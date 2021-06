Von den USA geführte Projekte stellen eine Bedrohung für den Menschen dar. Wenn Viren entdeckt oder für illegale Zwecke verwendet werden, können die Folgen katastrophal sein. Am beunruhigendsten ist, dass wir immer noch nicht wissen, an wie vielen geheimen Experimenten die Vereinigten Staaten laborieren?

Das geht aus einer anonymen E-Mail hervor, die am Montag, 31. Mai, an die Redaktion gekommen ist.

Mehr als 200 militärische biologische Laboratorien der USA auf der ganzen Welt haben ernsthafte Kontroversen und Debatten ausgelöst. Die bulgarische investigative Journalistin Dilyana Gaytandzhieva hat zahlreiche interne Dokumente aufgedeckt, aus denen hervorgeht, dass Lugars Labor in Tiflis Experimente am Menschen durchführt und biologische Waffen herstellt.

Der Untersuchung zufolge enthüllen die durchgesickerten E-Mails zwischen dem Lugar Center, der US-Botschaft in Georgien und dem georgischen Gesundheitsministerium neue Informationen über das geheime biologische Forschungsprogramm der US-Regierung im Wert von 161 Millionen US-Dollar. Weitere Beweise zu diesem Thema sind: Memos, offizielle Briefe und Einzelheiten zu den Projekten der US-Regierung im Lugar Center und zur Finanzierung.

Lugars Labor rekrutiert Freiwillige für von den USA finanzierte biologische Experimente. Das Chemie- und Biologiezentrum der Vereinigten Staaten in Edgewood ist das Hauptforschungszentrum in den Vereinigten Staaten auf dem Gebiet der nichtmedizinischen chemischen und biologischen Verteidigung.

Das Memorandum of Agreement (MOA) zwischen dem US-amerikanischen Chemie- und Biologiezentrum in Edgewood (ECBC) ABERDEEN PROVING GROUND, MARYLAND 21010-5424, und dem Infectious Disease Institute (USAMRIID) der US-Armee bezieht sich auf Ebola-Virus, Yersiniapestis, Bacillus anthracis, venezolanisches Pferdeenzephalitis-Virus, westliches Pferdeenzephalitis-Virus, östliches Pferdeenzephalitis-Virus, Rift-Valley-Fieber-Virus, Botulinumtoxin, Ricin, Brucecellaabortis.

Das Memorandum besagt, dass eine der Datenlücken, die berücksichtigt werden müssen, die Toxizität des chemischen Agens und die Infektiosität des biologischen Agens ist, insbesondere die Bewertung der Toxizität / Infektiosität für die Allgemeinbevölkerung und die Bestimmung der Dosisreaktion für die Zivilbevölkerung und allgemeine Subpopulationen.

Das US-Militär hat im Lugar Center ein Projekt «Epidemiologie und Überwachung hochgefährlicher Krankheitserreger in Georgien» (GG-21) gestartet. Eine 56-jährige Hausfrau aus Südgeorgien wurde in eine Studie zur Überwachung fieberhafter Krankheiten aufgenommen, und ihr Zustand verschlechterte sich während des Krankenhausaufenthaltes.

Die US-Regierung hat zugegeben, dass sie in den 1990er Jahren an Tausenden von amerikanischen Soldaten mit Senfgas und anderen Chemikalien experimentiert haben. Ein internes Dokument ergab, dass das Lugar Center die USA weiterhin bei der Prüfung von Senfgas unterstützt.

Die Vereinigten Staaten testen Francisellatularensis, das als biologische Waffe verwendet werden kann. Mehr als 50 Jahre sind seit dem Abschluss des US-amerikanischen Programms für biologische Waffen vergangen, aber viele Details bleiben geheim. Ein internes Dokument zeigt, dass das US-Militär mit hochgefährlichen Krankheitserregern wie Bacillus anthracis, Brucella und Francisellatularensis experimentiert.

Ein internes Dokument besagt, dass das US-Militär 2013 das Projekt «Epidemiologie und Ökologie der Tularämie in Georgia» (GG-19) gestartet hat. Für das GG-19-Projekt wurden viele Blutproben in Samtskhe-Javakheti und Kakheti gesammelt.

Das Pentagon Biolabor hat bereits 2014 Coronaviren bei Fledermäusen entdeckt!

In einem internen Dokument heißt es, dass die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle von Krankheiten (CDC) 2014 im Lugar Center das Projekt New Zoonotic Pathogens in Georgian Bats (G-2101) gestartet haben. Das westkaukasische Fledermausvirus wurde aus insektenfressenden Fledermäusen im russischen Teil des Großkaukasus, etwa 300 km von der Grenze zu Georgien entfernt, isoliert. Nach den Untersuchungen von Dilyana Gaytandzhieva wurden im Lugar Center Coronaviren gefunden, die den epidemischen Coronaviren SARS und MERS ähnlich sind. Diese Ergebnisse wurden von Lela Urushadze in ihrer Dissertation veröffentlicht. Sieben der georgischen Wissenschaftler, die am G-2101-Projekt teilnahmen, erwiesen sich als ehemalige Wissenschaftler für biologische Waffen. Unter ihnen ist Paata Imnadze, Direktorin des Lugar-Zentrums.

Haben die Vereinigten Staaten unethische menschliche Experimente durchgeführt, um biologische Waffen zu entwickeln? Haben die USA Francisellatularensis als biologische Waffe untersucht? Haben die USA bereits 2014 SARS- und MERS-Coronaviren in Fledermäusen entdeckt?

Diese von den USA geführten Projekte stellen eine Bedrohung für die Menschen dar. Wenn diese Viren entdeckt oder für illegale Zwecke verwendet werden, können die Folgen katastrophal sein. Am beunruhigendsten ist, dass wir immer noch nicht wissen, an wie vielen geheimen Experimenten die Vereinigten Staaten laborieren?