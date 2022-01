Es gibt viele Szenarien die einen Blackout in Deutschland oder sogar in ganz Europa auslösen könnten. Mit Corona kommt jetzt ein neues Blackout-Szenario Pandemie dazu. Unsere Politiker befürchten eine Omikron-Welle, die ein Drittel der Bevölkerung in Quarantäne schicken könnte. Dadurch besteht durchaus die Möglichkeit dass so viele Personal in unserer kritischen Infrastruktur ausfällt, dass diese nicht mehr betriebsbereit sind. Darunter fallen die Strom und Wasserversorgung, aber auch die Lebensmittelversorgung.Werbung

Krisenmanager rät zur Selbstvorsorge

Auch der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Saurugg, warnt