SARS-CoV-2? Das stammt aus dem Wuhan Institute of Virology, woher sonst? Die Gesamt-Liste der Indizien

So langsam wird es schick, das zu schreiben, was für uns und eine Reihe von Bloggern und Wissenschaftlern schon seit längerem offensichtlich ist: SARS-CoV-2 stammt aus dem Wuhan Institute of Virology, wurde dort im Rahmen von Gain of Function Research geschaffen, im Rahmen hoch umstrittener Forschung, die mit viel Risiko verbunden ist, dem meist nur geringer Nutzen gegenübersteht. Ein Beispiel solcher Gain of Function Research, an deren Ende ein hochansteckendes, gefährliches Hybrid-Virus stand, ausgeführt in Peking, China, haben wir hier besprochen.

Nachdem der Hamburger Physiker Roland Wiesendanger vor ein paar Monaten erfahren hat, was passiert, wenn man die offizielle Lüge, dass SARS-CoV-2 zoonotischen Urspungs sein soll, in Frage stellt, hat sich mitterweile das Blatt gewendet. International wagen sich immer mehr Wissenschaftler und Journalisten an die Öffentlichkeit, um die Indizien, die dafür sprechen, dass SARS-CoV-2 aus dem Wuhan Institute of Virology stammt, als solche zu würdigen und den nicht vorhandenen Belegen für den zoonotischen Ursprung gegenüber zu stellen. Der Letzte in dieser Reihe ist der US-amerikanische Journalist Nicholas Wade, der auf Medium zusammengestellt hat, was auch Wiesendanger zusammengestellt hat, nur in lesbarerer Form und eine Reihe von Beiträgen u.a. für die New York Post geschrieben hat, in denen er sein Argument, dass SARS-CoV-2 aus dem Wuhan Institute of Virology stammt, ausführt und die Indizien dafür vorträgt.

Nun ist das alles nicht neu. Wir schreiben schon seit mehr als einem Jahr darüber und wollen deshalb die Gelegenheit nutzen, noch einmal die Indizien zusammenzustellen, die wir zusammengetragen haben: