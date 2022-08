EXPERTEN: Affenpocken werden durch Sex zwischen Männern verbreitet… wie haben also diese Kinder, Hunde und ein 2-Jähriger die Affenpocken bekommen?

Wochenlang erzählten Experten für Infektionskrankheiten der Öffentlichkeit, dass Affenpocken hauptsächlich durch Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen werden.

Jetzt glauben Gesundheitsexperten jedoch, dass Affenpocken durch Anal- und Oralsex zwischen Männern übertragen werden.

NBC berichtete:

In den letzten Wochen hat eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Beweise – darunter drei in Fachzeitschriften veröffentlichte Studien sowie Berichte nationaler, regionaler und globaler Gesundheitsbehörden – darauf hingedeutet, dass Experten den typischen Übertragungsweg der Affenpocken möglicherweise genau falsch herum dargestellt haben.

Am Mittwoch berichtete The Gateway Pundit unter Berufung auf einen Bericht von ABC, dass acht Kinder mit Affenpocken infiziert wurden, darunter ein Kleinkind unter zwei Jahren.

Mindestens acht Kinder in den USA sind jetzt positiv auf Affenpocken getestet worden, nachdem Gesundheitsbehörden in Harris County, Texas, gegenüber ABC News bestätigt hatten, dass bei einem Kind unter 2 Jahren ein Verdachtsfall festgestellt worden war.

Beamte in Maine gaben am Freitag ebenfalls bekannt, dass bei einem Kind ein positiver Fall von Affenpocken festgestellt wurde. Aus Gründen des Datenschutzes wurden keine weiteren Informationen über den Fall veröffentlicht, so die Behörden.

Zusätzlich zu den in Maine und Florida gemeldeten Fällen bei Kindern wurden zwei Fälle in Kalifornien, zwei weitere in Indiana und ein Fall bei einem Nicht-Amerikaner in Washington, D.C., bestätigt.