Bill Gates wird vom Anwalt des Opfers gedrängt, gegenüber den Ermittlern von Ghislaine Maxwell über Verbindungen zu Jeffrey Epstein auszusagen

Bill Gates wurde aufgefordert, über seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein auszusagen – nachdem bekannt wurde, dass er Häuser in der Nähe des in Ungnade gefallenen Finanziers und eines seiner Milliardärskumpel gekauft hatte.

Anwalt Spencer Kuvin, der neun Epstein-Opfer vertritt, sagte der Sun, dass Gates jede Information über den Perversen oder seine Kumpels freiwillig geben sollte, die in der Ghislaine Maxwell Untersuchung helfen könnte.

Bill Gates und der pädophile Milliardär trafen sich erstmals 2011 – drei Jahre, nachdem Epstein sich schuldig bekannte, ein minderjähriges Mädchen in Florida genötigt zu haben – sie trafen sich bei zahlreichen Gelegenheiten,

„Das Problem, das ich habe, ist ein ähnliches Problem wie bei Prinz Andrew“, sagte Kuvin der Zeitung The Sun.

„Warum nehmen Sie geschäftliche Treffen mit einer solchen Person wahr? Ich stelle den moralischen Charakter eines jeden in Frage, der sich entscheidet, geschäftliche Treffen mit jemandem zu vereinbaren, der diese Art von Verhalten an den Tag gelegt hat und diese Art von Verhalten zugegeben hat.

„Bei Bill Gates, seinem Reichtum und seinen Ermittlungsbefugnissen fällt es mir unglaublich schwer zu glauben, dass er das volle Ausmaß der Vorwürfe, die hier gegen Epstein erhoben werden, nicht gekannt haben könnte.

„Gates muss es gewusst haben. Und trotzdem hat er sich weiterhin mit Epstein getroffen. “ Gates hat stets bestritten, bei einem seiner Treffen mit Epstein ein Fehlverhalten beobachtet zu haben. Auch Prinz Andrew hat jegliches Fehlverhalten abgestritten. Während Aufzeichnungen zeigen, Gates flog auf Epsteins berüchtigten Lolita Express im Jahr 2013, Gates behauptet, er wusste nicht, wem der Jet gehörte.

Die Beziehung mit seiner Ehefrau Melinda Gates wurde Berichten zufolge wegen dieser Treffen mit Epstein zu ihrem damaligen Ehemann gestört, erzählen Freunde, wie unangenehm ihr dies auch in seiner Firma war und dass sie „nichts mit ihm zu tun“ haben wollte, berichtet die Daily Beast.

Der Geschäftsmagnat kündigte letzte Woche an, dass er und Melinda nach 27 Jahren Ehe getrennte Wege gehen würden. ‼️‼️Anwalt Kuvin fügte hinzu, dass das Timing der Scheidung jetzt „verdächtig“ erscheint. Bill und Melinda Gates gaben ihre Scheidung Anfang des Monats bekannt.

Die inhaftierte Ghislaine Maxwell, 59, bestreitet jegliches Fehlverhalten und hat auf nicht schuldig plädiert, um Sexhandel und andere Anklagen über ihre angebliche Rolle bei der Beschaffung von vier Teenager-Mädchen für den ehemaligen Liebhaber Epstein zu missbrauchen zwischen 1994 und 2004. Kuvin sagte: „Denken Sie daran, dass es eine laufende Untersuchung bezüglich Ghislaine Maxwell gibt.

„Genau wie ich in Bezug auf Prinz Andrew gesagt habe, sollte Herr Gates vortreten und jede Information, von der er denkt, dass sie bei dieser Untersuchung helfen könnte, freiwillig geben. „Und ich denke, dass mehr Leute untersucht werden müssen, nicht nur Bill Gates, nicht nur Ghislaine Maxwell, sondern ich habe immer gesagt, dass dies ein viel größeres Netzwerk von Leuten war, die für ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein zur Verantwortung gezogen werden müssen.“

„Wir wissen, dass zahlreiche andere Menschen an den Treffen mit Epstein teilnahmen. Nach dessen Verurteilung begannen wir, nur langsam die Schichten dieser Zwiebel wegzuschälen, dieser zahlreichen Personen, hochkarätige Personen, die mit ihren sozialen und geschäftlichen Beziehungen mit dieser Szene nach Epsteins Verurteilung fortgesetzte Kontakte hatten. „Es gibt akademische Institutionen und Geschäftsleute, die nach seiner Verurteilung weiterhin mit Epstein in Verbindung standen, weil sie zugaben, was er jungen Mädchen angetan hatte.“

Zuvor hat Gates gesagt: „Ich habe ihn [Epstein] getroffen. Ich hatte keine geschäftliche Beziehung oder Freundschaft mit ihm….“