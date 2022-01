Thailand zahlt die ersten 8470 Schadensersatzansprüche wegen des COVID-19-Impfstoffs

Die thailändische Regierung stellt rund 30 Milliarden Dollar zur Verfügung, um Personen zu entschädigen, die in den vergangenen Monaten Nebenwirkungen des Impfstoffs COVID-19 erlitten haben, berichtet das National Health Security Office (NHSO) des südöstlichen Landes. Bislang wurden 8.470 von insgesamt 11.707 Antragstellern entschädigt, berichtet Atthaporn Limpanyalet, stellvertretender Generalsekretär des NHSO.

Bislang sind etwa 65,1 % der Bevölkerung des Landes vollständig geimpft, und fast 9 % der Bevölkerung haben eine dritte Auffrischungsdosis erhalten. Thailand erlebte im Sommer einen enormen Anstieg der durch die Delta-Variante ausgelösten Infektionen, doch die Zahl der neuen Fälle ist rasch zurückgegangen. Zum Vergleich: Bis zum 15. August meldete das Land 21.282 neue Fälle; am 30. Dezember waren es 3.037. Die Rekordzahl der Todesfälle in diesem südostasiatischen Land lag im August und in Teilen des Septembers bei über 250 Todesfällen pro Tag, aber die Zahl der Todesfälle ist drastisch zurückgegangen und lag gestern landesweit bei 25.

Kategorien für Schadensfälle

Die NHSO unterteilt Ansprüche wegen COVID-19-Impfstoffverletzungen in drei Kategorien, darunter:

Leichte bis mittelschwere Nebenwirkungen

Vorübergehende Lähmung und/oder Verlust anderer Körperfunktionen

Dauerhafte Lähmungen oder Tod

Mehrere thailändische Medien, darunter die renommierte Bangkok Post, berichten, dass für jede Kategorie ein entsprechender Betrag wie folgt zugewiesen wird:

COVID-Impfstoff Verletzungen Kategorie #s Baht/USD

Leichte bis mittelschwere Nebenwirkungen 6.298 100.000 das sind $3.010

Vorübergehende Lähmung und/oder Verlust anderer Körperfunktionen 210 240.000 das sind $7.224

Dauerhafte Lähmungen oder Tod 1.962 400.000 das sind $12.040

Beachten Sie, dass ein Antragsteller für sich selbst oder für seine Angehörigen eine Entschädigung beantragen kann. Die Bangkok Post berichtet, dass 1.752 der Anträge abgelehnt wurden, weil der Antragsteller die oben genannten Kriterien für unerwünschte Ereignisse nicht erfüllte. Bislang haben 615 Thais gegen diese Ablehnung Einspruch eingelegt.

Atthaporn von der NHSO berichtet, dass 13 Ausschüsse über das ganze Land verteilt sind, um die Anträge zu bearbeiten, die offenbar innerhalb von fünf Tagen nach Genehmigung durch die NHSO ausgezahlt werden.

Impfstoff Hintergrund Thailand

TrialSite berichtete über frühe Verzögerungen bei der Impfstoffproduktion in Thailand, da ein fragwürdiger Auftrag an ein Biotech-Unternehmen vergeben wurde, das dem thailändischen König Vajiralongkorn gehört. Seine Biotech-Firma namens Siam Bioscience erhielt einen Technologietransfer als Teil eines Ko-Investitionsabkommens zur Herstellung des Impfstoffs.

Der erwähnte Deal basierte auf der Bestellung von 26 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca (Oxford) bis November 2020, wie verschiedene Medien berichteten. Die Regierung bestellte weitere 35 Millionen Dosen von AZD1222 bis Januar 2021. Während die Regierung des Landes einen zusätzlichen Kauf von 61 Millionen AZD1222-Dosen diskutierte, ließ ein durchgesickertes Dokument Zweifel daran aufkommen, da es zeigte, dass AstraZeneca nur 60 % der Gesamtmenge liefern würde.

Es wurde auf weitere Impfstoffprodukte zugegriffen, darunter 2 Millionen Dosen von Sinovac aus China – offenbar hat der thailändische Mischkonzern Charoen Pokphand bis April 2021 in Sinovac investiert.

Die thailändische Regierung hat auch 30 Millionen des mRNA-basierten Impfstoffs von Pfizer-BioNTech beschafft, von denen jedoch nur 3,5 Millionen Dosen eingetroffen sind. Ein Teil des BNT162b2-Impfstoffs wurde von der amerikanischen Regierung als Spende zur Verfügung gestellt. Weitere 5 Millionen Dosen des Einzelimpfstoffs von Janssen (Johnson and Johnson) wurden bestellt.

Die thailändische Regierung bemüht sich auch um selbst entwickelte Impfstoffe wie „ChulaCov19“, dessen klinische Versuche laut einem Bericht von Al Jazeera im Mai 2021 beginnen sollen. Die Mahidol-Universität begann im März 2021 mit einer Phase-1-Untersuchung von NDV-HXP-S. Einige haben diesen Ansatz in Frage gestellt.

Zum Vergleich: In den Vereinigten Staaten schützt die Einführung des PREP-Gesetzes während des COVID-19-Notfalls pharmazeutische Hersteller und Krankenhäuser effektiv vor jeglicher Haftung aufgrund einfacher Fahrlässigkeit. Die Regierung verfügt über einen begrenzten Fonds für Verletzungen.

Zusammenfassung

Insgesamt wurden 103 Millionen COVID-19-Dosen an die thailändische Bevölkerung verabreicht, die insgesamt etwa 70 Millionen Menschen umfasst. Zu diesen Impfstoffen gehören AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac und Janssen. Bis heute wurden 8.470 der insgesamt 11.707 Antragsteller entschädigt, berichtet die NHSO.