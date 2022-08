Biometrische Daten kommen an Gesundheitskarten, Flughäfen und Einzelhändlern immer häufiger zum Einsatz

Bedenken über Hikvision-Kameras spielen in staatlichen Einrichtungen eine Rolle, während die von ID.me bereitgestellten biometrischen Daten eine fragwürdige Klage in der prozessfreudigsten Gerichtsbarkeit der Branche nach sich zogen – zwei der wichtigsten Schlagzeilen der letzten sieben Tage auf Biometric Update. Amazons biometrisches Einzelhandelsgeschäft expandiert, Clearview hat ein neues PAD-System auf den Markt gebracht, und die Chancen für Regierungsaufträge für Gesundheitskarten und biometrische Daten an Flughäfen setzen eine starke Investitionsrunde des öffentlichen Sektors fort.

Die wichtigsten Biometrienachrichten der Woche

Frankreich erhält neue Gesundheitskarten mit integrierten biometrischen Daten, um zu verhindern, dass unqualifizierte Personen das nationale Krankenversicherungssystem betrügen. Das Parlament bewilligte ein Budget von etwas mehr als 20 Millionen Dollar für das Projekt, aber Oppositionspolitiker warnten vor der Möglichkeit einer zentralisierten Datenbank mit biometrischen Daten, die die Aufmerksamkeit von Hackern auf sich ziehen würde.

Britische Regierungsstellen entfernen Hikvision-Kameras und kündigen Verträge mit dem Unternehmen. Die Gegenreaktion, die durch die angeblichen Verbindungen des Unternehmens zu Chinas staatlichem Sicherheitsapparat und seine Beteiligung an biometrischen Überwachungssystemen zur Unterdrückung ethnischer Minderheiten ausgelöst wurde, hat die Hauptnachrichten des Landes erreicht. Neuseeland könnte diesem Beispiel bereits folgen.

Die Einführung biometrischer und anderer fortschrittlicher Technologien durch die britische Polizei und den Grenzschutz wird durch einen breiteren Trend zur Militarisierung vorangetrieben, so ein Bericht der Campaign Against Arms Trade und des Network for Police Monitoring. Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, da das britische Innenministerium straffällig gewordene Migranten mit Smartwatches ausstattet, die biometrische Scans durchführen.

Amazon One palm biometrics wird in 65 weiteren Whole Foods Filialen in Kalifornien eingeführt, darunter auch in neuen Städten und an weiteren Standorten in L.A. Das automatische biometrische Bezahlsystem wurde bereits in Washington State, Texas und New York eingeführt. Die Erfolgsbilanz des Unternehmens im Umgang mit persönlichen Daten wird jedoch nicht allen Käufern Vertrauen einflößen, wie die von The Intercept aufgedeckte Datenmenge, die über Amazon-Geschenkregister verfügbar ist, zeigt.

Eine öffentliche Kunstausstellung im kanadischen Montreal lädt die Menschen dazu ein, die Art und Weise zu erkunden, wie die Massenüberwachung ihre Sicht auf sich selbst und andere verändert, berichtet Daily Hive.

ID.me ist der jüngste Technologieanbieter, gegen den eine potenzielle Sammelklage wegen angeblicher Verstöße gegen das strengste amerikanische Datenschutzgesetz für biometrische Daten in Illinois eingereicht wurde. Die Klage bezieht sich auf ein System zur Verfolgung von Mitarbeitern, nennt aber nicht den Namen des Arbeitgebers des Klägers, was eine ungewöhnliche, wenn auch kaum unerhörte Wendung der häufigsten BIPA-Fälle darstellt.

Heather Vescent befasst sich in ihrer Kolumne mit den Marktprognosen und -plänen der Unternehmen, die auf den Hype-Zug zum Metaverse aufspringen, und mit der Frage, woher all diese Einnahmen kommen könnten. Eine Ansicht ist, dass das Metaverse einen neuen und potenziell dominanten Kanal darstellt. Eine andere ist, dass es eine neue Art der Interaktion mit der Welt im Allgemeinen darstellt.

Marokko plant die Aufrüstung des Flughafens seiner Hauptstadt Rabat-Sale mit Gesichtserkennung für die Passagierabfertigung, von der Selbstregistrierung mit einer App bis hin zur Gepäckabgabe, Sicherheitskontrolle und dem Boarding. Für die vollständige Aufrüstung, die auch die Reise der Passagiere im Stil von One ID umfasst, sind 37 Millionen Dollar veranschlagt.

Der ehemalige UNDP-Programmmanager Niall McCann hat sich kurz vor seinem Ausscheiden aus der Agentur dem neuen ID16.9-Podcast angeschlossen, um über die Fortschritte bei der Bereitstellung einer legalen Identität für alle Menschen zu sprechen. Das Gespräch enthält einige wichtige Punkte für Biometrie-Anbieter, die an Geburts- und Zivilregistersystemen arbeiten.

Ghana führt eine Gebühr für die biometrische SIM-Registrierung über seine Selbstbedienungs-App ein. Die App erfasst berührungslos biometrische Fingerabdrücke, und die Gebühr beträgt nur GH5, aber ein Gesetzgeber hat sich sofort beschwert, dass der Schritt ohne die richtige Autorität gemacht wurde.

Clearview AI hat eine Funktion zur Erkennung von Präsentationsangriffen für sein Entwickler-Tool Consent zur Identitätsprüfung und Authentifizierung eingeführt. Der CEO und der Vizepräsident der Forschungsabteilung des Unternehmens nahmen an Biometric Update teil und sprachen über das Training von Liveness-Assurance-Systemen, den Ensemble-of-Models-Ansatz und darüber, wie die Liveness-Erkennung Trends folgt, die in anderen Bereichen der KI zu beobachten sind.

Joe Micara, Vizepräsident für Nordamerika bei Callsign, schreibt in einem Gastbeitrag für Biometric Update, dass die Verhaltensbiometrie die Antwort auf die Herausforderung der Kontofreigabe bei Netflix sein könnte. Die Technologie könnte Maßnahmen ersetzen, die zu überfüllten Warteschlangen beim Kundendienst geführt haben, und schließlich dazu führen, dass Passwörter gänzlich abgeschafft werden.