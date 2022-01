Wichtige Botschaft von Robert Kennedy, Jr. für das Jahr 2022

Und ich werde Ihnen drei Dinge sagen, die Sie in dieser kritischen Zeit nicht vergessen sollten.

Erstens: Wenn die Regierung einmal eine Macht erlangt hat, gibt sie sie niemals freiwillig wieder ab.

Die zweite Sache, die wir wissen müssen, ist, dass jede Macht, die die Regierung erwirbt, unter dem Vorwand dieser Pandemie, sie letztendlich bis zum maximal möglichen Effekt missbrauchen wird. Und das ist nur eine Regel, die so sicher ist wie die Schwerkraft.

Die dritte Sache, die Sie wissen müssen, ist, dass niemand jemals Totalitarismus durch das Befolgen von Anweisungen beendet hat. Jedes Mal, wenn Sie nachgeben, werden die Forderungen größer und größer. Wir müssen hier und jetzt eine Lösung finden. Dies ist der Hügel, auf dem wir sterben müssen. Sie haben es auf unsere Arbeitsplätze abgesehen. Sie haben es auf den Verkehr abgesehen.

Jetzt sind sie hinter unseren Kindern her, und wir haben als Eltern die Pflicht, sie zu schützen.

In der Geschichte hat es noch nie eine Regierung gegeben, die ihrem Volk gesagt hat. Wir werden von den Kindern verlangen, dass sie sich opfern und Risiken eingehen, um alte Menschen zu retten. Bei den Alten, den Erwachsenen ist es immer umgekehrt. Die Erwachsenen bringen sich in Gefahr, um ihre Kinder zu schützen. Das ist eine ethische Frage. Es ist eine moralische Frage. Es ist eine Frage des Charakters für jeden von uns. Und es ist eine Frage der Erhaltung der Demokratie und der öffentlichen Gesundheit. Wir alle müssen jetzt aufstehen und alles tun, was wir können, um diese Machtspiele autoritärer Mächte zu verhindern, die versuchen, uns die Gesundheit unserer Kinder zu rauben.