Haben die „Pandemien des Jahres 2022“ bereits begonnen?

Wäre es nicht toll, wenn wir ein Jahr ohne größere Seuchen erleben könnten? Das Jahr 2019 scheint schon so lange her zu sein, und wir werden vielleicht nie wieder ein solches Jahr erleben. Alle Maßnahmen, die die globalen Behörden ergriffen haben, um die COVID-Pandemie zu stoppen, sind gescheitert, und jetzt wird uns gesagt, dass wir einfach dauerhaft mit COVID leben müssen. Und Omikron hat uns gezeigt, dass eine neue Variante in nur wenigen Wochen den gesamten Globus überschwemmen kann. In der Zwischenzeit gibt es mehrere neue „Ausbrüche“, die nichts mit COVID zu tun haben und die ich im Jahr 2022 sehr genau im Auge behalten werde. Zum Beispiel wird uns gesagt, dass es in Israel gerade einen „massiven Vogelgrippeausbruch“ gibt. Das Folgende stammt aus einem Artikel des Daily Beast mit dem Titel „Massive New Bird Flu Outbreak Could Be 2022’s Deadly Pandemic“…

Israels Nationaler Sicherheitsrat hat die Kontrolle über einen massiven Ausbruch der Vogelgrippe in Galiläa übernommen, vor dem Wissenschaftler warnen, er könnte zu einer „Massenkatastrophe“ für die Menschen werden. Mehr als eine halbe Milliarde Zugvögel durchqueren das Gebiet jedes Jahr auf ihrem Weg in die warmen afrikanischen Winter oder die milden europäischen Sommer, was es zu einem katastrophalen Ort für einen großen Vogelgrippeausbruch macht – genau an der Schnittstelle des weltweiten Vogelverkehrs.

Wenn Sie eine Google-Suche nach „H5N1“ durchführen, werden Sie feststellen, dass in diesem Monat überall auf der Welt Ausbrüche der Vogelgrippe gemeldet worden sind.

Dies geschieht also nicht nur in Israel.

Aber der Grund, warum das, was in Israel passiert, so alarmierend ist, ist, dass die Vögel in so großer Zahl tot umfallen…

Von den 30.000 Kranichen, die in diesem Winter im Hula-Naturreservat überwintern, sind 17 Prozent tot, und die Wissenschaftler befürchten das Schlimmste für ihre überlebenden Brüder, von denen mindestens 10.000 kränklich zu sein scheinen. Bei der Infektion der Kraniche handelt es sich um denselben Stamm der Vogelgrippe, der Hühnerställe in ganz Nordisrael infiziert und in den letzten Tagen zur Keulung von fast 1 Million Vögeln geführt hat.

Die gute Nachricht ist, dass es bisher keine bestätigten Fälle von H5N1 beim Menschen in Israel gibt.

Das kann sich natürlich jederzeit ändern, und wenn sich H5N1 erst einmal unter Menschen ausbreitet, hat es eine sehr hohe Sterblichkeitsrate…

Das Virus kann tödlich sein, wenn es Menschen infiziert. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass mehr als die Hälfte der 863 bestätigten menschlichen Fälle, die sie seit 2003 verfolgt hat, tödlich verliefen.

Hier in den Vereinigten Staaten sind die Behörden zutiefst besorgt über einen weit verbreiteten Ausbruch einer „nicht diagnostizierten Atemwegserkrankung“ im Norden Ohios…

Die Gesundheitsbehörden berichten exklusiv für Dayton 24/7, dass im Miami Valley, in Cleveland und im gesamten nördlichen Ohio nicht diagnostizierte Atemwegserkrankungen auftauchen. Gesundheitsexperten zufolge ähneln die Symptome der Grippe, aber die Patienten werden nicht positiv auf Influenza oder COVID-19 getestet.

Charles Patterson, der Gesundheitsbeauftragte des Clark County Combined Health District, erklärt, dass man nicht wissen kann, wie viele bestätigte Fälle dieser Krankheit es im Bundesstaat gibt, da es noch keine Falldefinition dafür gibt.

Hoffentlich findet man bald heraus, worum es sich bei dieser mysteriösen Krankheit handelt, denn sie hört sich nicht gut an.

Auf der anderen Seite des Globus hat eine andere mysteriöse Krankheit im Südsudan fast 100 Menschen getötet…

Die Krankheit hat bisher 97 Menschen in Fangak im Bundesstaat Jonglei im Norden des Südsudan das Leben gekostet. Am Donnerstag erklärte der Kommissar des Bezirks Fangak, Biel Boutros Biel, dass der Tod einer älteren Frau auf eine nicht identifizierte Krankheit zurückzuführen ist. Nach Angaben des südsudanesischen Gesundheitsministeriums waren vor allem ältere Menschen und Kinder unter 14 Jahren von der Krankheit betroffen. Zu den Symptomen der mysteriösen Krankheit gehören Husten, Durchfall, Fieber, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Appetitlosigkeit, Körperschwäche und Brustschmerzen. WHO-Beamte wurden in die Region entsandt, um die Krankheit zu untersuchen, verließen aber Berichten zufolge das Gebiet, ohne den örtlichen Behörden ihre Erkenntnisse mitzuteilen.

Ursprünglich dachten die Gesundheitsbehörden, dass es sich um einen Choleraausbruch handeln könnte, aber Tests haben diese Möglichkeit ausgeschlossen.

Und nicht zuletzt löst die Omikron-Variante weltweit Panik aus.

In New York hat die Zahl der bestätigten Fälle am 24. Dezember einen neuen Rekordwert erreicht…

Die Zahl der positiven COVID-19-Fälle in New York ist weiterhin rekordverdächtig. Der Bundesstaat bestätigte, dass allein am 24. Dezember 49.708 positive Fälle gemeldet wurden. Dies ist die höchste Zahl an einem einzigen Tag in diesem Bundesstaat seit Beginn der Pandemie.

Glücklicherweise weisen einige Experten darauf hin, dass Omikron sich zwar sehr leicht ausbreitet, aber möglicherweise weniger tödlich ist als die Delta-Variante.

Natürlich sind Omikron und Delta nicht die einzigen Varianten, die da draußen im Umlauf sind.

In den letzten Monaten gab es Berichte darüber, dass bestimmte COVID-Varianten anscheinend sehr hässliche Hautwunden verursachen. Das Folgende stammt aus einem Bericht in einer britischen Nachrichtenquelle…

Der Arzt erklärte: Ich habe im August 2020 Patienten behandelt und hatte drei Patienten, die COVID-19 hatten und einen Ausschlag hatten. Er ist eitrig, fast wie ein bienenstockartiger Ausschlag, [es] kann auch ein stacheliger Hitzeausschlag sein.

Die Patienten von Dr. Nighat waren nicht die einzigen, die im Zusammenhang mit Covid unter Hautausschlag litten, da die COVID ZOE-App Tausende von Selbstberichten über dieses Symptom erhielt.

Wenn Sie nach der Infektion von COVID Hautwunden oder einen „Ausschlag“ entwickelt haben, würde ich gerne von Ihnen hören.

Denn dies scheint etwas zu sein, das in großem Umfang auftritt, aber die Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten sprechen nicht wirklich darüber.

Ich weiß nicht, welche der Nachrichten, über die ich in diesem Artikel berichtet habe, die wichtigsten sind, aber ich werde sie alle bis zum Jahr 2022 im Auge behalten.

Die COVID-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie anfällig wir sind, und Wissenschaftler versichern uns, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir von noch mehr Seuchen heimgesucht werden.

Ich weiß, dass die meisten von Ihnen es kaum erwarten können, dass das Leben „zur Normalität zurückkehrt“, und mir geht es genauso.

Leider wird unser gesamter Planet derzeit von Krankheiten heimgesucht, und eine „Rückkehr zur Normalität“ ist einfach nicht in Sicht.