollen SMART Health Cards „an eine individuelle Identität gebundene Impfdatensätze ausstellen, weitergeben und validieren“ sowie „andere wichtige medizinische Daten“ speichern.

In einem Forbes-Artikel von Ende Februar hieß es, dass bereits mehr als 200 Millionen Amerikaner „ihre Impfunterlagen als QR-Code herunterladen, ausdrucken oder speichern können“.

VCI wurde von der staatlich finanzierten MITRE Corporation (einer Ausgründung des MIT) gegründet, die schätzungsweise 2 Milliarden Dollar pro Jahr von den US-Steuerzahlern erhält, um fortschrittliche Überwachungstechnologien zu entwickeln, neben anderen fragwürdigen nationalen Sicherheitsprojekten.

MITRE erhielt einen CDC-Vertrag im Wert von 16,3 Millionen Dollar, um bei der Erstellung eines effizienten Plans für das Land während der Gesundheitskrise zu helfen“, und führte auch die Bemühungen des US-Heimatschutzministeriums an, die Reaktionen der Bürgermeister und Gouverneure der Nation zu koordinieren“.

Zu den Mitgliedern der öffentlich-privaten Koalition des VCI gehören Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, Salesforce, die Mayo Clinic und die Regierungen der Bundesstaaten Kalifornien und New York sowie „andere Schwergewichte aus dem Gesundheits- und Technologiebereich“. Weitere Organisationen beteiligen sich an der Initiative als „Datenaggregatoren“ und „Anbieter von Gesundheits-IT“.

Als Mitglied des inneren Kreises der VCI hat der Staat New York eine Vorreiterrolle beim Aufbau einer digitalen Identitätsinfrastruktur eingenommen, die interoperabel sein soll (in der Lage, Daten auszutauschen oder zusammenzuführen) „in den gesamten Vereinigten Staaten und im Ausland“.

Die New Yorker Richtlinie zur „digitalen Identität“, die im Juli 2020 aktualisiert wird, sieht vor, dass Bürger, Unternehmen und Regierungsangestellte, die Online-Geschäfte mit dem Staat abwickeln, einen „Identitätsüberprüfungsprozess“ durchlaufen müssen, der eine Authentifizierung per „Smartcard“ oder „Biometrie“ beinhalten könnte.

Totalitäre Tyrannei ablehnen

Fast unmittelbar nach der Einführung der COVID-Impfungen begann Dr. Mike Yeadon, einst leitender Wissenschaftler und Vizepräsident bei Pfizer, gegen den Vorstoß zu protestieren, Kinder zu impfen.

Yeadon prangerte auch die Impfpässe an und bezeichnete die Apps als hinterhältiges Mittel zur Durchsetzung einer „illegalen medizinischen Apartheid“ und totalitären Tyrannei.

In einem neueren Vortrag betonte Yeadon, dass die globale Interoperabilität der QR-Codes dazu führen wird, dass jede Person rund um die Uhr verfolgt werden kann, „in diesem Moment, an diesem Ort, bis auf die individuelle Ebene“.

Um der Öffentlichkeit die Gefahren zu verdeutlichen, die mit der Einführung eines Impfpasses verbunden sind, beschrieb Yeadon, was es bedeuten würde, eine „Out-Person“ zu werden.

Ein Beispiel: Ihr Impfpass meldet sich und fordert Sie auf, zur dritten, vierten oder fünften Auffrischungsimpfung oder einer anderen Impfung zu erscheinen. Wenn Sie das nicht tun, läuft Ihr Impfpass ab und Sie werden zu einer „Out-Person“, die keinen Zugang zu ihrem eigenen Leben hat.

Glücklicherweise wird die krasse Vision der Globalisten für viele Mitglieder der Öffentlichkeit immer offensichtlicher, die, wie Ron Paul sagte, zu verstehen beginnen, dass „autoritäre Politiker das Volk immer anlügen werden, um ihre eigene Macht zu schützen und zu vergrößern.“

Auch die Mainstream-Medien haben begonnen, sich offen darüber Sorgen zu machen, dass „Eltern ein langes Gedächtnis haben, wenn es darum geht, wie ihre Kinder behandelt wurden“.

Und auch wenn es nicht so aussieht, werden Regierungsentscheidungen „davon beeinflusst, was die Bürger tun oder nicht tun“, so Rappoport, der argumentiert, dass es nicht an der Zeit ist, „mit dem Druck nachzulassen“.

Die Quintessenz an diesem kritischen Punkt ist einfach – anstatt sich von der neuesten Propaganda in Selbstzufriedenheit (oder Ablenkung) wiegen zu lassen, sagen Sie einfach nein und fügen Sie sich nicht.

Tragen Sie keine Maske. Lassen Sie sich nicht testen. Akzeptieren Sie keine toxischen Impfungen. Und laden Sie keine QR-Codes oder andere Tools herunter (egal wie „bequem“ sie sind), die den Aufbau einer digitalen Tyrannei ermöglichen.