Russland hat vor kurzem einen Forderungskatalog für eine Neuordnung der Position der Vereinigten Staaten in Europa vorgelegt. Die Amerikaner haben zurückhaltend reagiert und versprochen, den Russen „in Kürze“ eine Antwort zu geben. Es wäre unklug, den Atem anzuhalten und eine positive Antwort der Amerikaner zu erwarten. Selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass sie positiv auf die russischen Vorschläge reagieren, muss die grundsätzliche Frage bestehen bleiben: Kann man ihnen trauen?

Es gibt ein einziges Merkmal, das das außenpolitische Verhalten der Vereinigten Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kennzeichnet, nämlich dass jedes Abkommen, das sie eingehen, nur so lange gilt, wie sie es für wünschenswert oder in ihrem Interesse halten. Das klassische Beispiel für diesen Punkt, der zweifellos eine wichtige Rolle bei Putins Einschätzung der Lage und bei der Formulierung der russischen Forderungen gespielt hat, ist die stetige Bewegung des NATO-Bündnisses nach Osten.

Es sei daran erinnert, dass die sowjetische Zustimmung zur Wiedervereinigung Deutschlands mit dem Versprechen der Amerikaner erkauft wurde, dass sich die NATO nicht „einen Meter“ nach Osten ausdehnen würde. Es dauerte nicht lange, bis dieses Versprechen gebrochen wurde. Die Osterweiterung der NATO bis an die Grenzen Russlands ist das dominierende politisch-militärische Phänomen der letzten 30 Jahre.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Putin den Wunsch Russlands nach einem Ende dieser unerbittlichen Expansion todernst nimmt. Die Expansion wurde mit einem Ziel vor Augen durchgeführt, nämlich dem Wunsch der Vereinigten Staaten, Russland zu „konfrontieren“. Der Zweck dieser Konfrontation liegt auf der Hand. Sie soll Russland zu einem Verhalten provozieren, das zu einer sofortigen Ausweitung der Sanktionen gegen das Land führt. Weitere Sanktionen sind eindeutig das Ziel, und die Amerikaner und ihre Verbündeten werden vor nichts zurückschrecken, um eine russische Reaktion zu provozieren, die als Rechtfertigung für die lang ersehnte Verschärfung der Sanktionen verwendet werden kann.

Aus Gründen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, wird eine Verschärfung der Sanktionen die Russen nicht sehr beunruhigen. Ein unmittelbareres Problem für sie wird die angemessene Reaktion auf die Erweiterung der NATO um die Ukraine sein. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass eine solche Erweiterung Teil des amerikanischen Plans ist. Das ist sie schon seit dem von den USA inspirierten Putsch im Jahr 2014, der die rechtmäßige ukrainische Regierung stürzte und sie durch etwas ersetzte, das man nur als Neo-Nazi-Horrorshow bezeichnen kann.

Auf wirtschaftlicher Ebene war der Putsch katastrophal. Die ukrainische Wirtschaft befindet sich seither auf dem Rückzug, wobei der stetige Bevölkerungsverlust dem wirtschaftlichen Abschwung entspricht. Es gibt keine vernünftigen Aussichten auf eine Verbesserung der ukrainischen Wirtschaft in absehbarer Zukunft. Der wirtschaftliche Niedergang ist mit einem politischen Niedergang einhergegangen. Der derzeitige Regierungschef Wolodymyr Zelenskij hat sich einen Zermürbungskrieg mit seinen politischen Rivalen geliefert.

Die Regierung in Kiew hat sich außerdem geweigert, die Bedingungen des 2015 unterzeichneten Minsker Abkommens umzusetzen. Dieses Abkommen sollte die politische Sackgasse beenden, die durch die Abspaltung der beiden Donbass-Republiken von der Ukraine nach dem von den USA inspirierten Putsch entstanden war. Die Ukraine ist nicht nur ihren Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen nicht nachgekommen, sondern hat in der Tat einen Krieg gegen die beiden abtrünnigen Regionen geführt und dabei Tausende von Menschen, darunter Frauen und Kinder, getötet.

Einer der Hauptgründe für die ukrainische Unnachgiebigkeit ist die stillschweigende Unterstützung Deutschlands und Frankreichs, die es immer wieder versäumt haben, die Ukraine zur Einhaltung des Minsker Abkommens zu drängen. Seit den jüngsten Wahlen in Deutschland hat sich die Haltung der Deutschen gegenüber Russland verschlechtert. Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist eine offenkundig US-freundliche Grüne. Sie hat in ihrer kurzen Amtszeit bisher alles daran gesetzt, eine Anti-Russland-Linie zu vertreten. In Anbetracht der vielfältigen Probleme, mit denen Deutschland derzeit konfrontiert ist, darunter ein gravierender Mangel an Energie, um die Bevölkerung im kommenden Winter warm zu halten, ist ihre Haltung, offen gesagt, bemerkenswert dumm.

Der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in letzter Zeit einige Äußerungen gemacht, die die Spannungen abmildern sollen, aber er muss seinen Außenminister wirklich eindringlich an die geopolitische Realität erinnern. Die deutsche Wirtschaft vertritt eine realistischere Linie und ist bestürzt über die Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen seit der Wahl. Es wird interessant sein zu sehen, wie lange Baerbock dem doppelten Druck einer enttäuschten Wirtschaftselite und einer von Tag zu Tag kälter werdenden Bevölkerung standhalten kann.

Putin hat sich bemerkenswert ruhig verhalten, was die offensichtliche Verzögerung der Genehmigung der Pipeline durch die Europäische Union angeht. Er könnte sinnvollerweise darauf hinweisen, dass die Pipeline ein wichtiges Projekt der inzwischen zurückgetretenen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel war, die dem enormen Druck der Vereinigten Staaten widerstanden hat, das Projekt abzubrechen. Es ist äußerst enttäuschend zu sehen, dass die deutsche Regierung offenbar vor den Amerikanern kapituliert und die Genehmigung für die Pipeline nicht erteilt. Dies ist offenbar seit September der Fall.

Ein Grund dafür, dass Putin keine große Aufregung über die offensichtliche Kapitulation Deutschlands vor dem Druck der Vereinigten Staaten macht, ist, dass er alternative Märkte für die Energie hat. Dieser Markt befindet sich im Osten, wo China bereit ist, so viel von den russischen Lieferungen zu übernehmen, wie es in der Lage ist zu liefern. Russland hat vor kurzem angekündigt, dass massive Erdgaslieferungen über eine neue Pipeline durch die Mongolei erfolgen werden, was die Lizenzgebühren der Mongolei erheblich steigern wird.

Die Verfügbarkeit des riesigen chinesischen Marktes verringert den wirtschaftlichen Druck auf Putin erheblich, was auch für den Fall weiterer westlicher Sanktionen gelten würde. Die politische Unterstützung Chinas ist auch ein wichtiger Faktor für Putins Reaktion auf jeden weiteren Druck der Vereinigten Staaten auf die Ukraine.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass zumindest einige Mitglieder des amerikanischen Establishments die Ukraine gerne in die NATO integrieren würden. Dass dies noch nicht geschehen ist, hat vor allem zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Ukraine, wie bereits erwähnt, ein wirtschaftlicher hoffnungsloser Fall ist und der Europäischen Union keinen nützlichen wirtschaftlichen Nutzen bringen wird, sondern wahrscheinlich eine enorme Belastung für die Europäische Union darstellt.

Der zweite Grund ist, dass trotz des Getöses der Vereinigten Staaten über weitere Sanktionen gegen Russland, sollte sich Russland zu einer direkten Intervention in der Ukraine entschließen, die Sanktionen der Vereinigten Staaten in der Realität nur eine begrenzte Wirkung haben, und diese Wirkung wird von Tag zu Tag geringer, da Russland eine Reihe von nicht-westlichen Verteidigungsmechanismen entwickelt hat, einschließlich einer mit China entwickelten Alternative zu SWIFT, und seinen wachsenden Handel mit Nationen im Osten, die weniger von der Linie der Vereinigten Staaten begeistert sind als die Europäer.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das Verhalten der Vereinigten Staaten ändern wird, denn ihre Waffenverkäufe an die Ukraine sind nur ein Beispiel für ihren Unwillen, sich für echte Reformen in der Region einzusetzen. Es könnte sein, dass Putins beste Politik gegenüber der Ukraine darin besteht, einfach abzuwarten. Das Land steht vor enormen sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis sich die Bevölkerung gegen die derzeitige, äußerst inkompetente und illegitime Regierung erhebt. Putins beste Politik könnte daher einfach eine Politik der Geduld sein.