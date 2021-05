Der amerikanische Multikulti-Staat bricht zusammen

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Lehre aus dem Schauprozess von Officer Derek Chauvin, einem Prozess, der so krumm ist wie jeder andere, den schwarze Amerikaner im dämonisierten Süden erlebt haben, ist, dass die Polizeiausbildung geändert werden muss. Chauvin ist das Opfer der jahrelangen medialen Betonung von Polizeibrutalität gegen schwarze Amerikaner.

Berichten zufolge wurde die US-Polizei, oder viele von ihnen, einschließlich derer in Minnesota, von israelischen Firmen ausgebildet. Dies ist die denkbar schlechteste Wahl. In Israel wird die Polizei eingesetzt, um Palästinenser zu ermorden und drangsalieren. Die Betonung liegt auf dem Wert und der Wichtigkeit des Lebens des Polizisten, nicht auf dem des Palästinensers. Es ist eine Ausbildung, die exzessive Polizeigewalt garantiert.

Officer Chauvin wurde vor allem wegen des Einflusses der jahrelangen nationalen Medienberichte über Polizeierschießungen von schwarzen Amerikanern verurteilt. Da die größere Zahl der polizeilichen Erschießungen von weißen Amerikanern ignoriert wurde, verlieh die Berichterstattung der Polizei einen rassistischen Anstrich. Mit anderen Worten: Die Presstituierten machten mit ihrer einseitigen Berichterstattung aus einem Ausbildungsproblem ein rassistisches Problem. Das machte es den Presstituierten leicht, ein irreführendes Video, das unter der Verzerrung der Kameraperspektive litt, zu benutzen, um Chauvin in einen weißen Rassisten zu verwandeln, der den schwarzen Floyd ermordete, indem er ihm den Sauerstoff entzogen hatte.

In der Tat waren die Geschworenen so sehr von Chauvins Rassismus überzeugt, dass die vor Gericht vorgelegten Beweise für seine Unschuld keine Wirkung hatten.

Das Versagen der Stadtverwaltungen der Demokraten, die Situation zu verstehen, führte dazu, dass ihre Geschäftsviertel niedergebrannt und geplündert wurden und dass die „friedlichen Demonstranten“ glaubten, sie seien dem Gesetz gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Es wird nicht einfach sein, von hier wieder wegzukommen. Viele Bewohner der Städte der Demokraten haben dies erkannt und fliehen aus den Städten. Unglücklicherweise für diejenigen von uns, die vernünftiger gelegen sind, werden sie ihre zerstörerischen liberalen Überzeugungen in unsere Gemeinden bringen und uns ebenfalls zerstören. Ich wünschte, der Gouverneur von Florida würde weißen liberalen Amerikanern verbieten, sich in Florida niederzulassen. Vielleicht könnten wir die Geschichte verbreiten, dass die Schwarze Pest wütet, und das würde sie fernhalten.

Ich bezweifle, dass sich die Polizeiausbildung – die Lösung des Problems – ändern wird. Die Demokraten profitieren zu sehr von der Rassismusperspektive, und die Roten Staaten haben gesehen, was passiert, wenn die Polizei nicht unterstützt wird. Die Roten Staaten sind nicht in der Stimmung für eine freundliche und sanfte Polizei.

Wenn Lügen über die Wahrheit siegen, wie sie es jeden Tag in Amerika tun, steigen die Probleme, während die Energie und der Mut, sie anzugehen, schwinden. Der idiotische weiße liberale demokratische Bürgermeister von Portland, der die Randalierer und Plünderer in Portland als „friedliche Demonstranten“ bezeichnete, appelliert nun an die Bewohner, ihm zu helfen, die Stadt von der Gesetzlosigkeit „zurückzuerobern“.

Nur Gewalt kann das tun, und Demokraten verwenden nur Gewalt gegen „weiße supremacist Trump-Anhänger.“

Die Gewalt breitet sich aus. Asiaten in New York City werden jetzt routinemäßig von Schwarzen in U-Bahnen und auf der Straße brutal angegriffen. Innerhalb des herrschenden Narrativs, wie kann dies ohne „rassistische Gewalt“ gegen Schwarze gestoppt werden?

Wie ich schon seit Jahrzehnten erklärt habe, gibt es in einem Turm zu Babel keine gemeinsame Basis. Es gibt keine gemeinsamen Werte, keine gemeinsame Kultur, keine gemeinsamen Feiertage, keine gemeinsame Geschichte. An ihre Stelle ist der kultivierte Hass getreten, der in den öffentlichen Schulen mit der kritischen Rassentheorie und dem NY Times 1619 Project gelehrt und mit Sensibilitätstraining in Unternehmen, Universitäten und dem US-Militär verstärkt wird. Das bedeutet, dass es keine Grundlage für Gesetze gibt. Was auch immer an Gesetzen existiert, wird als ein Werkzeug der herrschenden Rasse gesehen, nicht als etwas, das man respektieren sollte.

Eine Folge davon ist, dass das öffentliche Interesse verschwindet, weil es kein öffentliches Interesse gibt – nur die Interessen der Rassen, Geschlechter, Klassen. Wie sich im Laufe der Geschichte gezeigt hat, bedeutet der Mangel an ethnischer Homogenität, dass multikulturelle Staaten dysfunktional sind. Sie haben keine gemeinsame Basis.

Weiße Liberale werden dies bestreiten, selbst wenn sie in einem zunehmend dysfunktionalen multikulturellen Staat leben, der durch und durch uneinig ist, und selbst mit ihren Todesschreien gegen Trump-Anhänger Uneinigkeit verbreiten.

Das amerikanische Volk hatte eine gute Sache am Laufen, und sie haben es sich dummerweise wegnehmen lassen.