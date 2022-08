Wie die westliche Zivilisation ausgelöscht wurde

Paul Craig Roberts

Als ich noch studierte, unterstützten die Schul- und Universitätsverwaltungen die Lehrkräfte sehr. Man war sich darüber im Klaren, dass, sobald Lehrer von Schülern beschuldigt werden könnten, die Lerndisziplin zusammenbrechen und die Kontrolle über die Benotung, die Standards und die Kursinhalte verloren gehen würde.

Und genau das ist geschehen. Das Leben eines Lehrers hat sich von der Vermittlung von Informationen und herausfordernden Ideen an die Schüler hin zum Ausweichen vor Anschuldigungen von Linken, Feministen, Schwarzen, Homosexuellen und Transgender verändert. Heute kann sogar die Verwendung eines Geschlechtspronomens ein Grund für eine Kündigung sein.

Das Abrutschen begann mit der sexuellen Revolution. Studentinnen begannen, Professoren zu verführen, um bessere Noten zu bekommen. Feministinnen wandelten dies in sexuelle Belästigung durch Lehrer um, und bald wurde das Vorhandensein von Romanen wie Flauberts Madame Bovary auf den Leselisten zur sexuellen Belästigung. Als Nächstes entdeckten Schwarze, dass sie sich durch fast alles beleidigt fühlen konnten, und „Ich bin beleidigt“ wurde zu einem Mittel, um den Lehrer und den Kursinhalt zu kontrollieren. Die Fakten mussten den schwarzen Annahmen angepasst werden. Homosexuelle fanden heraus, dass sie in einigen Aufgaben Beweise für Homophobie finden konnten. Heute sind Geschlechterpronomen tabu, und Männer müssen die Erlaubnis erhalten, weibliche Einrichtungen zu benutzen und an weiblichen Sportveranstaltungen teilzunehmen. Dieser Prozess ist so weit fortgeschritten, dass Mathematikabteilungen an Universitäten mit dem Vorwurf konfrontiert sind, die Mathematik sei rassistisch und ein Instrument der Unterdrückung der Weißen. Wissenschaftsbereiche wie die genetischen Grundlagen der Intelligenz wurden geschlossen. Die Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, des amerikanischen „Bürgerkriegs“ und der Sklaverei wurde so umgeschrieben, dass sie in die gewünschten Erzählungen passt. Schulen und Universitäten lehren weiße Studenten, dass sie Rassisten sind. Es ist unmöglich geworden, einen Universitätsabschluss zu erwerben und mit einer positiven Einstellung gegenüber der westlichen Zivilisation hervorzugehen. In der Tat können Studenten nicht mit einer positiven Einstellung gegenüber Weißen oder den Gründern der Vereinigten Staaten hervorgehen. Sogar die historischen Häuser der Gründer werden benutzt, um sie zu verunglimpfen. Siehe zum Beispiel hier:

Die Universitäten sind dysfunktional geworden. Der größte Teil des Budgets wird von der Verwaltung verschlungen. Es gibt den Präsidenten, dessen Aufgabe die Mittelbeschaffung ist, Vizepräsidenten, Prorektoren, stellvertretende Prorektoren, Dekane, beigeordnete Dekane, stellvertretende Dekane und Compliance-Beauftragte, die Kursinhalte, Verstöße, Beschwerden, sexuellen Missbrauch und Rassismus überwachen, sowie Berater, die sich um die Gefühle derjenigen kümmern, die zu Hochsensibilität ausgebildet wurden. Vor ein paar Jahren war eine Universität ein Bordell. Heute ist sie kafkaesk.

Die Universitäten erfüllen nicht mehr die Aufgabe, die Kultur und die Werte eines Landes und einer Zivilisation weiterzugeben. Die positiven Bestätigungen, die die Bande, die ein Land zusammenhielten, aufrechterhielten, sind durch feindliche Einflüsse, die die Bildung übernommen haben, zerstört worden. Heute ist Bildung eine Form der Gehirnwäsche und kommt einer Indoktrination gegen die eigene Geschichte und Kultur gleich. Es ist heute möglich, einen Abschluss in englischer Literatur zu machen, ohne jemals Shakespeare gelesen zu haben. John Donne ist eine unbekannte Figur. Eine Folge davon ist, dass junge Absolventen die klassische Literatur nicht lesen können, weil sie mit den Werten, der Metaphorik und der Moral früherer Zeiten nicht vertraut sind.

Eine Folge davon ist, dass sich der Charakter der Menschen verändert hat. Ich habe einen Freund, der gerne reist und findet, dass die Dopingkontrollen bei Sportlern ein Tor zu endlosen Ausflügen sind. Als das große Geld im Sport Einzug hielt, brachte es auch Leistungssteigerungen mit sich. Er erklärte mir, dass zwischen einer Gold- und einer Silbermedaille im Hundertmeterlauf vielleicht nur ein paar Hundertstelsekunden Unterschied liegen, aber der finanzielle Unterschied geht in die Millionen. Ein Goldmedaillengewinner erhält Werbeverträge, die sein Vermögen vergrößern. Die monetären Belohnungen überwältigen die Integrität, denn viele nehmen Drogen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Daher werden Tests für alle zur Pflicht.

Mit anderen Worten: Alle Sportler stehen im Verdacht zu betrügen und müssen ihre Unschuld durch einen Dopingtest beweisen. In früheren Zeiten, etwa zur Zeit der ersten Olympischen Spiele nach dem Ersten Weltkrieg, wie im Film Chariots of Fire dargestellt, hätten die Athleten eine solche Forderung als Beleidigung, als Unverschämtheit empfunden und wären von der Veranstaltung zurückgetreten. Heute wird eine Unverschämtheit nicht erkannt, und niemand sieht die Beleidigung. Beleidigt zu sein ist einfach eine Bedingung für die Teilnahme.

Der Film schildert ein tatsächliches Ereignis. Der britische Starläufer, der den Sabbat hält, weigert sich, teilzunehmen, als er erfährt, dass sein Qualifikationslauf auf einen Sonntag fällt. Sein Rivale, ein Jude, beleidigt den Direktor seines Colleges in Cambridge, indem er einen Trainer engagiert, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Damals wurde der Einsatz eines Trainers, um sich einen Vorteil zu verschaffen, mit der Einnahme von Drogen gleichgesetzt.

Im 20. Jahrhundert, als die Olympischen Spiele noch Amateurwettbewerbe waren, sorgte die Sowjetunion für Empörung, indem sie ihre besten Athleten ständig trainieren ließ und sie so professionalisierte, mit dem Ergebnis, dass die Sowjets einen großen Teil der Medaillen gewannen. Im Laufe der Zeit brachten Verbesserungen im Training und bei den Schuhen vorübergehende Vorteile.

Dies wirft die Frage auf, warum man die Entwicklung der Leistungssteigerung mit Hilfe von Dopingmitteln aufhalten sollte. Wenn alle sie nutzen können, bleiben die Spielregeln gleich.

Ich bin kein Befürworter von Dopingmitteln. Was mich beunruhigt, ist, dass im Zeitalter der Gleichheit der natürliche Vorteil als unfair angesehen wird und die besten Sportler bestraft werden. Sie müssen gewichtete Gürtel tragen oder bekommen einen Zeit- oder Entfernungsabzug auf ihre Leistung aufgeschlagen. Vielleicht gibt es so etwas schon in der Formel 1. Der Vorteil eines leichteren Autos ist nicht erlaubt, und die Motoren sind sich so ähnlich, dass es für Dramatik sorgt, wenn man dem hinteren Auto, aber nicht dem führenden, zusätzlichen Schub gibt, um zu überholen. Kleine Unterschiede zwischen den Fahrern gibt es immer noch, aber der Ausgang der Rennen wird oft durch die Reifenstrategie und die Schnelligkeit der Boxenstopps bestimmt.

So wie heute Lehrer nicht mehr unterrichten können, ohne Gefahr zu laufen, ihre Karriere zu gefährden, und Sportler implizite Beleidigungen hinnehmen müssen, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können, wird das Aussprechen der Wahrheit von denjenigen getadelt, die die Erzählungen kontrollieren. In einer solchen Welt ist die westliche Zivilisation ausgelöscht worden.