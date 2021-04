Bill Gates und die Torwächter des Journalismus

Im August letzten Jahres berichtete NPR über ein von Harvard geleitetes Experiment, das einkommensschwachen Familien helfen soll, eine Wohnung in wohlhabenderen Vierteln zu finden, um ihren Kindern Zugang zu besseren Schulen und die Möglichkeit zu geben, „den Kreislauf der Armut zu durchbrechen“. Laut den in dem Artikel zitierten Forschern könnten diese Kinder im Laufe ihres Lebens ein um 183.000 Dollar höheres Einkommen erzielen – eine beeindruckende Prognose für ein Wohnungsbauprogramm, das sich noch im Versuchsstadium befindet.

Wenn Sie beim Lesen des Artikels die Augen zusammenkneifen, werden Sie feststellen, dass jeder zitierte Experte mit der Bill & Melinda Gates Foundation in Verbindung steht, die das Projekt mitfinanziert. Und wenn Sie wirklich aufmerksam sind, werden Sie auch die Anmerkung des Herausgebers am Ende der Geschichte sehen, die enthüllt, dass NPR selbst von Gates finanziert wird.

Die Finanzierung von NPR durch Gates „war kein Faktor dafür, warum oder wie wir die Geschichte geschrieben haben“, sagt Reporterin Pam Fessler und fügt hinzu, dass ihre Berichterstattung über die in ihrem Artikel zitierten Stimmen hinausging. Die Geschichte ist dennoch eine von Hunderten, die NPR über die Gates Foundation oder die von ihr finanzierte Arbeit berichtet hat, einschließlich unzähliger positiver Artikel, die aus der Perspektive von Gates oder seiner Stipendiaten geschrieben wurden.

Und das spricht für einen größeren Trend – und ein ethisches Problem – mit milliardenschweren Philanthropen, die die Nachrichten finanzieren. Die Broad Foundation, zu deren philanthropischer Agenda die Förderung von Charter Schools gehört, finanzierte einst einen Teil der Berichterstattung der LA Times über Bildung. Charles Koch hat journalistische Institutionen wie das Poynter Institute sowie Nachrichtenorganisationen wie die Daily Caller News Foundation, die seine konservative Politik unterstützen, mit Spenden bedacht. Und die Rockefeller Foundation finanziert Future Perfect von Vox, ein Reportageprojekt, das die Welt „durch die Linse des effektiven Altruismus“ betrachtet – oft mit Blick auf die Philanthropie.

Da Philanthropen in zunehmendem Maße die Finanzierungslücken von Nachrichtenorganisationen füllen – eine Rolle, die sich in der Medienkrise nach der Coronavirus-Pandemie mit ziemlicher Sicherheit ausweiten wird -, ist eine unterschätzte Sorge, wie sich dies auf die Art und Weise auswirken wird, wie Nachrichtenredaktionen über ihre Wohltäter berichten. Nirgendwo ist diese Sorge größer als bei der Gates Foundation, einem führenden Spender von Nachrichtenredaktionen und häufigem Thema positiver Berichterstattung.

Ich habe kürzlich die fast zwanzigtausend Zuwendungen der Gates Foundation bis Ende Juni untersucht und festgestellt, dass mehr als 250 Millionen Dollar in den Journalismus geflossen sind. Zu den Empfängern gehörten Nachrichtenagenturen wie BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde und das Center for Investigative Reporting; gemeinnützige Organisationen, die mit Nachrichtenagenturen verbunden sind, wie BBC Media Action und der New York Times‘ Neediest Cases Fund; Medienunternehmen wie Participant, dessen Dokumentarfilm Waiting for „Superman“ Gates‘ Agenda in Bezug auf Charter-Schulen unterstützt; journalistische Organisationen wie das Pulitzer Center on Crisis Reporting, die National Press Foundation und das International Center for Journalists; und eine Vielzahl anderer Gruppen, die Nachrichteninhalte erstellen oder journalistisch arbeiten, wie die Leo Burnett Company, eine Werbeagentur, die von Gates beauftragt wurde, eine „Nachrichtenseite“ zu erstellen, um den Erfolg von Hilfsgruppen zu fördern. In einigen Fällen geben die Empfänger an, dass sie einen Teil der Mittel als Unterzuschüsse an andere journalistische Organisationen weitergegeben haben – was es schwierig macht, das Gesamtbild von Gates‘ Finanzierung der vierten Gewalt zu erkennen.

Die Stiftung half sogar dabei, einen Bericht des American Press Institute aus dem Jahr 2016 zu finanzieren, der dazu diente, Richtlinien zu entwickeln, wie Nachrichtenredaktionen ihre redaktionelle Unabhängigkeit von philanthropischen Geldgebern wahren können. Ein Ergebnis auf höchster Ebene: „Es gibt wenig Hinweise darauf, dass Geldgeber auf einer redaktionellen Überprüfung bestehen oder eine solche durchführen.“ Die der Studie zugrunde liegenden Umfragedaten zeigten, dass fast ein Drittel der Geldgeber angaben, zumindest einige von ihnen finanzierte Inhalte vor der Veröffentlichung gesehen zu haben.

Gates‘ Großzügigkeit scheint dazu beigetragen zu haben, ein zunehmend freundliches Medienumfeld für die sichtbarste Wohltätigkeitsorganisation der Welt zu schaffen. Vor zwanzig Jahren betrachteten Journalisten Bill Gates‘ ersten Ausflug in die Philanthropie als Mittel zur Bereicherung seines Softwareunternehmens oder als PR-Übung, um seinen ramponierten Ruf nach Microsofts brutalem Kartellrechtsstreit mit dem Justizministerium zu retten. Heute ist die Stiftung meist das Thema von sanften Profilen und glühenden Leitartikeln, die ihre gute Arbeit beschreiben.

Während der Pandemie wurde Bill Gates in den Medien häufig als Experte für die öffentliche Gesundheit in Bezug auf Covid angesehen – obwohl Gates keine medizinische Ausbildung hat und kein Beamter ist. PolitiFact und USA Today (die vom Poynter Institute bzw. von Gannett betrieben werden – beide haben Gelder von der Gates Foundation erhalten) haben sogar ihre Fact-Checking-Plattformen genutzt, um Gates gegen „falsche Verschwörungstheorien“ und „Fehlinformationen“ zu verteidigen, wie z. B. die Idee, dass die Stiftung finanzielle Investitionen in Unternehmen hat, die Impfstoffe und Therapien gegen Covid entwickeln. Tatsächlich zeigen die Website der Stiftung und die jüngsten Steuerformulare eindeutig Investitionen in solche Unternehmen, darunter Gilead und CureVac.

In der gleichen Weise, wie die Medien Gates eine übergroße Stimme in der Pandemie gegeben haben, hat die Stiftung seit langem ihre wohltätigen Spenden genutzt, um den öffentlichen Diskurs über alles von globaler Gesundheit über Bildung bis hin zur Landwirtschaft zu gestalten – ein Einfluss, der Bill Gates auf der Forbes-Liste der mächtigsten Menschen der Welt landen ließ. Die Gates Foundation kann auf wichtige wohltätige Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte verweisen – wie die Unterstützung bei der Bekämpfung der Kinderlähmung und die Bereitstellung neuer Mittel für die Malariabekämpfung – aber selbst diese Bemühungen haben Experten auf den Plan gerufen, die sagen, dass Gates vielleicht sogar Schaden anrichtet oder uns von wichtigeren, lebensrettenden Projekten im Bereich der öffentlichen Gesundheit ablenkt.

Bei praktisch jeder von Gates‘ guten Taten können Reporter auch Probleme mit der übergroßen Macht der Stiftung finden, wenn sie danach suchen wollen. Aber die Leser hören diese kritischen Stimmen in den Nachrichten nicht so oft oder so laut wie die von Bill und Melinda. Nachrichten über Gates werden heutzutage oft durch die Perspektiven der vielen Akademiker, Non-Profit-Organisationen und Think Tanks gefiltert, die Gates finanziert. Manchmal werden sie von Nachrichtenredaktionen mit finanziellen Verbindungen zur Stiftung an die Leser gebracht.

Die Gates Foundation lehnte mehrere Interviewanfragen für diese Geschichte ab und wollte auch keine eigenen Angaben darüber machen, wie viel Geld sie in den Journalismus gesteckt hat.

In einer Antwort auf Fragen, die per E-Mail geschickt wurden, sagte ein Sprecher der Stiftung, dass ein „Leitprinzip“ ihrer Journalismus-Finanzierung die „Sicherstellung kreativer und redaktioneller Unabhängigkeit“ sei. Der Sprecher merkte auch an, dass aufgrund des finanziellen Drucks im Journalismus viele der Themen, an denen die Stiftung arbeitet, „nicht die eingehende, konsistente Medienberichterstattung erhalten, die sie einst hatten…. Wenn angesehene Medien die Möglichkeit haben, über zu wenig recherchierte und zu wenig berichtete Themen zu berichten, haben sie die Macht, die Öffentlichkeit aufzuklären und die Verabschiedung und Umsetzung von evidenzbasierten Richtlinien sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu fördern.“

Als CJR seinen Faktencheck zu diesem Artikel fertigstellte, bot die Gates Foundation eine pointiertere Antwort an: „Empfänger von Stiftungszuschüssen für den Journalismus waren und sind einige der angesehensten journalistischen Einrichtungen der Welt…. Die Fragestellung für diese Geschichte impliziert, dass diese Organisationen ihre Integrität und Unabhängigkeit kompromittiert haben, indem sie mit Stiftungsgeldern über globale Gesundheit, Entwicklung und Bildung berichtet haben. Wir bestreiten diese Behauptung entschieden.“

In der Antwort der Stiftung werden auch andere Verbindungen zu den Nachrichtenmedien genannt, darunter die „Teilnahme an Dutzenden von Konferenzen, wie dem Perugia Journalism Festival, dem Global Editors Network oder der World Conference of Science Journalism“ sowie die „Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten durch den Innovation in Development Reporting Fund“.

Der volle Umfang von Gates‘ Zuwendungen an die Nachrichtenmedien bleibt unbekannt, da die Stiftung nur Gelder offenlegt, die durch wohltätige Zuwendungen vergeben werden, nicht durch Verträge. Als Antwort auf Fragen gab Gates nur einen Vertrag bekannt – den von Vox – beschrieb aber, wie ein Teil dieser Vertragsgelder ausgegeben wird: für die Produktion von gesponserten Inhalten und gelegentlich für die Finanzierung von „nicht-medialen, gemeinnützigen Einrichtungen zur Unterstützung von Bemühungen wie Journalistenschulungen, Medienkonferenzen und die Teilnahme an Veranstaltungen“.

Im Laufe der Jahre haben Reporter die offensichtlichen blinden Flecken in der Berichterstattung über die Gates Foundation untersucht, obwohl diese reflektierte Berichterstattung in den letzten Jahren nachgelassen hat. Im Jahr 2015 veröffentlichte Vox einen Artikel, der die weit verbreitete unkritische journalistische Berichterstattung über die Stiftung untersuchte – eine Berichterstattung, die selbst dann noch anhält, wenn viele Experten und Wissenschaftler ihre Alarmglocken läuten lassen. Vox nannte weder Gates‘ Spenden an Redaktionen als einen der Faktoren, die dazu beitrugen, noch ging es um Bill Gates‘ einmonatige Tätigkeit als Gastredakteur bei The Verge, einem Tochterunternehmen von Vox, Anfang des Jahres. Dennoch warf das Nachrichtenmagazin kritische Fragen über die Tendenz von Journalisten auf, die Gates Foundation als eine leidenschaftslose Wohltätigkeitsorganisation statt als eine Struktur der Macht zu behandeln.

Fünf Jahre zuvor, im Jahr 2010, veröffentlichte CJR eine zweiteilige Serie, die unter anderem die Millionen Dollar untersuchte, die an PBS NewsHour fließen, die, wie sich herausstellte, eine kritische Berichterstattung über Gates zuverlässig vermeiden.

Im Jahr 2011 berichtete die Seattle Times ausführlich über die Bedenken, dass die Finanzierung der Gates Foundation eine unabhängige Berichterstattung behindern könnte:

Um Aufmerksamkeit für die Themen zu erlangen, die ihr am Herzen liegen, hat die Stiftung Millionen in Schulungsprogramme für Journalisten investiert. Sie finanziert Forschungen über die effektivsten Wege, Medienbotschaften zu verfassen. Von Gates unterstützte Denkfabriken erstellen Faktenblätter für die Medien und Meinungsartikel für Zeitungen. Zeitschriften und wissenschaftliche Journale erhalten Gates-Gelder, um Recherchen und Artikel zu veröffentlichen. Experten, die in von Gates finanzierten Programmen geschult werden, schreiben Kolumnen, die in Medien von der New York Times bis zur Huffington Post erscheinen, während digitale Portale die Grenze zwischen Journalismus und Spin verwischen.

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der Geschichte nahm die Seattle Times umfangreiche Mittel der Gates Foundation für ein Projekt zur Bildungsberichterstattung an.

Diese Geschichten boten überzeugende Beweise für den redaktionellen Einfluss von Gates, aber sie versuchten nicht, den vollen Umfang der finanziellen Reichweite der Stiftung in die vierte Gewalt zu untersuchen. (Zum Vergleich: 250 Millionen Dollar sind der gleiche Betrag, den Jeff Bezos für die Washington Post gezahlt hat).

Wenn Gates Geld an Nachrichtenredaktionen gibt, schränkt er ein, wie das Geld verwendet wird – oft für Themen wie globale Gesundheit und Bildung, an denen die Stiftung arbeitet -, was dazu beitragen kann, seine Agenda in den Nachrichtenmedien zu fördern.

Im Jahr 2015 gab Gates beispielsweise 383.000 Dollar an das Poynter Institute, eine weithin zitierte Autorität für journalistische Ethik (und ein gelegentlicher Partner von CJR), mit der Zweckbestimmung, „die Genauigkeit von Behauptungen über globale Gesundheit und Entwicklung in den weltweiten Medien zu verbessern.“

Kelly McBride, Senior Vice President von Poynter, sagte, dass Gates‘ Geld an Medien-Faktenprüfungs-Websites, einschließlich Africa Check, weitergeleitet wurde, und merkte an, dass sie „absolut zuversichtlich“ sei, dass keine Voreingenommenheit oder blinden Flecken aus der Arbeit hervorgingen, obwohl sie zugab, dass sie sie nicht selbst überprüft hat.

Ich habe sechzehn Beispiele gefunden, in denen Africa Check Behauptungen der Medien über Gates untersucht hat. Diese Arbeit scheint überwiegend Bill und Melinda Gates und ihre Stiftung zu unterstützen oder zu verteidigen, die Milliarden von Dollar für die Entwicklungsarbeit in Afrika ausgegeben hat. Das einzige Beispiel, das ich gefunden habe, in dem Africa Check seinen Förderer auch nur im Entferntesten in Frage gestellt hat, war, als ein Stiftungsmitarbeiter eine falsche Statistik getwittert hat – dass alle 60 Sekunden ein Kind an Malaria stirbt, anstatt alle 108.

Africa Check sagt, dass es in den Jahren 2017 und 2019 weitere 1,5 Millionen Dollar von Gates erhalten hat.

„Unsere Geldgeber oder Unterstützer haben keinen Einfluss auf die Behauptungen, die wir überprüfen … und die Schlussfolgerungen, zu denen wir in unseren Berichten kommen“, sagte Noko Makgato, Geschäftsführer von Africa Check, in einer Erklärung gegenüber CJR. „Bei allen Faktenchecks, an denen unsere Geldgeber beteiligt sind, fügen wir einen Hinweis bei, um den Leser zu informieren.“

Anfang dieses Jahres fügte McBride als Teil eines Vertrages zwischen NPR und Poynter den Posten des NPR-Öffentlichkeitsredakteurs zu ihrer Liste der Aufgaben hinzu. Seit dem Jahr 2000 hat die Gates Foundation NPR 17,5 Millionen Dollar in Form von zehn wohltätigen Zuschüssen zur Verfügung gestellt – alle zweckgebunden für die Berichterstattung über globale Gesundheit und Bildung, spezifische Themen, an denen Gates arbeitet.

NPR berichtet ausgiebig über die Gates Foundation. Bis Ende 2019, so ein Sprecher, hat NPR die Stiftung mehr als 560 Mal in seiner Berichterstattung erwähnt, darunter 95 Mal auf Goats and Soda, dem „globalen Gesundheits- und Entwicklungsblog“ des Senders, den Gates mitfinanziert. „Die Finanzierung durch Unternehmenssponsoren und philanthropische Spender ist vom redaktionellen Entscheidungsprozess in der NPR-Redaktion getrennt“, so der Sprecher.

NPR hat gelegentlich einen kritischen Blick auf die Gates Foundation. Im vergangenen September berichtete NPR über die Entscheidung der Stiftung, dem indischen Premierminister Narendra Modi einen humanitären Preis zu verleihen, obwohl Modi eine schlechte Bilanz in Sachen Menschenrechte und Meinungsfreiheit aufweist. (Diese Geschichte wurde von vielen Nachrichtenagenturen aufgegriffen – eine seltene schlechte Nachricht für Gates).

Am selben Tag erschien die Stiftung in einer weiteren NPR-Schlagzeile: „Gates Foundation Says World Not on Track to Meet Goal of Ending Poverty by 2030“. Diese Geschichte zitiert nur zwei Quellen: die Gates-Stiftung und einen Vertreter des Center for Global Development, einer von Gates finanzierten NGO. Der Mangel an unabhängigen Perspektiven ist kaum zu übersehen. Bill Gates ist der zweitreichste Mann der Welt und kann durchaus als ein Symbol für wirtschaftliche Ungleichheit angesehen werden, aber NPR hat ihn zu einer moralischen Autorität in Sachen Armut gemacht.

Angesichts der großen finanziellen Rolle von Gates bei NPR könnte man sich vorstellen, dass die Redakteure darauf bestehen, dass die Reporter nach finanziell unabhängigen Stimmen suchen oder Quellen einbeziehen, die kritische Perspektiven bieten können. Ebenso könnte NPR ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von Gates anstreben, indem es Spenden ablehnt, die für die Berichterstattung über Gates‘ bevorzugte Themen bestimmt sind.

Selbst wenn NPR eine kritische Berichterstattung über Gates veröffentlicht, kann sie sich wie ein Drehbuch anfühlen. Im Februar 2018 brachte NPR eine Geschichte mit der Überschrift „Bill Gates Addresses ‚Tough Questions‘ on Poverty and Power.“ Die „schwierigen Fragen“, die NPR in diesem Q&A stellte, basierten größtenteils auf einer von Gates selbst kuratierten Liste, die er zuvor in einem Brief auf der Website seiner Stiftung beantwortet hatte. Ohne jede Ironie fragte der Reporter Ari Shapiro: „Wie ermutigen Sie … die Leute, offen mit Ihnen zu sein, auch auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht ihren Geldgeber verärgern?“

In dem Interview sagte Gates, dass die Kritiker ihre Bedenken äußern und die Stiftung zuhört.

Im Jahr 2007 veröffentlichte die LA Times eine der einzigen kritischen investigativen Serien über die Gates Foundation, in der ein Teil der Stiftungsbeteiligungen an Unternehmen untersucht wurde, die jenen Menschen schaden, denen die Stiftung vorgibt zu helfen, wie z.B. Schokoladenfirmen, die mit Kinderarbeit in Verbindung stehen. Charles Piller, der leitende Reporter der Serie, sagt, er habe sich sehr bemüht, während der Untersuchung Antworten von der Gates Foundation zu bekommen.

„Zum größten Teil waren sie nicht bereit, sich mit mir auseinanderzusetzen. Sie waren nicht bereit, Fragen zu beantworten und weigerten sich, auf irgendeine Art und Weise zu antworten, außer auf die minimalste Art und Weise, für die meisten meiner Geschichten“, sagte Piller. Das ist sehr, sehr typisch für große Unternehmen, Regierungsbehörden – zu hoffen, dass die kontroversen Themen, die in der Berichterstattung aufgeworfen wurden, nur eine begrenzte Haltbarkeit haben und sie in der Lage sein werden, wieder zur Tagesordnung überzugehen“.

Auf die Frage nach dem Mangel an harter Berichterstattung über Gates sagt Piller, dass die Finanzierung der Stiftung die Redaktionen veranlassen könnte, andere Ziele zu finden.

„Ich denke, sie würden sich selbst etwas vormachen, wenn sie behaupten, dass diese Spenden an ihre Organisationen keinen Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen haben“, sagt er. „Das ist einfach der Lauf der Welt.“

Zwei Journalisten, die in jüngerer Zeit über Gates recherchiert haben, führen explizitere Bemühungen der Stiftung an, redaktionellen Einfluss auszuüben.

In der Zeitschrift De Correspondent untersuchten die freien Journalisten Robert Fortner und Alex Park die Grenzen und unbeabsichtigten Folgen der unerbittlichen Bemühungen der Gates Foundation, die Kinderlähmung auszurotten. In der HuffPost zeigten die beiden Journalisten, wie Gates‘ überdimensionale Finanzierung globaler Gesundheitsinitiativen die weltweite Hilfsagenda auf die eigenen Ziele der Stiftung (wie die Ausrottung der Kinderlähmung) gelenkt hat und weg von Themen wie der Notfallbereitschaft bei Krankheitsausbrüchen, wie der Ebola-Krise. (Dieses Narrativ ist im aktuellen Covid-19-Nachrichtenzyklus verloren gegangen, da Medien von der LA Times über PBS bis hin zu STAT Gates als visionären Anführer in Sachen Pandemien dargestellt haben).

Während Fortner und Park über diese beiden Geschichten berichteten, suchte die Stiftung über ihre Köpfe hinweg eine Audienz bei ihren Redakteuren. Die Redakteure beider Publikationen sagen, dass dies Fragen über den Versuch von Gates aufgeworfen hat, die redaktionelle Richtung der Geschichten zu beeinflussen.

„Sie sind unseren Fragen ausgewichen und haben versucht, unsere Berichterstattung zu untergraben“, sagt Park.

Während Park und Fortner für De Correspondent recherchierten, machte die Leiterin von Gates‘ Polio-Kommunikationsteam, Rachel Lonsdale, dem Redakteur des Duos ein ungewöhnliches Angebot: „Normalerweise führen wir gerne ein Telefongespräch mit dem Redakteur einer Publikation, die freie Mitarbeiter beschäftigt, mit denen wir zusammenarbeiten, sowohl um zu verstehen, wie wir Ihnen bei dem spezifischen Projekt helfen können, als auch um eine längerfristige Beziehung aufzubauen, die über den freiberuflichen Auftrag hinausgehen könnte.“

Das Nachrichtenmagazin sagte, es habe den Vorschlag abgelehnt, weil er die Unabhängigkeit und Integrität seiner journalistischen Arbeit gefährden könnte.

In einer Erklärung sagte die Stiftung, dass Lonsdale „normale Medienarbeit als Teil ihrer Rolle als Senior Program Officer durchgeführt hat. Wie wir im Dezember 2019 an Tim geschrieben haben, ‚hat die Stiftung, wie viele andere Organisationen auch, ein internes Team für Medienarbeit, das Beziehungen zu Journalisten und Redakteuren pflegt, um als Ressource für die Informationsbeschaffung zu dienen und eine gründliche und genaue Berichterstattung über unsere Themen zu ermöglichen.’ “

Park sagt, dass seine Redakteure hinter seiner Arbeit an beiden Geschichten standen, aber er schließt nicht aus, dass die Stiftung versucht hat, „einen Keil zwischen uns und die Publikation zu treiben … wenn nicht, um direkt Einfluss zu nehmen, dann um sich selbst einen Kanal zu geben, durch den sie später Einfluss nehmen können.“

Fortner sagt unterdessen, dass er es meistens vermeidet, Artikel an von Gates finanzierte Nachrichtenagenturen zu schicken, weil dies einen Interessenkonflikt darstellt. „Die Gates-Finanzierung macht für mich einen gutgläubigen Pitching-Prozess unmöglich“, sagt er.

Fortner, der die CJR-Geschichte von 2010 über Gates‘ Journalismus-Finanzierung verfasst hat, veröffentlichte 2016 im Selbstverlag eine Fortsetzung, die untersuchte, wie die Gates-Finanzierung in Nachrichtenartikeln nicht immer offengelegt wird, einschließlich neunundfünfzig Nachrichtengeschichten, die das Pulitzer Center on Crisis Reporting teilweise mit Gates‘ Geld finanziert hat. Das Zentrum lehnte es auch ab, Fortner mitzuteilen, welche neunundfünfzig Artikel von Gates finanziert wurden.

Wenn kritische Berichterstattung über die Gates Foundation selten ist, so ist sie im „Lösungsjournalismus“, einer neuen Art der Berichterstattung, die sich auf Lösungen für Probleme konzentriert, nicht nur auf die Probleme selbst, weitgehend nebensächlich. Diese optimistischere Ausrichtung hat die Schirmherrschaft der Gates Foundation auf sich gezogen, die 6,3 Millionen Dollar an das Solutions Journalism Network (SJN) überwiesen hat, um Journalisten auszubilden und Projekte zur Berichterstattung zu finanzieren. Gates ist der größte Geldgeber von SJN – er stellt etwa ein Fünftel der gesamten Finanzierung der Organisation. SJN sagt, dass mehr als die Hälfte dieses Geldes in Form von Unterzuschüssen verteilt wurde, unter anderem an Education Lab, seine Partnerschaft mit der Seattle Times.

SJN räumt auf seiner Website ein, „dass es potenzielle Interessenkonflikte gibt“, wenn man philanthropische Gelder annimmt, um Lösungsjournalismus zu produzieren, was SJN-Mitbegründer David Bornstein in einem Interview näher erläuterte. „Wenn Sie über globale Gesundheit oder Bildung berichten und über interessante Modelle schreiben“, sagte Bornstein, „ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Organisation, über die Sie berichten, Geld von der Gates Foundation erhält, sehr hoch, weil sie im Grunde die ganze Welt mit ihrer Finanzierung abdeckt und sie der größte Geldgeber in diesen beiden Bereichen ist.“ Auf die Frage, ob er Beispiele für eine kritische Berichterstattung über Gates nennen könne, die von SJN ausging, widersprach Bornstein der Frage. „Die meisten Geschichten, die wir finanzieren, sind Geschichten, die sich mit der Lösung von Problemen befassen, also sind sie tendenziell nicht so kritisch wie traditioneller Journalismus“, sagte er.

Das gilt auch für den Journalismus, den Bornstein und seine SJN-Mitbegründerin Tina Rosenberg für die New York Times produzieren. Als Vertragsschreiber für die Meinungskolumne „Fixes“ haben die beiden über die Jahre hinweg Gates-finanzierte Bildungs-, Landwirtschafts- und globale Gesundheitsprogramme positiv dargestellt – ohne offenzulegen, dass sie für eine Organisation arbeiten, die Millionen von Dollar von Gates erhält. Zweimal im Jahr 2019 haben Rosenbergs Kolumnen zum Beispiel das World Mosquito Project gepriesen, dessen Sponsorenseite auf einem Bild von Bill Gates landet.

„Wir legen unsere Beziehung zu SJN in jeder Kolumne offen, und die Geldgeber von SJN sind auf unserer Website aufgeführt. Aber Sie haben recht, dass wir, wenn wir über Projekte schreiben, die von Gates finanziert werden, ausdrücklich sagen sollten, dass SJN auch von Gates finanziert wird“, schrieb Rosenberg in einer E-Mail. „Unsere Politik, die wir in Zukunft mit der NY Times verfolgen, wird klarer sein und die Offenlegung sicherstellen.“

Meine flüchtige Durchsicht der Fixes-Kolumne ergab fünfzehn Ausgaben, in denen die Autoren Bill und Melinda Gates, ihre Stiftung oder von Gates finanzierte Organisationen explizit erwähnen. Bornstein und Rosenberg sagten, sie hätten ihre Redakteure bei der Times gebeten, nachträglich finanzielle Offenlegungen zu mehreren dieser Kolumnen hinzuzufügen, aber sie nannten auch sechs, von denen sie dachten, dass sie keine Offenlegung benötigten. Rosenbergs 2016er Profil der Bridge International Academies, zum Beispiel, stellt fest, dass Bill Gates persönlich hilft, das Projekt zu finanzieren. Die Autoren argumentieren, dass die Verbindungen von SJN zur Gates Foundation bestehen, nicht zu Bill Gates selbst, so dass keine Offenlegung erforderlich ist.

„Das ist ein wichtiger Unterschied“, erklärten Rosenberg und Bornstein in einer E-Mail.

Monate nachdem Bornstein und Rosenberg sagen, sie hätten ihre Redakteure gebeten, ihren Kolumnen finanzielle Offenlegungen hinzuzufügen, bleiben diese Stücke unkorrigiert. Marc Charney, ein leitender Redakteur bei der Times, sagte, er sei nicht sicher, ob oder wann die Zeitung die Offenlegungen hinzufügen würde, unter Berufung auf technische Schwierigkeiten und andere Prioritäten der Redaktion.

Ebenso sagte NPR, es würde eine finanzielle Offenlegung zu einer 2012 veröffentlichten Geschichte über die Gates Foundation hinzufügen, aber nicht durch folgen. (In der überwiegenden Mehrheit der Artikel über Gates macht NPR Offenlegungen).

Selbst eine perfekte Offenlegung der Gates-Finanzierung bedeutet nicht, dass das Geld nicht immer noch zu einer Verzerrung führen kann. Gleichzeitig erklärt die Finanzierung durch Gates allein nicht vollständig, warum so viele Nachrichten über die Stiftung positiv sind. Sogar Nachrichtenagenturen, die keine offensichtlichen finanziellen Verbindungen zu Gates haben – die Stiftung ist nicht verpflichtet, alle Gelder, die sie an den Journalismus vergibt, öffentlich zu machen, so dass das volle Ausmaß ihrer Spenden nicht bekannt ist -, neigen dazu, positiv über die Stiftung zu berichten. Das mag daran liegen, dass Gates‘ expansive Spenden über die Jahrzehnte dazu beigetragen haben, eine größere Medienberichterstattung über seine Arbeit zu beeinflussen. Und es kann auch daran liegen, dass die Medien immer, und besonders jetzt, nach Helden suchen.

Eine größere Sorge ist der Präzedenzfall, den die vorherrschende Berichterstattung über Gates für die Art und Weise schafft, wie wir über die nächste Generation von Tech-Milliardären, die zu Philanthropen geworden sind, berichten, einschließlich Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Bill Gates hat gezeigt, wie nahtlos der umstrittenste Industriekapitän sein öffentliches Image vom Tech-Bösewicht zum wohlwollenden Philanthropen wandeln kann. Sofern Journalisten Reichtum und Macht unter die Lupe nehmen sollen, sollte Gates wahrscheinlich einer der am meisten recherchierten Menschen auf der Welt sein – nicht der am meisten bewunderte.